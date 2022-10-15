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https://sputnikarabic.ae/20221015/ماسك-يعلن-عودة-خدمات-ستارلينك-لأوكرانيا-على-مضض-1069067981.html
ماسك يعلن عودة خدمات "ستارلينك" لأوكرانيا على مضض
ماسك يعلن عودة خدمات "ستارلينك" لأوكرانيا على مضض
أعلن رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، أن شركة "ستارلينك" التي يملكها ستواصل إمداد أوكرانيا بخدماتها على الرغم من الخسائر الفادحة التي تتكبدها على الصعيد... 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T18:47+0000
2022-10-15T18:47+0000
إيلون ماسك
أخبار أوكرانيا
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وكتب ماسك اليوم السبت عبر حسابه على "تويتر" بلهجة ملؤها التذمر: "فلتذهب إلى الجحيم، على الرغم من أن ستارلينك تخسر أموالا بينما تتلقى شركات أخرى مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب، فسنواصل تمويل الحكومة الأوكرانية بالمجان".وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، يوم 13 أكتوبر/ تشرين الاول، إن شركة "سبيس إكس" المملوكة لرجال الأعمال، إيلون ماسك، أبلغت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنه لم يعد بإمكانها التبرع بخدمات "ستارلينك" المكلفة لأوكرانيا، لافتة إلى أن الشركة طلبت تمويلا أمريكيا لاستمرار خدماتها.وتظهر الوثائق التي حصلت عليها "سي إن إن" أن "سبيس إكس" أرسلت الشهر الماضي رسالة إلى البنتاغون تقول إنه لم يعد بإمكانها الاستمرار في تمويل خدمة "ستارلينك" لأوكرانيا كما كانت عليه.وطلبت الشركة أيضا -في رسالتها- من البنتاغون تولي تمويل الحكومة الأوكرانية والاستخدام العسكري لستارلينك، والذي تدعي "سبيس إكس" أنه سيكلف أكثر من 120 مليون دولار لبقية العام ويمكن أن يكلف ما يقرب من 400 مليون دولار للأشهر الإثني عشر المقبلة.ولم يستجب البنتاغون على الفور لطلب "سبوتنيك" التعليق على هذه المسألة.
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إيلون ماسك, أخبار أوكرانيا
إيلون ماسك, أخبار أوكرانيا

ماسك يعلن عودة خدمات "ستارلينك" لأوكرانيا على مضض

18:47 GMT 15.10.2022
© AP Photo / Susan Walshإيلون ماسك
إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
© AP Photo / Susan Walsh
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أعلن رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، أن شركة "ستارلينك" التي يملكها ستواصل إمداد أوكرانيا بخدماتها على الرغم من الخسائر الفادحة التي تتكبدها على الصعيد المالي.
وكتب ماسك اليوم السبت عبر حسابه على "تويتر" بلهجة ملؤها التذمر: "فلتذهب إلى الجحيم، على الرغم من أن ستارلينك تخسر أموالا بينما تتلقى شركات أخرى مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب، فسنواصل تمويل الحكومة الأوكرانية بالمجان".
وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، يوم 13 أكتوبر/ تشرين الاول، إن شركة "سبيس إكس" المملوكة لرجال الأعمال، إيلون ماسك، أبلغت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنه لم يعد بإمكانها التبرع بخدمات "ستارلينك" المكلفة لأوكرانيا، لافتة إلى أن الشركة طلبت تمويلا أمريكيا لاستمرار خدماتها.
وتظهر الوثائق التي حصلت عليها "سي إن إن" أن "سبيس إكس" أرسلت الشهر الماضي رسالة إلى البنتاغون تقول إنه لم يعد بإمكانها الاستمرار في تمويل خدمة "ستارلينك" لأوكرانيا كما كانت عليه.
وطلبت الشركة أيضا -في رسالتها- من البنتاغون تولي تمويل الحكومة الأوكرانية والاستخدام العسكري لستارلينك، والذي تدعي "سبيس إكس" أنه سيكلف أكثر من 120 مليون دولار لبقية العام ويمكن أن يكلف ما يقرب من 400 مليون دولار للأشهر الإثني عشر المقبلة.
ولم يستجب البنتاغون على الفور لطلب "سبوتنيك" التعليق على هذه المسألة.
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