https://sputnikarabic.ae/20221015/شركة-الطاقة-الأوكرانية-تؤكد-تضرر-منشأة-للبنية-التحتية-للطاقة-في-مقاطعة-كييف-إثر-هجوم-صاروخي-1069049533.html
شركة الطاقة الأوكرانية تؤكد تضرر منشأة للبنية التحتية للطاقة في مقاطعة كييف إثر هجوم صاروخي
شركة الطاقة الأوكرانية تؤكد تضرر منشأة للبنية التحتية للطاقة في مقاطعة كييف إثر هجوم صاروخي
أعلنت شركة الطاقة الوطنية الأوكرانية أوكررينغو أن منشأة للبنية التحتية للطاقة في مقاطعة كييف تضررت خلال هجوم صاروخي صباح السبت. 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T07:29+0000
2022-10-15T07:29+0000
2022-10-15T07:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068817046_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bbbe9f1c93c007d62d846106a16bd6ad.jpg
تقول صفحة الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي: "تضررت منشأة البنية التحتية للطاقة في مقاطعة كييف بشدة".وتجدر الإشارة إلى أن الموظفين يعملون بالفعل على إعادة إمدادات الطاقة إلى المنطقة، وحثت الشركة مرة أخرى على توفير الكهرباء من الساعة 17.00 إلى 23.00 والاستعداد لانقطاع التيار الكهربائي.في وقت سابق من اليوم السبت، أبلغ رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف، أليكسي كوليبا، عن هجوم صاروخي على المنطقة.أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية يومي الاثنين والثلاثاء عن انفجارات وأضرار لحقت بالبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الطاقة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068817046_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bb985e717ebdc9e07febb61b4d1aee4f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
شركة الطاقة الأوكرانية تؤكد تضرر منشأة للبنية التحتية للطاقة في مقاطعة كييف إثر هجوم صاروخي
تابعنا عبر
أعلنت شركة الطاقة الوطنية الأوكرانية أوكررينغو أن منشأة للبنية التحتية للطاقة في مقاطعة كييف تضررت خلال هجوم صاروخي صباح السبت.
تقول صفحة الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي: "تضررت منشأة البنية التحتية للطاقة في مقاطعة كييف بشدة".
وتجدر الإشارة إلى أن الموظفين يعملون بالفعل على إعادة إمدادات الطاقة إلى المنطقة، وحثت الشركة مرة أخرى على توفير الكهرباء من الساعة 17.00 إلى 23.00 والاستعداد لانقطاع التيار الكهربائي.
في وقت سابق من اليوم السبت، أبلغ رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف، أليكسي كوليبا، عن هجوم صاروخي على المنطقة.
أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية يومي الاثنين والثلاثاء عن انفجارات وأضرار لحقت بالبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الطاقة.