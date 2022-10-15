https://sputnikarabic.ae/20221015/رئيس-الخلاص-التونسية-يقول-إن-سفارات-أجنبية-حذرت-مواطنيها-من-التجول-في-شوارع-بلاده-1069055334.html
رئيس "الخلاص" التونسية يقول إن سفارات أجنبية حذرت مواطنيها من التجول في شوارع بلاده
رئيس "الخلاص" التونسية يقول إن سفارات أجنبية حذرت مواطنيها من التجول في شوارع بلاده
قال رئيس جبهة الخلاص التونسية، أحمد نجيب الشابي، إن سفارات أجنبية حذرت مواطنيها من التجول في الشوارع التونسية. 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T12:36+0000
2022-10-15T12:36+0000
2022-10-15T12:36+0000
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/13/1067960009_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6115b7a5b1c10640143ac4314291224e.jpg
ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن الشابي قوله بأن تحذير السفارات لمواطنيها من التجول في الشوارع التونسية جاء بسبب انتشار الجريمة والمظاهرات التي ملأت الجهات.جاءت تصريحات الشابي، في كلمة ألقاها خلال مسيرة لجبهة الخلاص بالعاصمة تونس، هاجم فيها سياسة الرئيس التونسي قائلا إن تحذير السفارات يعبر عن "فشل الانقلاب وانعزال رئيس الجمهورية قيس سعيد"، على حد تعبيره.وفي وقت سابق، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن ما وصفه بـ "زمن اللوبيات" قد انتهى، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لمحاسبة هؤلاء واسترداد ثروات الشعب.جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة التمهيدية الخاصة بتأسيس شركة أهلية محلية للتصرف في أراضي مجموعة بني خيار، حسبما ذكرت قناة "نسمة" التونسية.وتابع سعيد: "'في الـ 17 من ديسمبر/ كانون الأول 2010 حدثت الثورة التونسية، لكن بعض اللوبيات واصلت العمل''، مشيرا إلى إنه سيتم المحاسبة على كل مليم حصل عليه المنتمون لهذه اللوبيات دون وجه حق.
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/13/1067960009_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_20e50b4fd03e7dc5b8c3f94320411866.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
رئيس "الخلاص" التونسية يقول إن سفارات أجنبية حذرت مواطنيها من التجول في شوارع بلاده
تابعنا عبر
قال رئيس جبهة الخلاص التونسية، أحمد نجيب الشابي، إن سفارات أجنبية حذرت مواطنيها من التجول في الشوارع التونسية.
ونقلت قناة
"نسمة" التونسية عن الشابي قوله بأن تحذير السفارات لمواطنيها من التجول في الشوارع التونسية جاء بسبب انتشار الجريمة والمظاهرات التي ملأت الجهات.
جاءت تصريحات الشابي، في كلمة ألقاها خلال مسيرة لجبهة الخلاص بالعاصمة تونس، هاجم فيها سياسة الرئيس التونسي قائلا إن تحذير السفارات يعبر عن "فشل الانقلاب وانعزال رئيس الجمهورية قيس سعيد"، على حد تعبيره.
وتابع الشابي: "رئيس الدولة لا يعرف إلا شيطنة الأحزاب والتجار وأصحاب الأموال، كما أنه يلعب على المشاعر النبيلة للتونسيين".
وفي وقت سابق، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن ما وصفه بـ "زمن اللوبيات" قد انتهى، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لمحاسبة هؤلاء واسترداد ثروات الشعب.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة التمهيدية الخاصة بتأسيس شركة أهلية محلية للتصرف في أراضي مجموعة بني خيار، حسبما ذكرت قناة "نسمة" التونسية.
وتابع سعيد: "'في الـ 17 من ديسمبر/ كانون الأول 2010 حدثت الثورة التونسية، لكن بعض اللوبيات واصلت العمل''، مشيرا إلى إنه سيتم المحاسبة على كل مليم حصل عليه المنتمون لهذه اللوبيات دون وجه حق.