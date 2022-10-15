https://sputnikarabic.ae/20221015/تفاصيل-اتصال-ولي-العهد-السعودي-بالرئيس-الأوكراني-1069048372.html
تفاصيل اتصال ولي العهد السعودي بالرئيس الأوكراني
تفاصيل اتصال ولي العهد السعودي بالرئيس الأوكراني
أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T06:34+0000
2022-10-15T06:34+0000
2022-10-15T06:34+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أخبار أوكرانيا
ولي العهد محمد بن سلمان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1e/1064473506_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_6370c52fea70e2b959b6b7438af69123.jpg
وحسب وكالة الأنباء السعودية، أكد ولي العهد السعودي خلال المحادثة على التزام بلاده بحل النزاعات بالطرق السلمية.وشدد على موقف المملكة الداعم لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد، واستعداد الرياض للاستمرار في جهود الوساطة.وبدوره، هنأ الرئيس الأوكرانى محمد بن سلمان على تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء السعودي.وعبر عن تقديره لاستعداد السعودية الاستمرار في جهود الوساطة الهادفة إلى إيجاد حل للأزمة.كما وجه الرئيس الأوكراني الشكر على المساعدات الإنسانية التي تخصصها السعودية للشعب الأوكراني.يشار إلى أن الحكومة السعودية أمرت بتقديم 400 مليون دولار إضافية كمساعدات إنسانية للأوكرانيين.يذكر أن السعودية وقطر والإمارات، قامت في وقت سابق بتخصيص أموال عدة مرات لتقديم المساعدة الإنسانية للأوكرانيين الذين غادروا إلى الدول الأوروبية.
https://sputnikarabic.ae/20221015/السعودية-تخصص-400-مليون-دولار-لمساعدة-الأوكرانيين-1069047701.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1e/1064473506_232:0:2453:1666_1920x0_80_0_0_643b03c863b9b12ac2379de0da528eec.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار أوكرانيا, ولي العهد محمد بن سلمان
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار أوكرانيا, ولي العهد محمد بن سلمان
تفاصيل اتصال ولي العهد السعودي بالرئيس الأوكراني
تابعنا عبر
أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، أكد
ولي العهد السعودي خلال المحادثة على التزام بلاده بحل النزاعات بالطرق السلمية.
وشدد على موقف المملكة الداعم لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد، واستعداد الرياض للاستمرار في جهود الوساطة.
وبدوره، هنأ الرئيس الأوكرانى محمد بن سلمان على تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء السعودي.
وعبر عن تقديره لاستعداد السعودية الاستمرار في جهود الوساطة الهادفة إلى إيجاد حل للأزمة.
كما وجه الرئيس الأوكراني الشكر على المساعدات الإنسانية التي تخصصها السعودية للشعب الأوكراني.
يشار إلى أن الحكومة السعودية أمرت بتقديم 400 مليون دولار
إضافية كمساعدات إنسانية للأوكرانيين.
يذكر أن السعودية وقطر والإمارات، قامت في وقت سابق بتخصيص أموال عدة مرات لتقديم المساعدة الإنسانية للأوكرانيين الذين غادروا إلى الدول الأوروبية.