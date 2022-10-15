عربي
https://sputnikarabic.ae/20221015/تقارير-تكشف-عن-سعي-السودان-لاستثمارات-تصل-إلى-200-مليون-دولار-لتجديد-مطار-الخرطوم-1069063813.html
تقارير تكشف عن سعي السودان لاستثمارات تصل إلى 200 مليون دولار لتجديد مطار الخرطوم
تقارير تكشف عن سعي السودان لاستثمارات تصل إلى 200 مليون دولار لتجديد مطار الخرطوم
كشفت تقارير اليوم السبت، نقلا عن وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، أن بلاده تسعى لاستثمارات ‏تصل إلى 200 مليون دولار لتجديد مطار عاصمته الخرطوم، كما أنها... 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T17:05+0000
2022-10-15T17:05+0000
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104405/97/1044059781_0:141:3143:1908_1920x0_80_0_0_766f3ca3735dccb1a90b4f46f80db9b1.jpg
وقال إبراهيم في مقابلة في العاصمة الأمريكية واشنطن، على هامش حضورة اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي، إن السلطات السودانية تجمع الأموال لمطار الخرطوم "بشكل رئيسي من مصادر سودانية" رغم أنها مفتوحة للتمويل الأجنبي، وفقا لصحيفة "غلف نيوز" الإماراتية.كما أكد وزير المالية السوداني على وجود اتفاق "من حيث المبدأ" مع دولة الإمارات لبناء ميناء على البحر الأحمر، وإدارته لفترة معينة.وقال: "نحن بحاجة إلى الاتفاق على طول المدة وكيفية تقاسم العائدات".ولم يذكر جبريل إبراهيم مزيدا من التفاصيل، بما في ذلك التكلفة المحتملة للميناء.والشهر الماضي، تداولت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو يظهر اجتياح مطار العاصمة السودانية الخرطوم بكميات كبيرة من مياه الفيضانات.ونقلت صفحة "العربية السودان" في شهر مايو/ أيار عن مضيف جوي بالمطار أن "مشهد الكلاب والطيور الكثيفة عند المدرج خطر للغاية".وأضاف الموظف: "زمان كانت (الكلاب والطيور) بتخاف من الصوت الآن تعودت وأصبحت تطارد الطائرات".ومطار الخرطوم الدولي هو أكبر مطار في السودان، ويعتبر المقر الرئيسي ومركز عمليات الخطوط الجوية السودانية.
https://sputnikarabic.ae/20200627/السودان-يمدد-إغلاق-مطار-الخرطوم-الدولي-أسبوعين-1045849375.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104405/97/1044059781_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_cbe779ddc2b31d1e51f1b6c2386fe41b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, العالم العربي

تقارير تكشف عن سعي السودان لاستثمارات تصل إلى 200 مليون دولار لتجديد مطار الخرطوم

17:05 GMT 15.10.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLYمطار الخرطوم الدولي
مطار الخرطوم الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
مطار الخرطوم الدولي
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLY
تابعنا عبرTelegram
كشفت تقارير اليوم السبت، نقلا عن وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، أن بلاده تسعى لاستثمارات ‏تصل إلى 200 مليون دولار لتجديد مطار عاصمته الخرطوم، كما أنها تمضي قدما في محادثات مع الإمارات ‏العربية المتحدة بشأن مشروع ميناء محتمل.‏
وقال إبراهيم في مقابلة في العاصمة الأمريكية واشنطن، على هامش حضورة اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي، إن السلطات السودانية تجمع الأموال لمطار الخرطوم "بشكل رئيسي من مصادر سودانية" رغم أنها مفتوحة للتمويل الأجنبي، وفقا لصحيفة "غلف نيوز" الإماراتية.
كما أكد وزير المالية السوداني على وجود اتفاق "من حيث المبدأ" مع دولة الإمارات لبناء ميناء على البحر الأحمر، وإدارته لفترة معينة.
وقال: "نحن بحاجة إلى الاتفاق على طول المدة وكيفية تقاسم العائدات".
ولم يذكر جبريل إبراهيم مزيدا من التفاصيل، بما في ذلك التكلفة المحتملة للميناء.
عملية تطهير وتعقيم مطار جوبا الدولي جنوب السودان كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2020
السودان يمدد إغلاق مطار الخرطوم الدولي أسبوعين
27 يونيو 2020, 23:57 GMT
والشهر الماضي، تداولت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو يظهر اجتياح مطار العاصمة السودانية الخرطوم بكميات كبيرة من مياه الفيضانات.
ونقلت صفحة "العربية السودان" في شهر مايو/ أيار عن مضيف جوي بالمطار أن "مشهد الكلاب والطيور الكثيفة عند المدرج خطر للغاية".
وأضاف الموظف: "زمان كانت (الكلاب والطيور) بتخاف من الصوت الآن تعودت وأصبحت تطارد الطائرات".
ومطار الخرطوم الدولي هو أكبر مطار في السودان، ويعتبر المقر الرئيسي ومركز عمليات الخطوط الجوية السودانية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Предположительно взрыв на Львовской ТЭЦ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала