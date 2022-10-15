https://sputnikarabic.ae/20221015/صفارات-الإنذار-تدوي-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا-1069047394.html
صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا
صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا
أفادت قناة بياتي التلفزيونية الأوكرانية أنه تم تشغيل صفارات الإنذار بغارات جوية في جميع أنحاء أوكرانيا. 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T04:42+0000
2022-10-15T04:42+0000
2022-10-15T04:53+0000
أخبار أوكرانيا
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وقالت على تلغرام: "إن صفارات إنذار بالغارة الجوية تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا".في وقت سابق، أبلغت الإدارات الإقليمية لعدد من المناطق في أوكرانيا أيضًا عن حالة تأهب جوي، بما في ذلك في العاصمة كييف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا
04:42 GMT 15.10.2022 (تم التحديث: 04:53 GMT 15.10.2022) تابعنا عبر
أفادت قناة بياتي التلفزيونية الأوكرانية أنه تم تشغيل صفارات الإنذار بغارات جوية في جميع أنحاء أوكرانيا.
وقالت على تلغرام: "إن صفارات إنذار بالغارة الجوية تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا".
في وقت سابق، أبلغت الإدارات الإقليمية لعدد من المناطق في أوكرانيا أيضًا عن حالة تأهب جوي، بما في ذلك في العاصمة كييف.