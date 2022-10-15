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https://sputnikarabic.ae/20221015/رئيسة-حزب-ميرتس-الإسرائيلي-تقول-إن-الجيش-يؤمن-قوافل-المستوطنين-الاستفزازية-بالضفة-1069060294.html
رئيسة حزب "ميرتس" الإسرائيلي تقول إن الجيش يؤمن قوافل المستوطنين الاستفزازية بالضفة
رئيسة حزب "ميرتس" الإسرائيلي تقول إن الجيش يؤمن قوافل المستوطنين الاستفزازية بالضفة
وجهت رئيسة حزب "ميرتس" اليساري الإسرائيلي، زهافا غلؤون، انتقادات حادة للجيش ووزير الدفاع بيني غانتس على خلفية التوترات الأمنية المتزايدة بالضفة الغربية بما في... 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T15:00+0000
2022-10-15T15:00+0000
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وقالت غلؤون: "وزير الدفاع بحاجة إلى كبح جماح جنود الجيش الإسرائيلي وضبطهم، هناك زيادة مجنونة في عدد القتلى الفلسطينيين".واعتبرت في تصريحات نقلتها القناة "12" الإسرائيلية أن التخفيف في تعليمات إطلاق النار الصادرة للجنود ساهم في تفاقم الأمر.وتابعت غلؤون: "المستوطنون يقومون بأعمال شغب ضد الفلسطينيين وهذا يسبب تصعيدا. الجيش يؤمن قوافل من المستوطنين في مختلف المسيرات وهذا يشكل استفزازا. كل من يقترح إدخال المزيد من القوات إلى المناطق الفلسطينية، عليه أن يعرف أن هذه المنطقة ستدخل في تصعيد لا داعي له، يجب أن تكون هناك يد أكثر حزما تجاه المستوطنين".وهاجمت رئيسة حزب "ميرتس"، عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير وقالت إنه "بلطجي ومحرض"، ويجب على وزير الدفاع أن يعلن جماعة "شبيبة التلال" الاستيطانية التي ترافقه لدى اقتحام المسجد الأقصى كـ "تنظيم إرهابي"، إضافة إلى ضرورة "سحب الحصانة عن بن غفير لدوره في التحريض والتشجيع على الإرهاب".وقالت: "هدف بن غفير كله هو تحويل الصراع إلى صراع ديني في القدس. إنه مستعد لسفك دماء اليهود والعرب حتى يتمكن من التقاط صور لحملته الانتخابية".وبحسب تقرير صادر عن "التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين"، بلغ عدد القتلى في الأراضي الفلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي 165 قتيلا منذ مطلع العام الحالي، "من بينهم 114 قتلتهم قوات الاحتلال في مواجهات بالضفة الغربية، و51 استشهدوا خلال العدوان الأخير على قطاع غزة".
https://sputnikarabic.ae/20221014/تشيع-جثمان-طبيب-فلسطيني-قتل-في-عملية-عسكرية-للجيش-الإسرائيلي-في-مخيم-جنين-شمال-الضفة-الغربية-1069038211.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, آخر أخبار القدس الأن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, آخر أخبار القدس الأن

رئيسة حزب "ميرتس" الإسرائيلي تقول إن الجيش يؤمن قوافل المستوطنين الاستفزازية بالضفة

15:00 GMT 15.10.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatمسيرة الأعلام الإسرائيلية تجوب القدس الشرقية 29 مايو 2022
مسيرة الأعلام الإسرائيلية تجوب القدس الشرقية 29 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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وجهت رئيسة حزب "ميرتس" اليساري الإسرائيلي، زهافا غلؤون، انتقادات حادة للجيش ووزير الدفاع بيني غانتس على خلفية التوترات الأمنية المتزايدة بالضفة الغربية بما في ذلك في القدس الشرقية.
وقالت غلؤون: "وزير الدفاع بحاجة إلى كبح جماح جنود الجيش الإسرائيلي وضبطهم، هناك زيادة مجنونة في عدد القتلى الفلسطينيين".
واعتبرت في تصريحات نقلتها القناة "12" الإسرائيلية أن التخفيف في تعليمات إطلاق النار الصادرة للجنود ساهم في تفاقم الأمر.
وتابعت غلؤون: "المستوطنون يقومون بأعمال شغب ضد الفلسطينيين وهذا يسبب تصعيدا. الجيش يؤمن قوافل من المستوطنين في مختلف المسيرات وهذا يشكل استفزازا. كل من يقترح إدخال المزيد من القوات إلى المناطق الفلسطينية، عليه أن يعرف أن هذه المنطقة ستدخل في تصعيد لا داعي له، يجب أن تكون هناك يد أكثر حزما تجاه المستوطنين".
تشيع جثمان طبيب فلسطيني قتل في عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
تشييع جثمان طبيب فلسطيني قتل في عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية
أمس, 18:10 GMT
وهاجمت رئيسة حزب "ميرتس"، عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير وقالت إنه "بلطجي ومحرض"، ويجب على وزير الدفاع أن يعلن جماعة "شبيبة التلال" الاستيطانية التي ترافقه لدى اقتحام المسجد الأقصى كـ "تنظيم إرهابي"، إضافة إلى ضرورة "سحب الحصانة عن بن غفير لدوره في التحريض والتشجيع على الإرهاب".
وقالت: "هدف بن غفير كله هو تحويل الصراع إلى صراع ديني في القدس. إنه مستعد لسفك دماء اليهود والعرب حتى يتمكن من التقاط صور لحملته الانتخابية".
وبحسب تقرير صادر عن "التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين"، بلغ عدد القتلى في الأراضي الفلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي 165 قتيلا منذ مطلع العام الحالي، "من بينهم 114 قتلتهم قوات الاحتلال في مواجهات بالضفة الغربية، و51 استشهدوا خلال العدوان الأخير على قطاع غزة".
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