https://sputnikarabic.ae/20221015/شبكات-الحماية-الاجتماعية-في-العالم-العربي-مشكلة-أم-حل-1069057082.html

شبكات الحماية الاجتماعية في العالم العربي مشكلة أم حل

شبكات الحماية الاجتماعية في العالم العربي مشكلة أم حل

يسابق المغرب الزمن لإصلاح نظام التقاعد وسط أنباء عن قرب نفاد احتياطيات صناديق المعاشات في البلاد بحلول 2028. 15.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-15T13:28+0000

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شبكات الحماية الاجتماعية في العالم العربي مشكلة أم حل شبكات الحماية الاجتماعية في العالم العربي مشكلة أم حل

وفتحت الحكومة المغربية ورش إصلاح التقاعد، التي طالما كانت موضع خلاف بين الحكومات السابقة والنقابات، لما تحمله من تغييرات تمس اليد العاملة بطريقة مباشرة.لا يتعدى الراتب التقاعدي في المغرب مئة دولار، لكن الإرهاصات الأولى لعجز صناديق التقاعد في المغرب ظهرت منذ أكثر من عقد، ثم تفاقمت لتتحول إلى أزمة في سنة 2015، ما دفع الحكومة لرفع سن الإحالة على التقاعد إلى 63 سنة.كان صندوق النقد العربي أوصى في تقرير باتباع منهجيات ملائمة للفئات الفقيرة، وأكد على الدعم المباشر للمستحقين بدلا من دعم السلع، كما أوصى بإصلاحات تنظيمية وقانونية ومؤسسية، واتباع استراتيجيات مستقبلية منها الشراكات مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل منتجة للفئات المستحقة.وفي حديثه لـ"سبوتنيك قال أستاذ علم الاجتماع د. طلال عتريس: "شبكات الحماية الاجتماعية بدأت بجهود أهلية، خاصة عندما لا تتمكن المؤسسات الرسمية من التدخل، لكن اليوم أصبح لدينا صيغة جديدة لهذه الشبكات، تقوم بها جمعيات المجتمع المدني التي أصبحت تنافس القرار الرسمي، وتحولت إلى شريك في هذا القرار وأصبحت بابا لتلقي المساعدات الخارجية، وبالتالي التدخل الخارجي وتحديد الأولويات بحسب التمويل، وهذا يطرح مشكلات كثيرة حولت بعض شبكات الحماية الاجتماعية إلى مشروع تدخل خارجي".وأكدت أستاذة علم الاجتماع د. سامية خضر أن "جذور مشكلة الفقر في المجتمعات العربية تعود إلى أن المجتمعات في الدول الدافئة تميل إلى الكسل، فضلا عن عنصر الزيادة السكانية الناجم عن تراكمات ثقافية، والأمور التي تتعلق بالعادات والتقاليد خاصة في المناطق الريفية، كما أن التوعية بالمشكلة السكانية لم تكن على مستوى الدخول إلى عمق العقلية المصرية والعربية، خاصة في المناطق الريفية، لهذا يتعين على الإعلام أن يكون أكثر قدرة وكفاءة على القيام بهذا الدور التوعوي لإحداث هزة اجتماعية وترسيخ مفهوم دور الفرد في المجتمع، خاصة أننا مقبلون على فترات صعبة في ظل الأزمة الحالية".يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج مساحة حرةإعداد وتقديم: جيهان لطفي

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