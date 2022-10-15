https://sputnikarabic.ae/20221015/رئيسة-مجلس-الأعمال-الروسي-العربي-تقيم-عاليا-التعاون-بين-موسكو-والقاهرة-1069054416.html

رئيسة مجلس الأعمال الروسي العربي تقيم عاليا التعاون بين موسكو والقاهرة

رئيسة مجلس الأعمال الروسي العربي تقيم عاليا التعاون بين موسكو والقاهرة

أكدت رئيسة مجلس الأعمال الروسي العربي تاتيانا غفيلافا، إنها تقيم بشكل إيجابي للغاية ديناميكية التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا ومصر، وخاصة فيما يتعلق... 15.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-15T12:19+0000

2022-10-15T12:19+0000

2022-10-15T12:38+0000

روسيا

مصر

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جاء ذلك في تصريحات خاصة للمسؤولة الروسية لـ "سبوتنيك"، بمناسبة احتفالية الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، بمرور 100 عام على تأسيسها، والتي استمرت فاعليتها لمدة يومين، وشهدت مشاركة واسعة من الشركاء المحليين والدوليين.وشارك في الاحتفالية وفد روسي رفيع المستوى برئاسة غفيلافا، رئيسة مجلس الأعمال الروسي العربي، رئيسة المنظمة العامة لعموم روسيا "سيدات الأعمال"، ونائبتها يانا غوردييفا، بالإضافة إلى غيورغي غفيلافا، رئيس معرض "أرابيا إكسبو". وقالت غفيلافا إن أولويات الوفد هو مناقشة مع الجانب المصري الاستعدادات للنسخة الخامسة للمعرض الدولي "Arabia-EXPO" الذي سينظمه المجلس في مارس/آذار 2023 بالقاهرة بالمشاركة مع اتحاد الغرف العربية واتحاد الغرف التجارية المصري. وأضافت أن الدورة الـ13 لمجلس الأعمال الروسي العربي ستعقد كجزء من جدول الأعمال الخاص بالمعرض.وأوضحت أنه حاليا يتم تشكيل مجموعة من الشركات التي ستكون جزءا من الوفد المشارك في الجناح روسي بالمعرض.وأشارت إلى أنها قدمت في المنتدى المتوسطي الـ14 لرائدات الأعمال، الذي عقد أمس في الإسكندرية كجزء من الاحتفال بالمئوية، الرابطة العالمية لتنمية ريادة الأعمال النسائية (مجلس سيدات الأعمال)، والذي تم الإعلان عنه في 3 أكتوبر 2022 في موسكو.كما دعت غفيلافا سيدات الأعمال من منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​والشرق الأوسط وشمال أفريقيا للانضمام إليه، لافتة إلى مجلس سيدات الأعمال سيصبح منصة اتصال فعالة لرائدات الأعمال في جميع أنحاء العالم. وقيمت غفيلافا عاليا علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا ومصر، قائلة إنها "تقيم هذا التعاون بإيجابية كبيرة جدا".وشددت على أن مجلس الأعمال الروسي العربي يعقد آمالا كبيرة على تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية الروسية بنجاح وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي في أقرب وقت ممكن.

https://sputnikarabic.ae/20221014/بمشاركة-روسية-انطلاق-فعاليات-اليوم-الثاني-من-مئوية-الغرفة-التجارية-في-الإسكندرية--1069029164.html

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