https://sputnikarabic.ae/20221015/رئيس-السلطة-المستقلة-للانتخابات-الجزائرية-يؤكد-أن-الانتخابات-الجزئية-في-بلاده-مصيرية-1069052807.html
رئيس السلطة المستقلة للانتخابات الجزائرية يؤكد أن الانتخابات الجزئية في بلاده مصيرية
رئيس السلطة المستقلة للانتخابات الجزائرية يؤكد أن الانتخابات الجزئية في بلاده مصيرية
وصف رئيس السلطة المستقلة للانتخابات الجزائرية، محمد شرفي، الانتخابات الجزئية في بلاده بأنها "مصيرية". 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T11:01+0000
2022-10-15T11:01+0000
2022-10-15T11:01+0000
العالم العربي
الجزائر
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ووفقا لتصريحات نقلها موقع النهار الجزائري، قال شرفي: "بالرغم من أن هذه الانتخابات جزئية إلا أنها مصيرية بالنسبة للمسار الديمقراطي في بلادنا".وأوضح المسؤول الجزائري أن كافة الأمور الخاصة بإنجاح الإنتخابات البلدية الجزئية قد تم ترتيبها، مشيرا إلى أنها ستكون في "ست بلديات بولايتي بجاية وتيزي وزو".وقال: "الملاحظون حاضرون منذ انطلاق عملية التصويت، مضيفا أن العملية تتمة للبناء المؤسساتي للدولة الجزائرية كي تصبح الجزائر الجديدة تتمتع بكل مؤسساتها مما يساعد على تعميم العملية الانتخابية والحركية التنموية".طالع أيضا: الجزائر... أحزاب الموالاة تحافظ على الصدارة في الانتخابات المحلية
https://sputnikarabic.ae/20211122/الانتخابات-المحلية-في-الجزائر-بين-هيمنة-الأحزاب-الكبرى-والتحالفات-القبلية-1050775759.html
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العالم العربي, الجزائر
رئيس السلطة المستقلة للانتخابات الجزائرية يؤكد أن الانتخابات الجزئية في بلاده مصيرية
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وصف رئيس السلطة المستقلة للانتخابات الجزائرية، محمد شرفي، الانتخابات الجزئية في بلاده بأنها "مصيرية".
ووفقا لتصريحات
نقلها موقع النهار الجزائري، قال شرفي: "بالرغم من أن هذه الانتخابات جزئية إلا أنها مصيرية بالنسبة للمسار الديمقراطي في بلادنا".
22 نوفمبر 2021, 14:31 GMT
وأوضح المسؤول الجزائري أن كافة الأمور الخاصة بإنجاح الإنتخابات البلدية
الجزئية قد تم ترتيبها، مشيرا إلى أنها ستكون في "ست بلديات بولايتي بجاية وتيزي وزو".
تصريحات شرفي جاءت خلال كلمة له بمناسبة الانتخابات الجزئية، أكد فيها أن "الهدف الذي سطرته السلطة هو ضرورة المشاركة في الانتخابات، بالإضافة إلى التحليلات الموضوعية والقانونية المبنية على المصلحة الموضوعية للمنطقة، حيث سيدرك الناخب الجزائري في المستقبل ماهو المسار الانتخابي الديمقراطي".
وقال: "الملاحظون حاضرون منذ انطلاق عملية التصويت، مضيفا أن العملية تتمة للبناء المؤسساتي للدولة الجزائرية كي تصبح الجزائر الجديدة تتمتع بكل مؤسساتها مما يساعد على تعميم العملية الانتخابية والحركية التنموية".