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https://sputnikarabic.ae/20221015/رصد-الغواصة-النووية-نوفوسيبيرسك-قبالة-سواحل-فرنسا-1069050773.html
رصد الغواصة النووية "نوفوسيبيرسك" قبالة سواحل فرنسا
رصد الغواصة النووية "نوفوسيبيرسك" قبالة سواحل فرنسا
ذكرت البحرية الفرنسية على تويتر، أنه تم رصد غواصة روسية بالقرب من الساحل الأطلسي لمنطقة بريتاني الفرنسية في أواخر سبتمبر/أيلول. 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T08:55+0000
2022-10-15T08:55+0000
رصد عسكري
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وقالت البحرية إن "الغواصة الروسية التي رصدت على بعد سبعة كيلومترات قبالة سواحل بريتاني يوم 29 سبتمبر رافقتها فرقاطة نورماندي متعددة الأغراض (من طراز "فريم")والغواصة الروسية التي تم رصدها تعمل بالديزل والكهرباء، نوفوسيبيرسك من مشروع 636.3 "فارشافيانكا". وأضافت البحرية أنه في إطار مهمة مراقبة المياه الإقليمية قامت البحرية الفرنسية بمرافقة الغواصة "بالتعاون مع السفن الحربية الإسبانية والبريطانية".مشروع 636.3 غواصات "فارشافيانكا" تنتمي إلى الجيل الثالث، وتبلغ إزاحتها 3.95 ألف طن، وسرعتها 20 عقدة، عمق الغوص 300 متر والطاقم 52 شخصا. وهي مسلحة بطوربيدات من عيار 533 ملم وألغام ونظام صاروخ كاليبر. يمكن للغواصات أن تكتشف هدفًا على مسافة أكبر بثلاث إلى أربع مرات من المسافة التي يمكن للعدو رؤية الغواصة فيها. من أجل السرية، تلقت غواصات هذا المشروع اسم "الثقب الأسود" في الناتو.
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رصد عسكري
رصد عسكري

رصد الغواصة النووية "نوفوسيبيرسك" قبالة سواحل فرنسا

08:55 GMT 15.10.2022
© Sputnik . Andrey Stanavov / الانتقال إلى بنك الصورغواصة "نوفوسيبيرسك" (مشروع 636.3) التي تعمل بالطاقة الكهربائية
غواصة نوفوسيبيرسك (مشروع 636.3) التي تعمل بالطاقة الكهربائية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
© Sputnik . Andrey Stanavov
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ذكرت البحرية الفرنسية على تويتر، أنه تم رصد غواصة روسية بالقرب من الساحل الأطلسي لمنطقة بريتاني الفرنسية في أواخر سبتمبر/أيلول.
وقالت البحرية إن "الغواصة الروسية التي رصدت على بعد سبعة كيلومترات قبالة سواحل بريتاني يوم 29 سبتمبر رافقتها فرقاطة نورماندي متعددة الأغراض (من طراز "فريم")
والغواصة الروسية التي تم رصدها تعمل بالديزل والكهرباء، نوفوسيبيرسك من مشروع 636.3 "فارشافيانكا". وأضافت البحرية أنه في إطار مهمة مراقبة المياه الإقليمية قامت البحرية الفرنسية بمرافقة الغواصة "بالتعاون مع السفن الحربية الإسبانية والبريطانية".
مشروع 636.3 غواصات "فارشافيانكا" تنتمي إلى الجيل الثالث، وتبلغ إزاحتها 3.95 ألف طن، وسرعتها 20 عقدة، عمق الغوص 300 متر والطاقم 52 شخصا. وهي مسلحة بطوربيدات من عيار 533 ملم وألغام ونظام صاروخ كاليبر. يمكن للغواصات أن تكتشف هدفًا على مسافة أكبر بثلاث إلى أربع مرات من المسافة التي يمكن للعدو رؤية الغواصة فيها. من أجل السرية، تلقت غواصات هذا المشروع اسم "الثقب الأسود" في الناتو.
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