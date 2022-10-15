https://sputnikarabic.ae/20221015/شولتس-يناقش-الطاقة-وأوكرانيا-مع-رئيسي-وزراء-إسبانيا-والبرتغال-1069047011.html
شولتس يناقش الطاقة وأوكرانيا مع رئيسي وزراء إسبانيا والبرتغال
شولتس يناقش الطاقة وأوكرانيا مع رئيسي وزراء إسبانيا والبرتغال
قال ستيفن هيبستريت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، إن المستشار الألماني أولاف شولتس عقد اجتماعا مع رئيسي وزراء إسبانيا والبرتغال، لمناقشة أوكرانيا وقضايا... 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T02:22+0000
2022-10-15T02:22+0000
2022-10-15T02:22+0000
أخبار ألمانيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1053703986_0:0:2735:1538_1920x0_80_0_0_445269e9b243672cdb92734035183b9d.jpg
برلين - سبوتنيك. وقال هيبستريت: "أجرى شولتس ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ورئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا محادثات في برلين يوم الجمعة".ووفقا لهيبستريت، ركزت المحادثات على الأمن الاستراتيجي لأوروبا وسط الأزمة الأوكرانية، فضلا عن أمن الطاقة والقضايا الاقتصادية.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء إن ارتفاع أسعار الطاقة لا علاقة له سبوتنيك العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا وهو نتيجة لسياسة الطاقة الخاطئة للغرب.من جانبه، قال منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يوم الاثنين إن ازدهار الاتحاد الأوروبي كان يعتمد على الطاقة الرخيصة من روسيا والأسواق الصينية، مما وفر للتكتل فرصا لنقل التكنولوجيا والاستثمارات والسلع الرخيصة، ولكن الآن يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى البحث عن مصادر للطاقة داخل أوروبا وإعادة هيكلة اقتصاده.
https://sputnikarabic.ae/20221011/بوتين-يلقي-خطابا-في-أسبوع-الطاقة-الروسي-1068886515.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1053703986_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_69d309b788707b059a4a91de69c62dc9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا
أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا
شولتس يناقش الطاقة وأوكرانيا مع رئيسي وزراء إسبانيا والبرتغال
تابعنا عبر
قال ستيفن هيبستريت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، إن المستشار الألماني أولاف شولتس عقد اجتماعا مع رئيسي وزراء إسبانيا والبرتغال، لمناقشة أوكرانيا وقضايا الطاقة.
برلين - سبوتنيك
. وقال هيبستريت: "أجرى شولتس ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ورئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا محادثات في برلين يوم الجمعة".
ووفقا لهيبستريت، ركزت المحادثات على الأمن الاستراتيجي لأوروبا وسط الأزمة الأوكرانية، فضلا عن أمن الطاقة والقضايا الاقتصادية.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء إن ارتفاع أسعار الطاقة لا علاقة له سبوتنيك العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا
وهو نتيجة لسياسة الطاقة الخاطئة للغرب.
من جانبه، قال منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يوم الاثنين إن ازدهار الاتحاد الأوروبي كان يعتمد على الطاقة الرخيصة من روسيا والأسواق الصينية، مما وفر للتكتل فرصا لنقل التكنولوجيا والاستثمارات والسلع الرخيصة، ولكن الآن يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى البحث عن مصادر للطاقة داخل أوروبا وإعادة هيكلة اقتصاده.