https://sputnikarabic.ae/20221015/سياسي-عراقي-يعلن-اعتزام-حكومة-السوداني-محاكمة-ترامب-1069074257.html

سياسي عراقي يعلن اعتزام حكومة السوداني "محاكمة" ترامب

سياسي عراقي يعلن اعتزام حكومة السوداني "محاكمة" ترامب

أكد حامد الموسوي عضو تحالف الفتح العراقي، اليوم السبت، أن حكومة محمد شياع السوداني سوف تتابع ملف اغتيال أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي. 15.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-15T21:45+0000

2022-10-15T21:45+0000

2022-10-15T21:46+0000

أخبار العراق اليوم

دونالد ترامب

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0f/1066443992_0:0:1568:883_1920x0_80_0_0_4fbd8279a9bec08522d854eb5508e1cb.jpg

جاء هذا في تصريحات أدلى بها اليوم السبت لبرنامج تلفزيوني، بحسب موقع "السومرية".وقال عضو تحالف الفتح إن الحكومة الجديدة سوف تتابع مع القضاء الأمريكي ملف اغتيال المهندس.وأشار إلى أنها تسعى "لمحاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على هذه الجريمة".وكان المهندس قد قتل برفقة قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني في غارة أمريكية قرب مطار بغداد في يناير/ كانون الأول 2020.وعن نهج حكومة السوداني، قال الموسوي إنها تسعى للخروج من العباءة الأمريكية عبر استكمال ما أنجزته حكومة عبد المهدي، والبحث عن مصادر تمويل أخرى غير النفط.ويوم الخميس الماضي، كلف عبد اللطيف رشيد الرئيس العراقي المنتخب، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة.

https://sputnikarabic.ae/20221015/هل-يقبل-التيار-الصدري-بالوضع-السياسي-الجديد-في-العراق-أم-هناك-مفاجآت-قادمة؟-1069063468.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العراق اليوم, دونالد ترامب