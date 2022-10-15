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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221015/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1069047794.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T05:33+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:33 GMT 15.10.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:33 GMT 15.10.2022
السعودية تخصص 400 مليون دولار لمساعدة الأوكرانيين
قالت وزارة الخارجية السعودية في أعقاب محادثة هاتفية بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وفلاديمير زيلينسكي، إن الحكومة السعودية أمرت بتقديم 400 مليون دولار إضافية كمساعدات إنسانية للأوكرانيين.
05:33 GMT 15.10.2022
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
السلطات الأوكرانية تعلن عن هجوم على مرافق البنية التحتية في زابوروجيه
05:09 GMT
05:33 GMT 15.10.2022
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا
04:42 GMT
05:32 GMT 15.10.2022
شولتس يناقش الطاقة وأوكرانيا مع رئيسي وزراء إسبانيا والبرتغال
قال ستيفن هيبستريت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، إن المستشار الألماني أولاف شولتس عقد اجتماعا مع رئيسي وزراء إسبانيا والبرتغال، لمناقشة أوكرانيا وقضايا الطاقة.
05:32 GMT 15.10.2022
روسيا تستخدم بنجاح نظام استطلاع المدفعية "بنسيلين" في أوكرانيا
قال مصدر مطلع لـ"سبوتنيك"، إن أحدث أنظمة استطلاع المدفعية الصوتية الروسية "بنسلين" (Penicillin) أكدت فعاليتها في أوكرانيا، بما في ذلك في القتال ضد مدفعية الناتو الموردة للقوات الأوكرانية.
05:31 GMT 15.10.2022
بايدن يخصص مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 725 مليون دولار
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 725 مليون دولار.
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