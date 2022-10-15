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https://sputnikarabic.ae/20221015/جيمس-مدافع-انجلترا-يغيب-عن-مونديال-قطر-2022-1069072939.html
جيمس مدافع انجلترا يغيب عن مونديال قطر 2022
جيمس مدافع انجلترا يغيب عن مونديال قطر 2022
بات من المؤكد غياب لاعب نادي تشلسي والمنتخب الإنجليزي، ريس جيمس، عن نهائيات كأس العالم في قطر 2022. 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T20:59+0000
2022-10-15T20:59+0000
رياضة
العالم
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وأعلن تشيلسي، رابع الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم، أن مدافعه الأيمن جيمس سيغيب عن الملاعب لمدة ثمانية أسابيع بسبب إصابة في الركبة، وهو ما يعني بالتبعية غيابه عن نهائيات كأس العالم هذا العام.وتعرض جيمس إلى الاصابة في المباراة التي فاز بها تشلسي على مضيفه ميلان الإيطالي 2-0 الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الخامسة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.وقال النادي في بيانه إن "جيمس سيخضع لبرنامج علاجي ومن المتوقع أن يغيب لمدة ثمانية أسابيع".ومن المخطط أن تخوض إنجلترا مباراتها الأولى في مونديال قطر في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني ضد منتخب إيران ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم ويلز وأمريكا.ويقام كأس العالم 2022 في قطر في الفترة ما بين 20 نوفمبر لـ18 ديسمبر/ كانون الأول المقبلين.
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رياضة, العالم
رياضة, العالم

جيمس مدافع انجلترا يغيب عن مونديال قطر 2022

20:59 GMT 15.10.2022
© NASEEM ZEITOONشعار مونديال قطر 2022
شعار مونديال قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
© NASEEM ZEITOON
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بات من المؤكد غياب لاعب نادي تشلسي والمنتخب الإنجليزي، ريس جيمس، عن نهائيات كأس العالم في قطر 2022.
وأعلن تشيلسي، رابع الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم، أن مدافعه الأيمن جيمس سيغيب عن الملاعب لمدة ثمانية أسابيع بسبب إصابة في الركبة، وهو ما يعني بالتبعية غيابه عن نهائيات كأس العالم هذا العام.
وتعرض جيمس إلى الاصابة في المباراة التي فاز بها تشلسي على مضيفه ميلان الإيطالي 2-0 الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الخامسة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
وقال النادي في بيانه إن "جيمس سيخضع لبرنامج علاجي ومن المتوقع أن يغيب لمدة ثمانية أسابيع".
ومن المخطط أن تخوض إنجلترا مباراتها الأولى في مونديال قطر في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني ضد منتخب إيران ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم ويلز وأمريكا.
ويقام كأس العالم 2022 في قطر في الفترة ما بين 20 نوفمبر لـ18 ديسمبر/ كانون الأول المقبلين.
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