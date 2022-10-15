تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:33 GMT 15.10.2022
قالت وزارة الخارجية السعودية في أعقاب محادثة هاتفية بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وفلاديمير زيلينسكي، إن الحكومة السعودية أمرت بتقديم 400 مليون دولار إضافية كمساعدات إنسانية للأوكرانيين.
05:33 GMT 15.10.2022
05:33 GMT 15.10.2022
05:32 GMT 15.10.2022
قال ستيفن هيبستريت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، إن المستشار الألماني أولاف شولتس عقد اجتماعا مع رئيسي وزراء إسبانيا والبرتغال، لمناقشة أوكرانيا وقضايا الطاقة.
05:32 GMT 15.10.2022
قال مصدر مطلع لـ"سبوتنيك"، إن أحدث أنظمة استطلاع المدفعية الصوتية الروسية "بنسلين" (Penicillin) أكدت فعاليتها في أوكرانيا، بما في ذلك في القتال ضد مدفعية الناتو الموردة للقوات الأوكرانية.
05:31 GMT 15.10.2022
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 725 مليون دولار.