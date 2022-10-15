https://sputnikarabic.ae/20221015/رئيس-الوزراء-الإثيوبي-يؤكد-للبرهان-أن-سد-النهضة-سيعود-بفوائد-كبيرة-على-السودان-ولن-يكون-خصما-عليه-1069052209.html
رئيس الوزراء الإثيوبي يؤكد للبرهان أن "سد النهضة" سيعود بفوائد كبيرة على السودان ولن يكون خصما عليه
رئيس الوزراء الإثيوبي يؤكد للبرهان أن "سد النهضة" سيعود بفوائد كبيرة على السودان ولن يكون خصما عليه
أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أن "سد النهضة" سيعود بفوائد كبيرة على السودان، ولن... 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T10:33+0000
2022-10-15T10:33+0000
2022-10-15T10:33+0000
أخبار السودان اليوم
أخبار إثيوبيا
العالم العربي
أخبار سد النهضة الإثيوبي
خلافات سد النهضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1064672063_0:65:2228:1318_1920x0_80_0_0_0741cc4bfe577b62b738cd8d9265dffb.jpg
جاء ذلك خلال جلسة مباحثات ثنائية جمعت آبي أحمد والبرهان، اليوم السبت، على هامش انعقاد منتدى تانا بمدينة جردار الإثيوبية، وفقا لبيان من مجلس السيادة الانتقالي السوداني.وتابع آبي أحمد أن "العلاقة مع السودان ذات خصوصية"، وتقدم بمقترح لقيام ألية للتكامل الاقتصادي بين البلدين.من ناحيته، قال عبد الفتاح البرهان لآبي أحمد إنه "من الممكن التوصل لاتفاق بشأن القضايا الفنية لسد النهضة."ورحب البرهان بمقترح رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن قيام تكامل اقتصادي بين إثيوبيا والسودان، كما "أكد حرص السودان على الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع الجارة إثيوبيا"، بحسب البيان.وأكد البرهان أن "الشعبين السوداني والإثيوبي يربطهما مصير مشترك مبينا أن القضايا العالقة بين الدولتين يمكن حلها عبر الحوار".واتفق الجانبان خلال جلسة المباحثات الثنائية على ضرورة معالجة كافة المشكلات الحدودية بالطرق السلمية عبر اللجان الفنية المتخصصة.يُذكر أنه في11 آب/أغسطس الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية تشغيل التوربين الثاني في سد النهضة لتوليد الطاقة الكهربائية. ويأتي ذلك في ظل التوتر بين أديس أبابا من ناحية ومصر والسودان من ناحية أخرى، بسبب ما تعتبره الدولتان تأثيرا ًسلبياً للسد على حصصهما المائية من نهر النيل.وكانت مصر قد وجهت خطابًا في يوليو/ تموز الماضي، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، لتسجيل اعتراضها ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد.كما دعت مجلس الأمن لتحمل مسئولياته في هذا الشأن، بما في ذلك من خلال التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن المجلس والذي يلزم الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) بالتفاوض من أجل التوصل لاتفاق حول سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة.
https://sputnikarabic.ae/20220924/مصر-تطالب-من-منصة-الأمم-المتحدة-باتفاق-ملزم-لملء-وتشغيل-سد-النهضة-1068196338.html
أخبار سد النهضة الإثيوبي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1064672063_192:0:2036:1383_1920x0_80_0_0_4957f8359155b7092c73cd8a2b5d03af.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, أخبار إثيوبيا, العالم العربي, أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة
أخبار السودان اليوم, أخبار إثيوبيا, العالم العربي, أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة
رئيس الوزراء الإثيوبي يؤكد للبرهان أن "سد النهضة" سيعود بفوائد كبيرة على السودان ولن يكون خصما عليه
تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أن "سد النهضة" سيعود بفوائد كبيرة على السودان، ولن يكون خصما عليه.
جاء ذلك خلال جلسة مباحثات ثنائية جمعت آبي أحمد والبرهان، اليوم السبت، على هامش انعقاد منتدى تانا بمدينة جردار الإثيوبية، وفقا لبيان من مجلس السيادة الانتقالي السوداني.
وتابع آبي أحمد أن "العلاقة مع السودان ذات خصوصية"، وتقدم بمقترح لقيام ألية للتكامل الاقتصادي بين البلدين.
من ناحيته، قال عبد الفتاح البرهان لآبي أحمد إنه "من الممكن التوصل لاتفاق بشأن القضايا الفنية لسد النهضة."
ورحب البرهان بمقترح رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن قيام تكامل اقتصادي بين إثيوبيا والسودان، كما "أكد حرص السودان على الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع الجارة إثيوبيا"، بحسب البيان.
وأكد البرهان أن "الشعبين السوداني والإثيوبي يربطهما مصير مشترك مبينا أن القضايا العالقة بين الدولتين يمكن حلها عبر الحوار".
واتفق الجانبان خلال جلسة المباحثات الثنائية على ضرورة معالجة كافة المشكلات الحدودية بالطرق السلمية عبر اللجان الفنية المتخصصة.
يُذكر أنه في11 آب/أغسطس الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية تشغيل التوربين الثاني في سد النهضة
لتوليد الطاقة الكهربائية. ويأتي ذلك في ظل التوتر بين أديس أبابا من ناحية ومصر والسودان من ناحية أخرى، بسبب ما تعتبره الدولتان تأثيرا ًسلبياً للسد على حصصهما المائية من نهر النيل.
وكانت مصر قد وجهت خطابًا في يوليو/ تموز الماضي، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، لتسجيل اعتراضها ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد.
كما دعت مجلس الأمن لتحمل مسئولياته في هذا الشأن، بما في ذلك من خلال التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن المجلس والذي يلزم الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) بالتفاوض من أجل التوصل لاتفاق حول سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة.