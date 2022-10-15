https://sputnikarabic.ae/20221015/سلطات-مقاطعة-كييف-تعلن-عن-هجوم-صاروخي-1069048011.html
سلطات مقاطعة كييف تعلن عن هجوم صاروخي
سلطات مقاطعة كييف تعلن عن هجوم صاروخي
أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف، أليكسي كوليبا، عن الهجوم الصاروخي. 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T05:46+0000
2022-10-15T05:46+0000
2022-10-15T05:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وكتب كوليبا تلغرام: "مقاطعة كييف! ضربة صاروخية على إحدى المجمعات في المنطقة. جميع الخدمات تعمل، وعمال الإنقاذ في الموقع. لم تقع إصابات".في صباح يوم السبت، أبلغت الإدارات الإقليمية لعدد من المناطق في أوكرانيا عن حالة تأهب جوي، بما في ذلك في العاصمة كييف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
سلطات مقاطعة كييف تعلن عن هجوم صاروخي
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أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف، أليكسي كوليبا، عن الهجوم الصاروخي.
وكتب كوليبا تلغرام: "مقاطعة كييف! ضربة صاروخية على إحدى المجمعات في المنطقة. جميع الخدمات تعمل، وعمال الإنقاذ في الموقع. لم تقع إصابات".
في صباح يوم السبت، أبلغت الإدارات الإقليمية لعدد من المناطق في أوكرانيا عن حالة تأهب جوي، بما في ذلك في العاصمة كييف.