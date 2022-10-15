https://sputnikarabic.ae/20221015/مثال-متطرف-للتنبؤ-بنسبية-أينشتاين-العامة-والذكاء-الاصطناعي-وشفرات-العقل-1069059646.html
مثال متطرف للتنبؤ بنسبية أينشتاين العامة والذكاء الاصطناعي وشفرات العقل
مثال متطرف للتنبؤ بنسبية أينشتاين العامة والذكاء الاصطناعي وشفرات العقل
يظهر زوج من الثقوب السوداء المندمجة علامات قصوى على حركة مدارية ناتجة عن الجاذبية، أو التذبذب، كما تنبأت نظرية ألبرت أينشتاين للنسبية العامة. 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T14:48+0000
2022-10-15T14:48+0000
2022-10-15T14:48+0000
مرايا العلوم
راديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0f/1069059461_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_71060403f57f66ef25d956baa7e2a089.png
مثال متطرف للتنبؤ بنسبية أينشتاين العامة والذكاء الاصطناعي وشفرات العقل
مثال متطرف للتنبؤ بنسبية أينشتاين العامة والذكاء الاصطناعي وشفرات العقل
أجرى الفيزيائيون القياس الأكثر دقة على الإطلاق لجسيم واحد، ويمكن أن يخبرنا عن الفيزياء الجديدة التي تحدث على أصغر المقاييس.نص الحلقة:- استخدم علماء الفلك التلسكوبات الراديوية لتقدير درجة حرارة الصخور المنصهرة على قمر المشتري آيو، وهو الأكثر نشاطا بركانيا في النظام الشمسي.- أجرى الفيزيائيون القياس الأكثر دقة على الإطلاق لجسيم واحد، ويمكن أن يخبرنا عن الفيزياء الجديدة التي تحدث على أصغر المقاييس وذلك من خلال حبس إلكترون واحد في غرفة ذات مجال مغناطيسي وكهربائي فائق الثبات، معزولا عن أي قوى خارجية ويتم تبريده إلى ما يزيد قليلا على الصفر المطلق، ثم قاسوا استجابة الإلكترون أثناء تغيير المجال المغناطيسي.- يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكتشف عندما يفكر شخص ما في مفاهيم معينة مثل الطعام أو النوم بمجرد النظر في فحوصات الدماغ والتصوير بالرنين المغناطيسي. ربما يتم استخدام النظام يوما ما لمساعدة الأشخاص الذين فقدوا القدرة على التحدث أو التحقيق في حالات الصحة العقلية.**وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة واحدة من الرواد في استكشاف آفاق العلم وتقديم خدمات جليلة للبشرية، ومنهم روبرت هوفستاتر عالم الفيزياء الذي حصل على جائزة نوبل عام 1961 عن دراساته الرائدة لتشتت الإلكترونات بالنواة الذرية واكتشافه تركيب الجسيمات النووية وبنية النوى.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج مرايا العلومالإعداد والتقديم: أحمد أحمد
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0f/1069059461_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_f44e4629472f4680f105a829811e1f37.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مرايا العلوم, راديو, аудио
مرايا العلوم, راديو, аудио
مثال متطرف للتنبؤ بنسبية أينشتاين العامة والذكاء الاصطناعي وشفرات العقل
تابعنا عبر
يظهر زوج من الثقوب السوداء المندمجة علامات قصوى على حركة مدارية ناتجة عن الجاذبية، أو التذبذب، كما تنبأت نظرية ألبرت أينشتاين للنسبية العامة.
أجرى الفيزيائيون القياس الأكثر دقة على الإطلاق لجسيم واحد، ويمكن أن يخبرنا عن الفيزياء الجديدة التي تحدث على أصغر المقاييس.
- استخدم علماء الفلك التلسكوبات الراديوية لتقدير درجة حرارة الصخور المنصهرة على قمر المشتري آيو، وهو الأكثر نشاطا بركانيا في النظام الشمسي.
- كوكب الأرض
يفقد ما يقرب من 70% من حيواناته البرية خلال حوالي 50 عاما، ما يشير إلى الارتباط المتزايد الملحوظ بين فقدان التنوع البيولوجي والاحترار.
- أجرى الفيزيائيون القياس الأكثر دقة على الإطلاق لجسيم واحد، ويمكن أن يخبرنا عن الفيزياء الجديدة التي تحدث على أصغر المقاييس وذلك من خلال حبس إلكترون واحد في غرفة ذات مجال مغناطيسي
وكهربائي فائق الثبات، معزولا عن أي قوى خارجية ويتم تبريده إلى ما يزيد قليلا على الصفر المطلق، ثم قاسوا استجابة الإلكترون أثناء تغيير المجال المغناطيسي.
- وبالفعل، تمكن الفيزيائيون من قياس العزم المغناطيسي للجسيم - وهي خاصية كمومية أساسية - بدقة 1.3 جزء في 10 تريليون.
- يمكن للذكاء الاصطناعي
أن يكتشف عندما يفكر شخص ما في مفاهيم معينة مثل الطعام أو النوم بمجرد النظر في فحوصات الدماغ والتصوير بالرنين المغناطيسي. ربما يتم استخدام النظام يوما ما لمساعدة الأشخاص الذين فقدوا القدرة على التحدث أو التحقيق في حالات الصحة العقلية.
*في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا بهدف فهم وعلاج الأمراض بشكل أفضل..
**وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة واحدة من الرواد في استكشاف آفاق العلم وتقديم خدمات جليلة للبشرية، ومنهم روبرت هوفستاتر عالم الفيزياء الذي حصل على جائزة نوبل عام 1961 عن دراساته الرائدة لتشتت الإلكترونات بالنواة الذرية واكتشافه تركيب الجسيمات النووية وبنية النوى.
يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج مرايا العلوم
الإعداد والتقديم: أحمد أحمد