https://sputnikarabic.ae/20221015/لوكاشينكو-يصف-زيلينسكي-بـغير-المستقل-ويدعو-لوقف-الاشتباكات-في-أوكرانيا-1069054973.html

لوكاشينكو يصف زيلينسكي بـ"غير المستقل" ويدعو لوقف الاشتباكات في أوكرانيا

لوكاشينكو يصف زيلينسكي بـ"غير المستقل" ويدعو لوقف الاشتباكات في أوكرانيا

اقترح رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو اليوم السبت وقف الأعمال العسكرية في أوكرانيا، لتمييز الطرف المحق عن الطرف المذنب. 15.10.2022, سبوتنيك عربي

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وقال لوكاشينكو في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية: "نحن نعلم أنها سيئة، الحرب دائمًا مروعة، لقد قلت مؤخرًا إن العالم مشغول الآن بمشكلة، حيث يبحث عن إجابة لسؤال من هو المذنب".وأشار لوكاشينكو إلى أن حرب المعلومات جارية الآن.وأشار أيضا إلى أن عملية المفاوضات التي بدأت توقفت في نهاية المطاف.وأضاف لوكاشينكو: "من منع زيلينسكي من التفاوض؟ خمن من ثلاث مرات إنه ليس مستقلاً، واليوم يتم طرح الأخبار الملفقة، حيث في مكان ما أحدهم على صواب أو على خطأ، ويلومون بعضهم البعض، إن هذا ليس الطريق الصحيح، يموت الآلاف من الناس كل يوم بما في ذلك المدنيون الأبرياء، لذلك دعونا نوقف هذا الصراع".

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