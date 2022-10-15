عربي
https://sputnikarabic.ae/20221015/ما-تفسير-الغموض-حول-الهدنة-في-اليمن-وماذا-لو-انهارت؟-1069057434.html
ما تفسير الغموض حول الهدنة في اليمن... وماذا لو انهارت؟
ما تفسير الغموض حول الهدنة في اليمن... وماذا لو انهارت؟
تناقش الحلقة الغموض الذي يلف ملف الهدنة في اليمن، لا سيما بعد انقضاء سريان اتفاق أولي توسطت فيه الأمم المتحدة بين قوات التحالف التي تقودها السعودية، وجماعة... 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T13:30+0000
2022-10-15T13:30+0000
راديو
بانوراما
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0f/1069056938_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_c0a496ddc35baca6b7747fee855ecbed.png
ما تفسير الغموض حول الهدنة في اليمن، وماذا لو إنهارت؟
ما تفسير الغموض حول الهدنة في اليمن، وماذا لو إنهارت؟
ووفقًا لوزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، فإن مساعي تمديد الهدنة في اليمن لا تزال قائمة، وأن بلاده حريصة على تمديدها.ويأتي ذلك بينما تضغط الأمم المتحدة لتمديد الهدنة وتوسيع نطاقها على أساس الهدنة السابقة التي استمرت شهرين، وانتهت في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول، بعد أن جرى تمديدها مرتين والتي حققت أطول فترة هدوء نسبي في الصراع المستمر منذ سبع سنوات.لكن الكاتب السياسي المختص في الشأن اليمني، أحمد المؤيد، استبعد أن تدوم الهدنة لفترة طويلة، بسبب بقاء عامل عدم الثقة حاظرًا بين أطراف الحرب، معتبرًأ أن أحد أهم الأٍسباب التي يمكن أن تؤدي لإنهيارها في النهاية هو عدم تنفيذ بنودها، كما تم الاتفاق على ذلك، وخصوصًأ ما يتعلق برفع الحصار عن حركة الطيران من مطار صنعاء.علاوة على ذلك، أوضح المؤيد، في حديث لـ"بانوراما"، أن العودة لخيار الحرب ليست سهلة على أي من الأطراف، لكنها واردة في حال استمرت الهدنة دون إحراز تقدم في ملف رفع الحصار ووقف العمليات العسكرية.التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0f/1069056938_367:0:1300:700_1920x0_80_0_0_ac4bd3d26f5c3e232783d2859406e837.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
راديو, بانوراما, аудио
راديو, بانوراما, аудио

ما تفسير الغموض حول الهدنة في اليمن... وماذا لو انهارت؟

13:30 GMT 15.10.2022
ما تفسير الغموض حول الهدنة في اليمن، وماذا لو إنهارت؟
تابعنا عبرTelegram
فهيم الصوراني - سبوتنيك عربي
فهيم الصوراني
كل المواضيع
تناقش الحلقة الغموض الذي يلف ملف الهدنة في اليمن، لا سيما بعد انقضاء سريان اتفاق أولي توسطت فيه الأمم المتحدة بين قوات التحالف التي تقودها السعودية، وجماعة "أنصار الله"، في وقت مبكر من هذا الشهر.
ووفقًا لوزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، فإن مساعي تمديد الهدنة في اليمن لا تزال قائمة، وأن بلاده حريصة على تمديدها.
ويأتي ذلك بينما تضغط الأمم المتحدة لتمديد الهدنة وتوسيع نطاقها على أساس الهدنة السابقة التي استمرت شهرين، وانتهت في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول، بعد أن جرى تمديدها مرتين والتي حققت أطول فترة هدوء نسبي في الصراع المستمر منذ سبع سنوات.
لكن الكاتب السياسي المختص في الشأن اليمني، أحمد المؤيد، استبعد أن تدوم الهدنة لفترة طويلة، بسبب بقاء عامل عدم الثقة حاظرًا بين أطراف الحرب، معتبرًأ أن أحد أهم الأٍسباب التي يمكن أن تؤدي لإنهيارها في النهاية هو عدم تنفيذ بنودها، كما تم الاتفاق على ذلك، وخصوصًأ ما يتعلق برفع الحصار عن حركة الطيران من مطار صنعاء.
علاوة على ذلك، أوضح المؤيد، في حديث لـ"بانوراما"، أن العودة لخيار الحرب ليست سهلة على أي من الأطراف، لكنها واردة في حال استمرت الهدنة دون إحراز تقدم في ملف رفع الحصار ووقف العمليات العسكرية.
التفاصيل في الملف الصوتي...
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Предположительно взрыв на Львовской ТЭЦ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала