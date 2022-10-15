عربي
https://sputnikarabic.ae/20221015/روسيا-وبيلاروسيا-تأخذان-توسع-الناتو-في-الاعتبار-عند-مناقشة-التدابير-المضادة-1069046732.html
روسيا وبيلاروسيا تأخذان توسع الناتو في الاعتبار عند مناقشة التدابير المضادة
روسيا وبيلاروسيا تأخذان توسع الناتو في الاعتبار عند مناقشة التدابير المضادة
قال نائب الممثل الروسي لنزع السلاح في اللجنة الأولى للأمم المتحدة، قسطنطين فورونتسوف، إن روسيا وبيلاروسيا تأخذان في الاعتبار توسع الناتو عند مناقشة التدابير... 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T01:04+0000
2022-10-15T01:04+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1059761163_0:0:2903:1634_1920x0_80_0_0_c7d66710b72e611781be2aac0a02933c.jpg
الأمم المتحدة- سبوتنيك. قال فورونتسوف، "ما نسمعه هو المزيد والمزيد من الدعوات لتطوير البنية التحتية لحلف الناتو ونشره أكثر فأكثر في الشرق".أضاف: "في بولندا، لسنوات عديدة، كانوا يتحدثون عن المشاركة الكاملة في المهام النووية المشتركة"،وأشار فورونتسوف إلى أن روسيا وبيلاروسيا أخذتا توسعات الناتو في الاعتبار عند مناقشة التدابير المضادة.وفي وقت سابق من يوم الجمعة، قال وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي إن مينسك تدرس اتخاذ إجراءات انتقامية صارمة ردا على النشر المحتمل للترسانات النووية على أراضي بولندا والدول المجاورة الأخرى.وقال الرئيس البولندي، أندريه دودا، مؤخرا إن غياب الأسلحة النووية في بلاده "مشكلة" وأن مسألة نشر الأسلحة النووية الأمريكية هناك مفتوحة.في الوقت نفسه، قال دودا إنه يعتقد أن بولندا يمكن أن تشارك في برنامج المشاركة النووية الذي تستضيف بموجبه الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الأسلحة النووية الأمريكية وتخزنها.في 6 أكتوبر، قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إن بولندا اتفقت منذ فترة طويلة مع الولايات المتحدة على نشر ترسانات الأسلحة النووية على أراضيها.
https://sputnikarabic.ae/20221014/روسيا-ليس-لديها-خطط-لإنشاء-مرافق-لتخزين-الأسلحة-النووية-في-بيلاروسيا-1069046460.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1059761163_39:0:2756:2038_1920x0_80_0_0_6cb28799cf81598e8b53a76f0ab61014.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم

روسيا وبيلاروسيا تأخذان توسع الناتو في الاعتبار عند مناقشة التدابير المضادة

01:04 GMT 15.10.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال نائب الممثل الروسي لنزع السلاح في اللجنة الأولى للأمم المتحدة، قسطنطين فورونتسوف، إن روسيا وبيلاروسيا تأخذان في الاعتبار توسع الناتو عند مناقشة التدابير المضادة.
الأمم المتحدة- سبوتنيك. قال فورونتسوف، "ما نسمعه هو المزيد والمزيد من الدعوات لتطوير البنية التحتية لحلف الناتو ونشره أكثر فأكثر في الشرق".
كوريا الشمالية تختبر سلاح نووي تكتيكي، 17 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
روسيا ليس لديها خطط لإنشاء مرافق لتخزين الأسلحة النووية في بيلاروسيا
أمس, 23:32 GMT
أضاف: "في بولندا، لسنوات عديدة، كانوا يتحدثون عن المشاركة الكاملة في المهام النووية المشتركة"،
وأشار فورونتسوف إلى أن روسيا وبيلاروسيا أخذتا توسعات الناتو في الاعتبار عند مناقشة التدابير المضادة.
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، قال وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي إن مينسك تدرس اتخاذ إجراءات انتقامية صارمة ردا على النشر المحتمل للترسانات النووية على أراضي بولندا والدول المجاورة الأخرى.
وقال الرئيس البولندي، أندريه دودا، مؤخرا إن غياب الأسلحة النووية في بلاده "مشكلة" وأن مسألة نشر الأسلحة النووية الأمريكية هناك مفتوحة.
في الوقت نفسه، قال دودا إنه يعتقد أن بولندا يمكن أن تشارك في برنامج المشاركة النووية الذي تستضيف بموجبه الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الأسلحة النووية الأمريكية وتخزنها.
في 6 أكتوبر، قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إن بولندا اتفقت منذ فترة طويلة مع الولايات المتحدة على نشر ترسانات الأسلحة النووية على أراضيها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 21:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала