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https://sputnikarabic.ae/20221015/سياسي-عراقي-يعلن-اعتزام-حكومة-السوداني-محاكمة-ترامب-1069074257.html
سياسي عراقي يعلن اعتزام حكومة السوداني "محاكمة" ترامب
سياسي عراقي يعلن اعتزام حكومة السوداني "محاكمة" ترامب
أكد حامد الموسوي عضو تحالف الفتح العراقي، اليوم السبت، أن حكومة محمد شياع السوداني سوف تتابع ملف اغتيال أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي. 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T21:45+0000
2022-10-15T21:46+0000
أخبار العراق اليوم
دونالد ترامب
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جاء هذا في تصريحات أدلى بها اليوم السبت لبرنامج تلفزيوني، بحسب موقع "السومرية".وقال عضو تحالف الفتح إن الحكومة الجديدة سوف تتابع مع القضاء الأمريكي ملف اغتيال المهندس.وأشار إلى أنها تسعى "لمحاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على هذه الجريمة".وكان المهندس قد قتل برفقة قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني في غارة أمريكية قرب مطار بغداد في يناير/ كانون الأول 2020.وعن نهج حكومة السوداني، قال الموسوي إنها تسعى للخروج من العباءة الأمريكية عبر استكمال ما أنجزته حكومة عبد المهدي، والبحث عن مصادر تمويل أخرى غير النفط.ويوم الخميس الماضي، كلف عبد اللطيف رشيد الرئيس العراقي المنتخب، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة.
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أخبار العراق اليوم, دونالد ترامب
أخبار العراق اليوم, دونالد ترامب

سياسي عراقي يعلن اعتزام حكومة السوداني "محاكمة" ترامب

21:45 GMT 15.10.2022 (تم التحديث: 21:46 GMT 15.10.2022)
© AFP 2022 / JIM WATSONالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
© AFP 2022 / JIM WATSON
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أكد حامد الموسوي عضو تحالف الفتح العراقي، اليوم السبت، أن حكومة محمد شياع السوداني سوف تتابع ملف اغتيال أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها اليوم السبت لبرنامج تلفزيوني، بحسب موقع "السومرية".
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وقال عضو تحالف الفتح إن الحكومة الجديدة سوف تتابع مع القضاء الأمريكي ملف اغتيال المهندس.
وأشار إلى أنها تسعى "لمحاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على هذه الجريمة".
وكان المهندس قد قتل برفقة قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني في غارة أمريكية قرب مطار بغداد في يناير/ كانون الأول 2020.
وعن نهج حكومة السوداني، قال الموسوي إنها تسعى للخروج من العباءة الأمريكية عبر استكمال ما أنجزته حكومة عبد المهدي، والبحث عن مصادر تمويل أخرى غير النفط.
ويوم الخميس الماضي، كلف عبد اللطيف رشيد الرئيس العراقي المنتخب، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة.
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