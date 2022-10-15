https://sputnikarabic.ae/20221015/ضرب-الأطفال-في-المدارس-لا-نجني-منه-سوى-أطفال-غير-أسوياء-1069053838.html
ضرب الأطفال في المدارس لا نجني منه سوى أطفال غير أسوياء
ضرب الأطفال في المدارس لا نجني منه سوى أطفال غير أسوياء
من منّا لا يتذكر أول يوم له في المدرسة، أول معلم درّسه في الابتدائية، أكيد ومهما تلاشت ذكريات طفولتنا، إلا أن هذا اليوم يبقى محفورا في ذاكرتنا ولن ننساه. ولكن... 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T11:42+0000
2022-10-15T11:42+0000
2022-10-15T11:42+0000
راديو
صدى الحياة
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ضرب الأطفال في المدارس لا ننجني منه سوى أطفال غير أسوياء
ضرب الأطفال في المدارس لا ننجني منه سوى أطفال غير أسوياء
نتحدّث اليوم، في حلقة برنامج "صدى الحياة" عن ظاهرة ضرب الأطفال في المدارس ومدى تأثيرها على نفسية الطفل والمجتمع، وكيف يمكن ردع هذه الظاهرة لا سيما في المجتمعات العربية التي لا يزال المعلم يستخدم الضرب كأسلوب لعقاب الطالب.حول هذا الموضوع، قالت الدكتورة تغريد شعفوط، استشارية نفسية وتربوية وصاحبة مركز "كيان" الثقافي في غزة، لبرنامج "صدى الحياة":ومن جهتها، قالت الدكتورة منى بولبرهان، أستاذة لغة إنجليزية بالسلك الثانوي لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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فرح القادري
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
راديو, صدى الحياة, аудио
ضرب الأطفال في المدارس لا نجني منه سوى أطفال غير أسوياء
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من منّا لا يتذكر أول يوم له في المدرسة، أول معلم درّسه في الابتدائية، أكيد ومهما تلاشت ذكريات طفولتنا، إلا أن هذا اليوم يبقى محفورا في ذاكرتنا ولن ننساه. ولكن أحيانا تتحول المدرسة إلى مكان للتّعدي على الطفل بالضرب والإهانة قد توصله إلى الوفاة.
نتحدّث اليوم، في حلقة برنامج "صدى الحياة" عن ظاهرة ضرب الأطفال في المدارس ومدى تأثيرها على نفسية الطفل والمجتمع، وكيف يمكن ردع هذه الظاهرة لا سيما في المجتمعات العربية التي لا يزال المعلم يستخدم الضرب كأسلوب لعقاب الطالب.
حول هذا الموضوع، قالت الدكتورة تغريد شعفوط، استشارية نفسية وتربوية وصاحبة مركز "كيان" الثقافي في غزة، لبرنامج "صدى الحياة":
"إنّ ظاهرة ضرب الأطفال هي ظاهرة قديمة حديثة يعاني منها المجتمع العربي والمجتمعات ككل، وهو أسلوب مرفوض شرعا وإنسانيا ومهنيا، وأهم دائرة تكون في حياة الطفل هي التنشئة الاجتماعية وهي أسرته (الوالدين)، وبالتالي عند اتباع الأهل لمبدأ العنف اللفظي والجسدي هذا ينقص من ثقة الطفل بنفسه وعد تقدير الذات، وبالتالي الآثار النفسية المتربتة عميقة جدا، تقود الأطفال إلى انحراف في السلوك وارتكاب الجرائم".
ومن جهتها، قالت الدكتورة منى بولبرهان، أستاذة لغة إنجليزية بالسلك الثانوي لبرنامجنا:
"إنّ العنف في الجانب التعليمي ينتج عنه الخوف والعقد ولن توفّر الدافعية التي تعتبر عنصرا أساسيا للتحصيل العلمي والإنتاج الفكري، وأنا ضدّ ضرب التلاميذ تماما، لأن الضرب نوع من أنواع العنف ولن يكون أسلوب ردع خاصة في التعليم".
التفاصيل في الملف الصوتي...