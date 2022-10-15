https://sputnikarabic.ae/20221015/ما-تفسير-الغموض-حول-الهدنة-في-اليمن-وماذا-لو-انهارت؟-1069057434.html
ما تفسير الغموض حول الهدنة في اليمن... وماذا لو انهارت؟
ما تفسير الغموض حول الهدنة في اليمن... وماذا لو انهارت؟
تناقش الحلقة الغموض الذي يلف ملف الهدنة في اليمن، لا سيما بعد انقضاء سريان اتفاق أولي توسطت فيه الأمم المتحدة بين قوات التحالف التي تقودها السعودية، وجماعة... 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T13:30+0000
2022-10-15T13:30+0000
2022-10-15T13:30+0000
راديو
بانوراما
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ما تفسير الغموض حول الهدنة في اليمن، وماذا لو إنهارت؟
ما تفسير الغموض حول الهدنة في اليمن، وماذا لو إنهارت؟
ووفقًا لوزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، فإن مساعي تمديد الهدنة في اليمن لا تزال قائمة، وأن بلاده حريصة على تمديدها.ويأتي ذلك بينما تضغط الأمم المتحدة لتمديد الهدنة وتوسيع نطاقها على أساس الهدنة السابقة التي استمرت شهرين، وانتهت في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول، بعد أن جرى تمديدها مرتين والتي حققت أطول فترة هدوء نسبي في الصراع المستمر منذ سبع سنوات.لكن الكاتب السياسي المختص في الشأن اليمني، أحمد المؤيد، استبعد أن تدوم الهدنة لفترة طويلة، بسبب بقاء عامل عدم الثقة حاظرًا بين أطراف الحرب، معتبرًأ أن أحد أهم الأٍسباب التي يمكن أن تؤدي لإنهيارها في النهاية هو عدم تنفيذ بنودها، كما تم الاتفاق على ذلك، وخصوصًأ ما يتعلق برفع الحصار عن حركة الطيران من مطار صنعاء.علاوة على ذلك، أوضح المؤيد، في حديث لـ"بانوراما"، أن العودة لخيار الحرب ليست سهلة على أي من الأطراف، لكنها واردة في حال استمرت الهدنة دون إحراز تقدم في ملف رفع الحصار ووقف العمليات العسكرية.التفاصيل في الملف الصوتي...
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
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راديو, بانوراما, аудио
ما تفسير الغموض حول الهدنة في اليمن... وماذا لو انهارت؟
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تناقش الحلقة الغموض الذي يلف ملف الهدنة في اليمن، لا سيما بعد انقضاء سريان اتفاق أولي توسطت فيه الأمم المتحدة بين قوات التحالف التي تقودها السعودية، وجماعة "أنصار الله"، في وقت مبكر من هذا الشهر.
ووفقًا لوزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، فإن مساعي تمديد الهدنة في اليمن لا تزال قائمة، وأن بلاده حريصة على تمديدها.
ويأتي ذلك بينما تضغط الأمم المتحدة لتمديد الهدنة وتوسيع نطاقها على أساس الهدنة السابقة التي استمرت شهرين، وانتهت في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول، بعد أن جرى تمديدها مرتين والتي حققت أطول فترة هدوء نسبي في الصراع المستمر منذ سبع سنوات.
لكن الكاتب السياسي المختص في الشأن اليمني، أحمد المؤيد، استبعد أن تدوم الهدنة لفترة طويلة، بسبب بقاء عامل عدم الثقة حاظرًا بين أطراف الحرب، معتبرًأ أن أحد أهم الأٍسباب التي يمكن أن تؤدي لإنهيارها في النهاية هو عدم تنفيذ بنودها، كما تم الاتفاق على ذلك، وخصوصًأ ما يتعلق برفع الحصار عن حركة الطيران من مطار صنعاء.
علاوة على ذلك، أوضح المؤيد، في حديث لـ"بانوراما"، أن العودة لخيار الحرب ليست سهلة على أي من الأطراف، لكنها واردة في حال استمرت الهدنة دون إحراز تقدم في ملف رفع الحصار ووقف العمليات العسكرية.
التفاصيل في الملف الصوتي...