https://sputnikarabic.ae/20221015/عبير-موسي-تقول-قيس-سعيد-سيسقط-وهو-ليس-رئيسنا-1069061682.html

عبير موسي تقول "قيس سعيد سيسقط وهو ليس رئيسنا"

عبير موسي تقول "قيس سعيد سيسقط وهو ليس رئيسنا"

توعدت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، الرئيس قيس سعيد خلال تجمع احتجاجي لحزبها في العاصمة، مؤكدة أنه "سيسقط". 15.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-15T15:48+0000

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2022-10-15T15:48+0000

أخبار تونس اليوم

العالم العربي

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جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية لأنصار حزبها، دعا المشاركون فيها إلى إسقاط نظام سعيد، على ما نقلت إذاعة "ديوان إف إم" التونسية.وخاطبت موسي أنصارها في ختام الاحتجاج قائلة: "أعلن باسمي الخاص نيابة عن الحشود التي جاءت و التي منعت من القدوم أن قيس سعيد سيسقط وهو ليس رئيسنا".وأضافت مخاطبةً الرئيس سعيد: "تحرك اليوم نقطة في بحر وهو بث تجريبي و ما ينتظرك في قادم الأيام من تحركات سيكون أكبر"، على حد قولها.وأضافت: "انتخاباتك باطلة وبرلمانك باطل، دستورك باطل، وعملك كله غير شرعي، و سأكوّن برلمان الشعب و مجلس نواب الشعب من الشعب، وليس من المرتزقة الذين بيضوا دكتاتوريتك"، بحسب تعبيرها.واستنكرت عبير موسي منع الوحدات الأمنية تحرك أنصار حزبها أمام وزارة التجارة من التقدم نحو وزارة الداخلية، داعية أنصارها إلى المغادرة استجابة لواجبها في حمايتهم، وفق قولها.وفي وقت سابق من اليوم السبت، نظم "الحزب الدستوري الحر"، مسيرة احتجاجية بتونس العاصمة، طالب المشاركون فيها بإسقاط نظام سعيد، وأعلنوا مقاطعتهم للانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.وبالتزامن مع ذلك، نظمت "جبهة الخلاص" التونسية والتي تضم أحزاب "النهضة" و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" و"حراك تونس الإرادة" و"الأمل"، وحملة "مواطنون ضد الانقلاب"، مسيرة احتجاجية بالعاصمة، طالبت خلالها بإسقاط ما وصفته بـ"انقلاب" الرئيس قيس سعيد.وفرض الرئيس سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021، إجراءات استثنائية تضمنت بما في ذلك حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد في 25 يوليو الماضي، قال إنها إجراءات ضرورية لإنقاذ تونس من "الانهيار"، فيما اعتبرها معارضوه "انقلابا على دستور عام 2014".

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