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https://sputnikarabic.ae/20221015/شولتس-يناقش-الطاقة-وأوكرانيا-مع-رئيسي-وزراء-إسبانيا-والبرتغال-1069047011.html
شولتس يناقش الطاقة وأوكرانيا مع رئيسي وزراء إسبانيا والبرتغال
شولتس يناقش الطاقة وأوكرانيا مع رئيسي وزراء إسبانيا والبرتغال
قال ستيفن هيبستريت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، إن المستشار الألماني أولاف شولتس عقد اجتماعا مع رئيسي وزراء إسبانيا والبرتغال، لمناقشة أوكرانيا وقضايا... 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T02:22+0000
2022-10-15T02:22+0000
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برلين - سبوتنيك. وقال هيبستريت: "أجرى شولتس ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ورئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا محادثات في برلين يوم الجمعة".ووفقا لهيبستريت، ركزت المحادثات على الأمن الاستراتيجي لأوروبا وسط الأزمة الأوكرانية، فضلا عن أمن الطاقة والقضايا الاقتصادية.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء إن ارتفاع أسعار الطاقة لا علاقة له سبوتنيك العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا وهو نتيجة لسياسة الطاقة الخاطئة للغرب.من جانبه، قال منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يوم الاثنين إن ازدهار الاتحاد الأوروبي كان يعتمد على الطاقة الرخيصة من روسيا والأسواق الصينية، مما وفر للتكتل فرصا لنقل التكنولوجيا والاستثمارات والسلع الرخيصة، ولكن الآن يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى البحث عن مصادر للطاقة داخل أوروبا وإعادة هيكلة اقتصاده.
https://sputnikarabic.ae/20221011/بوتين-يلقي-خطابا-في-أسبوع-الطاقة-الروسي-1068886515.html
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أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا
أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا

شولتس يناقش الطاقة وأوكرانيا مع رئيسي وزراء إسبانيا والبرتغال

02:22 GMT 15.10.2022
© AP Photo / Michael Sohnمستشار ألمانيا أولاف شولتس، 8 ديسمبر 2021
مستشار ألمانيا أولاف شولتس، 8 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
© AP Photo / Michael Sohn
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قال ستيفن هيبستريت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، إن المستشار الألماني أولاف شولتس عقد اجتماعا مع رئيسي وزراء إسبانيا والبرتغال، لمناقشة أوكرانيا وقضايا الطاقة.
برلين - سبوتنيك. وقال هيبستريت: "أجرى شولتس ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ورئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا محادثات في برلين يوم الجمعة".
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ووفقا لهيبستريت، ركزت المحادثات على الأمن الاستراتيجي لأوروبا وسط الأزمة الأوكرانية، فضلا عن أمن الطاقة والقضايا الاقتصادية.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء إن ارتفاع أسعار الطاقة لا علاقة له سبوتنيك العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا وهو نتيجة لسياسة الطاقة الخاطئة للغرب.
من جانبه، قال منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يوم الاثنين إن ازدهار الاتحاد الأوروبي كان يعتمد على الطاقة الرخيصة من روسيا والأسواق الصينية، مما وفر للتكتل فرصا لنقل التكنولوجيا والاستثمارات والسلع الرخيصة، ولكن الآن يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى البحث عن مصادر للطاقة داخل أوروبا وإعادة هيكلة اقتصاده.
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