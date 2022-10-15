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https://sputnikarabic.ae/20221015/تقارير-إخبارية-تفيد-بإصابة-8-أشخاص-جراء-حريق-سجن-إيفين-في-طهران-1069072620.html
تقارير إخبارية تفيد بإصابة 8 أشخاص جراء حريق سجن "إيفين" في طهران
تقارير إخبارية تفيد بإصابة 8 أشخاص جراء حريق سجن "إيفين" في طهران
وصلت حصيلة مصابي الحريق الذي اندلع في سجن "إيفين" في إيران إلى 8 مصابين، بينما لم يتم تسجيل قتلى. 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T20:57+0000
2022-10-15T20:57+0000
العالم
إيران
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طهران – سبوتنيك. ونقلت وكالة "تسنيم"عن أحد رجال الإنقاذ في مكان الحادث قوله إنه لم يتم تسجيل قتلى جراء الحريق، الذي تمت السيطرة عليه.واندلع حريق، اليوم السبت، في سجن "إيفين" وسط العاصمة الإيرانية طهران، نتيجة إشعال النار في مخزن ملابس داخل السجن.ولفتت الوكالة إلى أن الحريق سببه عدد من مثيري الشغب المحتجزين داخل السجن عقب صراع بينهم، مشيرة إلى أن الوضع أصبح تحت سيطرة الأمن.وأوضحت أنه تم فصل مثيري الشغب عن باقي السجناء الذين تم إعادتهم إلى أماكن حبسهم.يذكر أن إيران تشهد احتجاجات في عدة مناطق منذ وفاة فتاة عقب توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في البلاد بسبب ما قالت إنه "طريقة غير ملائمة لارتداء الحجاب".
https://sputnikarabic.ae/20220919/نشوب-حريق-داخل-طائرة-ركاب-إيرانية-في-طهران-1067939896.html
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العالم, إيران
العالم, إيران

تقارير إخبارية تفيد بإصابة 8 أشخاص جراء حريق سجن "إيفين" في طهران

20:57 GMT 15.10.2022
© AP Photo / Ebrahim Norooziالشرطة الإيرانية
الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
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وصلت حصيلة مصابي الحريق الذي اندلع في سجن "إيفين" في إيران إلى 8 مصابين، بينما لم يتم تسجيل قتلى.
طهران – سبوتنيك. ونقلت وكالة "تسنيم"عن أحد رجال الإنقاذ في مكان الحادث قوله إنه لم يتم تسجيل قتلى جراء الحريق، الذي تمت السيطرة عليه.
طائرة تابعة للخطوط الجوية الإيرانية أسيمان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
نشوب حريق داخل طائرة ركاب إيرانية في طهران
19 سبتمبر, 11:10 GMT
واندلع حريق، اليوم السبت، في سجن "إيفين" وسط العاصمة الإيرانية طهران، نتيجة إشعال النار في مخزن ملابس داخل السجن.
ولفتت الوكالة إلى أن الحريق سببه عدد من مثيري الشغب المحتجزين داخل السجن عقب صراع بينهم، مشيرة إلى أن الوضع أصبح تحت سيطرة الأمن.
انفجار بإقليم كرمنشاه، إيران 28 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
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13 سبتمبر, 11:08 GMT
وأوضحت أنه تم فصل مثيري الشغب عن باقي السجناء الذين تم إعادتهم إلى أماكن حبسهم.
يذكر أن إيران تشهد احتجاجات في عدة مناطق منذ وفاة فتاة عقب توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في البلاد بسبب ما قالت إنه "طريقة غير ملائمة لارتداء الحجاب".
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