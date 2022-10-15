https://sputnikarabic.ae/20221015/تقارير-تكشف-عن-سعي-السودان-لاستثمارات-تصل-إلى-200-مليون-دولار-لتجديد-مطار-الخرطوم-1069063813.html
تقارير تكشف عن سعي السودان لاستثمارات تصل إلى 200 مليون دولار لتجديد مطار الخرطوم
تقارير تكشف عن سعي السودان لاستثمارات تصل إلى 200 مليون دولار لتجديد مطار الخرطوم
كشفت تقارير اليوم السبت، نقلا عن وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، أن بلاده تسعى لاستثمارات تصل إلى 200 مليون دولار لتجديد مطار عاصمته الخرطوم، كما أنها... 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T17:05+0000
2022-10-15T17:05+0000
2022-10-15T17:05+0000
أخبار السودان اليوم
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وقال إبراهيم في مقابلة في العاصمة الأمريكية واشنطن، على هامش حضورة اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي، إن السلطات السودانية تجمع الأموال لمطار الخرطوم "بشكل رئيسي من مصادر سودانية" رغم أنها مفتوحة للتمويل الأجنبي، وفقا لصحيفة "غلف نيوز" الإماراتية.كما أكد وزير المالية السوداني على وجود اتفاق "من حيث المبدأ" مع دولة الإمارات لبناء ميناء على البحر الأحمر، وإدارته لفترة معينة.وقال: "نحن بحاجة إلى الاتفاق على طول المدة وكيفية تقاسم العائدات".ولم يذكر جبريل إبراهيم مزيدا من التفاصيل، بما في ذلك التكلفة المحتملة للميناء.والشهر الماضي، تداولت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو يظهر اجتياح مطار العاصمة السودانية الخرطوم بكميات كبيرة من مياه الفيضانات.ونقلت صفحة "العربية السودان" في شهر مايو/ أيار عن مضيف جوي بالمطار أن "مشهد الكلاب والطيور الكثيفة عند المدرج خطر للغاية".وأضاف الموظف: "زمان كانت (الكلاب والطيور) بتخاف من الصوت الآن تعودت وأصبحت تطارد الطائرات".ومطار الخرطوم الدولي هو أكبر مطار في السودان، ويعتبر المقر الرئيسي ومركز عمليات الخطوط الجوية السودانية.
https://sputnikarabic.ae/20200627/السودان-يمدد-إغلاق-مطار-الخرطوم-الدولي-أسبوعين-1045849375.html
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, العالم العربي
تقارير تكشف عن سعي السودان لاستثمارات تصل إلى 200 مليون دولار لتجديد مطار الخرطوم
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كشفت تقارير اليوم السبت، نقلا عن وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، أن بلاده تسعى لاستثمارات تصل إلى 200 مليون دولار لتجديد مطار عاصمته الخرطوم، كما أنها تمضي قدما في محادثات مع الإمارات العربية المتحدة بشأن مشروع ميناء محتمل.
وقال إبراهيم في مقابلة في العاصمة الأمريكية واشنطن، على هامش حضورة اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي، إن السلطات السودانية تجمع الأموال لمطار الخرطوم "بشكل رئيسي من مصادر سودانية" رغم أنها مفتوحة للتمويل الأجنبي، وفقا لصحيفة
"غلف نيوز" الإماراتية.
كما أكد وزير المالية السوداني على وجود اتفاق "من حيث المبدأ" مع دولة الإمارات لبناء ميناء على البحر الأحمر، وإدارته لفترة معينة.
وقال: "نحن بحاجة إلى الاتفاق على طول المدة وكيفية تقاسم العائدات".
ولم يذكر جبريل إبراهيم مزيدا من التفاصيل، بما في ذلك التكلفة المحتملة للميناء.
والشهر الماضي، تداولت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو يظهر اجتياح مطار العاصمة السودانية الخرطوم بكميات كبيرة من مياه الفيضانات
.
ونقلت صفحة "العربية السودان" في شهر مايو/ أيار عن مضيف جوي بالمطار أن "مشهد الكلاب والطيور الكثيفة عند المدرج
خطر للغاية".
وأضاف الموظف: "زمان كانت (الكلاب والطيور) بتخاف من الصوت الآن تعودت وأصبحت تطارد الطائرات".
ومطار الخرطوم الدولي هو أكبر مطار في السودان، ويعتبر المقر الرئيسي ومركز عمليات الخطوط الجوية السودانية.