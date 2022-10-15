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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221015/شركة-الطاقة-الأوكرانية-تؤكد-تضرر-منشأة-للبنية-التحتية-للطاقة-في-مقاطعة-كييف-إثر-هجوم-صاروخي-1069049533.html
شركة الطاقة الأوكرانية تؤكد تضرر منشأة للبنية التحتية للطاقة في مقاطعة كييف إثر هجوم صاروخي
شركة الطاقة الأوكرانية تؤكد تضرر منشأة للبنية التحتية للطاقة في مقاطعة كييف إثر هجوم صاروخي
أعلنت شركة الطاقة الوطنية الأوكرانية أوكررينغو أن منشأة للبنية التحتية للطاقة في مقاطعة كييف تضررت خلال هجوم صاروخي صباح السبت. 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T07:29+0000
2022-10-15T07:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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تقول صفحة الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي: "تضررت منشأة البنية التحتية للطاقة في مقاطعة كييف بشدة".وتجدر الإشارة إلى أن الموظفين يعملون بالفعل على إعادة إمدادات الطاقة إلى المنطقة، وحثت الشركة مرة أخرى على توفير الكهرباء من الساعة 17.00 إلى 23.00 والاستعداد لانقطاع التيار الكهربائي.في وقت سابق من اليوم السبت، أبلغ رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف، أليكسي كوليبا، عن هجوم صاروخي على المنطقة.أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية يومي الاثنين والثلاثاء عن انفجارات وأضرار لحقت بالبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الطاقة.
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

شركة الطاقة الأوكرانية تؤكد تضرر منشأة للبنية التحتية للطاقة في مقاطعة كييف إثر هجوم صاروخي

07:29 GMT 15.10.2022
© AP Photo / Adam Schreckانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
© AP Photo / Adam Schreck
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أعلنت شركة الطاقة الوطنية الأوكرانية أوكررينغو أن منشأة للبنية التحتية للطاقة في مقاطعة كييف تضررت خلال هجوم صاروخي صباح السبت.
تقول صفحة الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي: "تضررت منشأة البنية التحتية للطاقة في مقاطعة كييف بشدة".
وتجدر الإشارة إلى أن الموظفين يعملون بالفعل على إعادة إمدادات الطاقة إلى المنطقة، وحثت الشركة مرة أخرى على توفير الكهرباء من الساعة 17.00 إلى 23.00 والاستعداد لانقطاع التيار الكهربائي.
في وقت سابق من اليوم السبت، أبلغ رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف، أليكسي كوليبا، عن هجوم صاروخي على المنطقة.
أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية يومي الاثنين والثلاثاء عن انفجارات وأضرار لحقت بالبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الطاقة.
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