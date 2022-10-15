https://sputnikarabic.ae/20221015/طهران-تطالب-بغداد-بمنع-تحويل-إقليم-كردستان-إلى-نقطة-تهديد--1069069270.html

طهران تطالب بغداد بمنع تحويل إقليم كردستان إلى نقطة تهديد

طهران تطالب بغداد بمنع تحويل إقليم كردستان إلى نقطة تهديد

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم، أن بلاده تنتظر من العراق عدم السماح بتحويل إقليم كردستان إلى نقطة لانطلاق التهديدات ضد إيران. 15.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-15T19:13+0000

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أخبار إيران

إقليم كردستان

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طهران - سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت.وقال البيان إن عبد اللهيان استقبل مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي اليوم وبحث معه العلاقات الثنائية، والوضع في إقليم كردستان.وذكر عبد اللهيان بحسب البيان، أن "ما تنتظره طهران من بغداد هو ألا يكون تراب منطقة كردستان مكانا للعمليات الإرهابية والتهديدات لإيران".وأضاف عبد اللهيان وفق البيان: "يجب أن تتحمل كل من بغداد وأربيل المسؤولية الكاملة بالتصدي للجماعات الإرهابية والانفصالية في منطقة كردستان العراق".من جانبه، قال الأعرجي، إن "أي إجراء يمس أمن إيران سيجابه بالرد من الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لأن العراق يعتبر أمن إيران من أمنه".في سياق متصل، قال رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري، إن الجيش الإيراني يراقب القواعد الأمريكية في منطقة كردستان العراق.وأضاف: "نعرف مكان القاعدة الأمريكية في كردستان العراق وعدد قواتها فإذا اتخذوا أي إجراء ضد طائراتنا المسيرة فسنقوم بالرد بالتأكيد".وأوضح باقري في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني، أن إيران أبلغت سلطات إقليم كردستان العراق بأن "الجماعات الإرهابية إما أن تتحول لأحزاب وفصائل مدنية ويُنزع سلاحها أو تبقى إرهابية فيتم ترحيلها".وأردف بقوله: "لا يمكننا أن نتحمل أبدا وجود ثلاثة آلاف عنصر عسكري ولديهم مركز لصنع القنابل خلف جدارنا الحدودي وسنتصدى لهم بكل السبل".وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، استهداف مواقع من وصفتهم بـ "الجماعات الانفصالية" في إقليم كردستان، مشددة على أن عملية الاستهداف كانت قانونية بشكل كامل.

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