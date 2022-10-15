https://sputnikarabic.ae/20221015/رئيس-السلطة-المستقلة-للانتخابات-الجزائرية-يؤكد-أن-الانتخابات-الجزئية-في-بلاده-مصيرية-1069052807.html

رئيس السلطة المستقلة للانتخابات الجزائرية يؤكد أن الانتخابات الجزئية في بلاده مصيرية

رئيس السلطة المستقلة للانتخابات الجزائرية يؤكد أن الانتخابات الجزئية في بلاده مصيرية

وصف رئيس السلطة المستقلة للانتخابات الجزائرية، محمد شرفي، الانتخابات الجزئية في بلاده بأنها "مصيرية". 15.10.2022, سبوتنيك عربي

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العالم العربي

الجزائر

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ووفقا لتصريحات نقلها موقع النهار الجزائري، قال شرفي: "بالرغم من أن هذه الانتخابات جزئية إلا أنها مصيرية بالنسبة للمسار الديمقراطي في بلادنا".وأوضح المسؤول الجزائري أن كافة الأمور الخاصة بإنجاح الإنتخابات البلدية الجزئية قد تم ترتيبها، مشيرا إلى أنها ستكون في "ست بلديات بولايتي بجاية وتيزي وزو".وقال: "الملاحظون حاضرون منذ انطلاق عملية التصويت، مضيفا أن العملية تتمة للبناء المؤسساتي للدولة الجزائرية كي تصبح الجزائر الجديدة تتمتع بكل مؤسساتها مما يساعد على تعميم العملية الانتخابية والحركية التنموية".طالع أيضا: الجزائر... أحزاب الموالاة تحافظ على الصدارة في الانتخابات المحلية

https://sputnikarabic.ae/20211122/الانتخابات-المحلية-في-الجزائر-بين-هيمنة-الأحزاب-الكبرى-والتحالفات-القبلية-1050775759.html

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