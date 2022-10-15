https://sputnikarabic.ae/20221015/تقارير-إخبارية-تفيد-بإصابة-8-أشخاص-جراء-حريق-سجن-إيفين-في-طهران-1069072620.html
تقارير إخبارية تفيد بإصابة 8 أشخاص جراء حريق سجن "إيفين" في طهران
تقارير إخبارية تفيد بإصابة 8 أشخاص جراء حريق سجن "إيفين" في طهران
وصلت حصيلة مصابي الحريق الذي اندلع في سجن "إيفين" في إيران إلى 8 مصابين، بينما لم يتم تسجيل قتلى. 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T20:57+0000
2022-10-15T20:57+0000
2022-10-15T20:57+0000
العالم
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102445/53/1024455322_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_6e58ee4961c48f6d8a5241160da11b89.jpg
طهران – سبوتنيك. ونقلت وكالة "تسنيم"عن أحد رجال الإنقاذ في مكان الحادث قوله إنه لم يتم تسجيل قتلى جراء الحريق، الذي تمت السيطرة عليه.واندلع حريق، اليوم السبت، في سجن "إيفين" وسط العاصمة الإيرانية طهران، نتيجة إشعال النار في مخزن ملابس داخل السجن.ولفتت الوكالة إلى أن الحريق سببه عدد من مثيري الشغب المحتجزين داخل السجن عقب صراع بينهم، مشيرة إلى أن الوضع أصبح تحت سيطرة الأمن.وأوضحت أنه تم فصل مثيري الشغب عن باقي السجناء الذين تم إعادتهم إلى أماكن حبسهم.يذكر أن إيران تشهد احتجاجات في عدة مناطق منذ وفاة فتاة عقب توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في البلاد بسبب ما قالت إنه "طريقة غير ملائمة لارتداء الحجاب".
https://sputnikarabic.ae/20220919/نشوب-حريق-داخل-طائرة-ركاب-إيرانية-في-طهران-1067939896.html
https://sputnikarabic.ae/20220913/إيران-تعلن-إخماد-حريق-نشب-بأحد-آبار-حقل-شادكان-النفطي-1067672535.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102445/53/1024455322_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_a3f39a02d5656780de394a6dcd1c444a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, إيران
تقارير إخبارية تفيد بإصابة 8 أشخاص جراء حريق سجن "إيفين" في طهران
تابعنا عبر
وصلت حصيلة مصابي الحريق الذي اندلع في سجن "إيفين" في إيران إلى 8 مصابين، بينما لم يتم تسجيل قتلى.
طهران – سبوتنيك
. ونقلت وكالة "تسنيم"عن أحد رجال الإنقاذ في مكان الحادث قوله إنه لم يتم تسجيل قتلى جراء الحريق، الذي تمت السيطرة عليه.
واندلع حريق، اليوم السبت، في سجن "إيفين" وسط العاصمة الإيرانية طهران، نتيجة إشعال النار
في مخزن ملابس داخل السجن.
ولفتت الوكالة إلى أن الحريق سببه
عدد من مثيري الشغب المحتجزين داخل السجن عقب صراع بينهم، مشيرة إلى أن الوضع أصبح تحت سيطرة الأمن.
وأوضحت أنه تم فصل مثيري الشغب عن باقي السجناء الذين تم إعادتهم إلى أماكن حبسهم.
يذكر أن إيران تشهد احتجاجات في عدة مناطق منذ وفاة فتاة عقب توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في البلاد بسبب ما قالت إنه "طريقة غير ملائمة لارتداء الحجاب".