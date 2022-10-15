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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221015/سلطات-مقاطعة-كييف-تعلن-عن-هجوم-صاروخي-1069048011.html
سلطات مقاطعة كييف تعلن عن هجوم صاروخي
سلطات مقاطعة كييف تعلن عن هجوم صاروخي
أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف، أليكسي كوليبا، عن الهجوم الصاروخي. 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T05:46+0000
2022-10-15T05:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وكتب كوليبا تلغرام: "مقاطعة كييف! ضربة صاروخية على إحدى المجمعات في المنطقة. جميع الخدمات تعمل، وعمال الإنقاذ في الموقع. لم تقع إصابات".في صباح يوم السبت، أبلغت الإدارات الإقليمية لعدد من المناطق في أوكرانيا عن حالة تأهب جوي، بما في ذلك في العاصمة كييف.
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

سلطات مقاطعة كييف تعلن عن هجوم صاروخي

05:46 GMT 15.10.2022
© AP Photo / Adam Schreckانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
© AP Photo / Adam Schreck
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أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف، أليكسي كوليبا، عن الهجوم الصاروخي.
وكتب كوليبا تلغرام: "مقاطعة كييف! ضربة صاروخية على إحدى المجمعات في المنطقة. جميع الخدمات تعمل، وعمال الإنقاذ في الموقع. لم تقع إصابات".
في صباح يوم السبت، أبلغت الإدارات الإقليمية لعدد من المناطق في أوكرانيا عن حالة تأهب جوي، بما في ذلك في العاصمة كييف.
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Предположительно взрыв на Львовской ТЭЦ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:33 GMT
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