https://sputnikarabic.ae/20221015/ضرب-الأطفال-في-المدارس-لا-نجني-منه-سوى-أطفال-غير-أسوياء-1069053838.html

ضرب الأطفال في المدارس لا نجني منه سوى أطفال غير أسوياء

ضرب الأطفال في المدارس لا نجني منه سوى أطفال غير أسوياء

من منّا لا يتذكر أول يوم له في المدرسة، أول معلم درّسه في الابتدائية، أكيد ومهما تلاشت ذكريات طفولتنا، إلا أن هذا اليوم يبقى محفورا في ذاكرتنا ولن ننساه. ولكن... 15.10.2022, سبوتنيك عربي

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راديو

صدى الحياة

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ضرب الأطفال في المدارس لا ننجني منه سوى أطفال غير أسوياء ضرب الأطفال في المدارس لا ننجني منه سوى أطفال غير أسوياء

نتحدّث اليوم، في حلقة برنامج "صدى الحياة" عن ظاهرة ضرب الأطفال في المدارس ومدى تأثيرها على نفسية الطفل والمجتمع، وكيف يمكن ردع هذه الظاهرة لا سيما في المجتمعات العربية التي لا يزال المعلم يستخدم الضرب كأسلوب لعقاب الطالب.حول هذا الموضوع، قالت الدكتورة تغريد شعفوط، استشارية نفسية وتربوية وصاحبة مركز "كيان" الثقافي في غزة، لبرنامج "صدى الحياة":ومن جهتها، قالت الدكتورة منى بولبرهان، أستاذة لغة إنجليزية بالسلك الثانوي لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2022

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