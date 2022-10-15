عربي
https://sputnikarabic.ae/20221015/رئيس-السلطة-المستقلة-للانتخابات-الجزائرية-يؤكد-أن-الانتخابات-الجزئية-في-بلاده-مصيرية-1069052807.html
رئيس السلطة المستقلة للانتخابات الجزائرية يؤكد أن الانتخابات الجزئية في بلاده مصيرية
رئيس السلطة المستقلة للانتخابات الجزائرية يؤكد أن الانتخابات الجزئية في بلاده مصيرية
وصف رئيس السلطة المستقلة للانتخابات الجزائرية، محمد شرفي، الانتخابات الجزئية في بلاده بأنها "مصيرية". 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T11:01+0000
2022-10-15T11:01+0000
العالم العربي
الجزائر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101347/48/1013474853_0:629:1409:1421_1920x0_80_0_0_15f51e9eade49de4307500237aef2d28.jpg
ووفقا لتصريحات نقلها موقع النهار الجزائري، قال شرفي: "بالرغم من أن هذه الانتخابات جزئية إلا أنها مصيرية بالنسبة للمسار الديمقراطي في بلادنا".وأوضح المسؤول الجزائري أن كافة الأمور الخاصة بإنجاح الإنتخابات البلدية الجزئية قد تم ترتيبها، مشيرا إلى أنها ستكون في "ست بلديات بولايتي بجاية وتيزي وزو".وقال: "الملاحظون حاضرون منذ انطلاق عملية التصويت، مضيفا أن العملية تتمة للبناء المؤسساتي للدولة الجزائرية كي تصبح الجزائر الجديدة تتمتع بكل مؤسساتها مما يساعد على تعميم العملية الانتخابية والحركية التنموية".طالع أيضا: الجزائر... أحزاب الموالاة تحافظ على الصدارة في الانتخابات المحلية
https://sputnikarabic.ae/20211122/الانتخابات-المحلية-في-الجزائر-بين-هيمنة-الأحزاب-الكبرى-والتحالفات-القبلية-1050775759.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101347/48/1013474853_0:497:1409:1553_1920x0_80_0_0_045e6ae61f2cdea97e63502ca5f499c1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الجزائر
العالم العربي, الجزائر

رئيس السلطة المستقلة للانتخابات الجزائرية يؤكد أن الانتخابات الجزئية في بلاده مصيرية

11:01 GMT 15.10.2022
© Sputnik . perventsev / الانتقال إلى بنك الصورالجزائر
الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
© Sputnik . perventsev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
وصف رئيس السلطة المستقلة للانتخابات الجزائرية، محمد شرفي، الانتخابات الجزئية في بلاده بأنها "مصيرية".
ووفقا لتصريحات نقلها موقع النهار الجزائري، قال شرفي: "بالرغم من أن هذه الانتخابات جزئية إلا أنها مصيرية بالنسبة للمسار الديمقراطي في بلادنا".
البرلمان الجزائري - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
الانتخابات المحلية في الجزائر... بين هيمنة الأحزاب الكبرى والتحالفات القبلية
22 نوفمبر 2021, 14:31 GMT
وأوضح المسؤول الجزائري أن كافة الأمور الخاصة بإنجاح الإنتخابات البلدية الجزئية قد تم ترتيبها، مشيرا إلى أنها ستكون في "ست بلديات بولايتي بجاية وتيزي وزو".

تصريحات شرفي جاءت خلال كلمة له بمناسبة الانتخابات الجزئية، أكد فيها أن "الهدف الذي سطرته السلطة هو ضرورة المشاركة في الانتخابات، بالإضافة إلى التحليلات الموضوعية والقانونية المبنية على المصلحة الموضوعية للمنطقة، حيث سيدرك الناخب الجزائري في المستقبل ماهو المسار الانتخابي الديمقراطي".

وقال: "الملاحظون حاضرون منذ انطلاق عملية التصويت، مضيفا أن العملية تتمة للبناء المؤسساتي للدولة الجزائرية كي تصبح الجزائر الجديدة تتمتع بكل مؤسساتها مما يساعد على تعميم العملية الانتخابية والحركية التنموية".
طالع أيضا: الجزائر... أحزاب الموالاة تحافظ على الصدارة في الانتخابات المحلية
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Предположительно взрыв на Львовской ТЭЦ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала