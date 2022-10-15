https://sputnikarabic.ae/20221015/تأجيج-الوضع-الداخلي-ودعم-المشاغبين-هل-تعرقل-الاتهامات-الإيرانية-للسعودية-مسار-المفاوضات-1069070363.html

تأجيج الوضع الداخلي ودعم المشاغبين... هل تعرقل الاتهامات الإيرانية للسعودية مسار المفاوضات؟

تأجيج الوضع الداخلي ودعم المشاغبين... هل تعرقل الاتهامات الإيرانية للسعودية مسار المفاوضات؟

في وقت أعلنت فيه السعودية عن جولة سادسة للمفاوضات مع إيران، اتهمت طهران الرياض بدعم التظاهرات وتأجيج الوضع الداخلي المشتعل. 15.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-15T19:45+0000

2022-10-15T19:45+0000

2022-10-15T19:45+0000

تقارير سبوتنيك

إيران

السعودية

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وقالت السلطات الإيرانية إن الاحتجاجات وأعمال الشغب التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة شابها بعض التدخلات الخارجية للتأثير على المحتجين على خلفية مقتل الفتاة مهسا أميني.وهاجم وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، السعودية، زاعمًا أنها تدعم محتجين عبر شبكة ناطقة باللغة الفارسية، على حد تعبيره.وقال وحيدي إنه "من المثير للاهتمام أن أولئك الذين انتقدوا إيران لدعمها غزة ولبنان يكيّفون عملهم الآن مع شبكة ناطقة باللغة الفارسية تابعة للسعودية".وطرح البعض تساؤلات بشأن إمكانية أن تؤثر هذه الاتهامات على مسار المفاوضات بين إيران والسعودية، لا سيما مع قرب انطلاق جولة جديدة عقب فشل الجولات السابقة في التوصل لنتائج مرجوة.تأثير سلبياعتبر عماد ابشناس، المحلل السياسي الإيراني، أن "المملكة تدعم وسائل الإعلام التي تحرض الداخل الإيراني على إثارة الفتن من جهة، وتمول المنظمات الإرهابية والانفصالية التي تقوم بأعمال تخريبية وإرهابية في طهران من جهة أخرى".وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، اعتقلت إيران العديد من المحرضين الفترة الأخيرة، والذين اعترفوا أنهم قبضوا الأموال من منظمة "مجاهدي خلق"، والمنظمات الأخرى المدعومة من السعودية.وقال ابشناس: "خلال الأيام القليلة كانت الأمور هادئة جدًا في الداخل، لكن وسائل الإعلام الممولة من قبل السعودية كانت تقوم بمحاولة إعادة تحريض الناس، وتحريكهم حتى يقوموا بإثارة الشغب في الداخل الإيراني، حتى أنهم يدربونهم على كيفية استعمال السلاح، وتصنيع قنابل الملوتوف وغيرها لتدمير الأموال العامة".وعن إمكانية تأثير هذه الاتهامات على المفاوضات القائمة بين الرياض وطهران، يرى أنها بالتأكيد ستؤثر سلبًا، وقد تعطلها، مشيرًا إلى إمكانية أن "تتطور لتقوم طهران بالرد على السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وكل من يدعم المنظمات الإرهابية للتحريض وإثارة الفتن والإرهاب بشكل مماثل".حياد السعوديةمن جانبه اعتبر فواز كاسب العنزي، المحلل السياسي والاستراتيجي السعودي، أن "الاتهامات التي ساقتها طهران للرياض بدعم المتظاهرين وتأجيج الأحداث الداخلية، محاولة إيرانية لاستثمار الأحداث الداخلية لصالحها، والتغطية على اضطهادها للمواطنين الإيرانيين وقمعهم".وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، التظاهرات التي تشهدها إيران، ليست الأولى من نوعها، حيث تعد امتدادًا للكثير من التظاهرات الأخرى والتي لم يسلط عليها الأضواء من قبل وسائل الإعلام، وتناولها الآن في الإعلام العربي والخليجي ليس تأجيجًا للتظاهرات، بل من باب الحياد والوقوف مع جميع الشعوب وعرض وجهات النظر المختلفة.وأكد أن السعودية منذ تأسيسها، عُرف عنها أنها لا تتدخل في شؤون الدول الداخلية، بل تساعد المجتمعات الإسلامية في تحقيق الرفاهية والتنمية، وتتمنى أن يعم السلم والأمن والسلام في جميع الدول، مشيرًا إلى أن الاتهامات الإيرانية للمملكة ليست الأولى من نوعها، بل سبقها محاولات أخرى للاستثمار في هذا الإطار.حوار ثنائيوأوضح المحلل السياسي السعودي، أن الجميع يعرف الدور السعودي الرائد وتصدرها للعالم الإسلامي، وأنها تسعى للسلم والاستقرار مع جميع دول العالم، لا سيما العربية والإسلامية، وأنها تتعامل بمبدأ الحيادية وعدم التدخل في شؤون الغير.وقال وزير الداخلية الإيراني: "على أي حال، يبقى أن نرى ما يحدث عندما يتصرف بعض الأشخاص بناءً على أوامر شبكة تابعة للسعودية، هذه هي القضية المهمة. علينا أن نرى ما يفعله العدو وما يتعين علينا القيام به".وتشهد إيران، في الفترة الأخيرة، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وقبل أيام، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن "الحوار القائم بين المملكة وإيران لم يصل إلى نتائج ملموسة".وأشار بن فرحان، في حوار مع قناة "العربية"، إلى أن "المملكة تنظر في جولة محادثات سادسة مع إيران عقب عدم التوصل إلى نتائج ملموسة بعد".وأجرت السعودية وإيران 5 جولات من المحادثات في بغداد حول تطبيع العلاقات المقطوعة وسبل حل الخلافات وسط توقعات لاستضافة العاصمة العراقية للجولة السادسة من هذا الحوار قريبا.وانقطعت العلاقات بين البلدين في 2016، بعدما اقتحم محتجون السفارة والقنصلية السعودية في إيران، احتجاجا على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي نمر النمر بعد إدانته بتهمة الإرهاب.وتسود خلافات عميقة بين طهران والرياض في العديد من الملفات بما في ذلك الملف اليمني، حيث تقود السعودية تحالفا عسكرية لدعم القوات الحكومية في مواجهة "أنصار الله" المدعومة من إيران، والتي تسيطر على العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

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