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https://sputnikarabic.ae/20221015/تفاصيل-اتصال-ولي-العهد-السعودي-بالرئيس-الأوكراني-1069048372.html
تفاصيل اتصال ولي العهد السعودي بالرئيس الأوكراني
تفاصيل اتصال ولي العهد السعودي بالرئيس الأوكراني
أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T06:34+0000
2022-10-15T06:34+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أخبار أوكرانيا
ولي العهد محمد بن سلمان
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وحسب وكالة الأنباء السعودية، أكد ولي العهد السعودي خلال المحادثة على التزام بلاده بحل النزاعات بالطرق السلمية.وشدد على موقف المملكة الداعم لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد، واستعداد الرياض للاستمرار في جهود الوساطة.وبدوره، هنأ الرئيس الأوكرانى محمد بن سلمان على تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء السعودي.وعبر عن تقديره لاستعداد السعودية الاستمرار في جهود الوساطة الهادفة إلى إيجاد حل للأزمة.كما وجه الرئيس الأوكراني الشكر على المساعدات الإنسانية التي تخصصها السعودية للشعب الأوكراني.يشار إلى أن الحكومة السعودية أمرت بتقديم 400 مليون دولار إضافية كمساعدات إنسانية للأوكرانيين.يذكر أن السعودية وقطر والإمارات، قامت في وقت سابق بتخصيص أموال عدة مرات لتقديم المساعدة الإنسانية للأوكرانيين الذين غادروا إلى الدول الأوروبية.
https://sputnikarabic.ae/20221015/السعودية-تخصص-400-مليون-دولار-لمساعدة-الأوكرانيين-1069047701.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار أوكرانيا, ولي العهد محمد بن سلمان
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار أوكرانيا, ولي العهد محمد بن سلمان

تفاصيل اتصال ولي العهد السعودي بالرئيس الأوكراني

06:34 GMT 15.10.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
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أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، أكد ولي العهد السعودي خلال المحادثة على التزام بلاده بحل النزاعات بالطرق السلمية.
وشدد على موقف المملكة الداعم لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد، واستعداد الرياض للاستمرار في جهود الوساطة.
وصول لاجئين من دونباس إلى روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
السعودية تخصص 400 مليون دولار لمساعدة الأوكرانيين
05:17 GMT
وبدوره، هنأ الرئيس الأوكرانى محمد بن سلمان على تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء السعودي.
وعبر عن تقديره لاستعداد السعودية الاستمرار في جهود الوساطة الهادفة إلى إيجاد حل للأزمة.
كما وجه الرئيس الأوكراني الشكر على المساعدات الإنسانية التي تخصصها السعودية للشعب الأوكراني.
يشار إلى أن الحكومة السعودية أمرت بتقديم 400 مليون دولار إضافية كمساعدات إنسانية للأوكرانيين.
يذكر أن السعودية وقطر والإمارات، قامت في وقت سابق بتخصيص أموال عدة مرات لتقديم المساعدة الإنسانية للأوكرانيين الذين غادروا إلى الدول الأوروبية.
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