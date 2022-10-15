https://sputnikarabic.ae/20221015/رئيس-مجلس-السيادة-السوداني-يشارك-في-منتدى-تانا-للسلم-والأمن-في-أفريقيا-1069048818.html

رئيس مجلس السيادة السوداني يشارك في منتدى تانا للسلم والأمن في أفريقيا

رئيس مجلس السيادة السوداني يشارك في منتدى تانا للسلم والأمن في أفريقيا

يشارك الفريق أول عبد الفتاح البرهان في منتدى تانا حول السلم والأمن في أفريقيا، بإثيوبيا. 15.10.2022, سبوتنيك عربي

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العالم العربي

أخبار السودان اليوم

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ووفقا لوكالة الأنباء السودانية، سونا، فقد توجه البرهان إلى مدينة بحردار الإثيوبية للمشاركة في منتدى تانا، مشيرة إلى أن المنتدى ينعقد ليومين هما الـ14 والـ15 من أكتوبر الجاري.ويشارك في المنتدى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وعدد من الرؤساء الأفارقة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي.وكان مسؤول رفيع بوزارة الخارجية السودانية قد أكد لـ"سبوتنيك"، أن البرهان "يزور إثيوبيا السبت المقبل للمشاركة في منتدى بحر دار في نسخته العاشرة"، مضيفا أن البرهان سوف يلتقي برئيس الوزراء الإثيوبي على هامش المنتدى.طالع أيضا: آبي أحمد يعلن الاتفاق مع البرهان على حل القضايا العالقة بين إثيوبيا والسودان سلميا

https://sputnikarabic.ae/20220627/البرهان-دماء-الجنود-السودانيين-الذين-قتلوا-في-إثيوبيا-لن-تضيع-والرد-سيكون-واقعا-وملموسا-على-الأرض-1064310614.html

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العالم العربي, أخبار السودان اليوم