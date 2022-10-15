https://sputnikarabic.ae/20221015/مصدر-في-السلطة-المحلية-اليمنية-يكشف-لــ-سبوتنيك-تفاصيل-قيام-مسلحين-بتخريب-أنبوب-نفط-في-محافظة-شبوة-1069053957.html
مصدر في السلطة المحلية اليمنية يكشف لــ "سبوتنيك" تفاصيل قيام مسلحين بتخريب أنبوب نفط في محافظة شبوة
مصدر في السلطة المحلية اليمنية يكشف لــ "سبوتنيك" تفاصيل قيام مسلحين بتخريب أنبوب نفط في محافظة شبوة
كشف مصدر في محافظة شبوة تفاصيل قيام مسلحين، اليوم السبت، بتفجير أنبوب لنقل النفط الخام في المحافظة الغنية بالنفط جنوب شرقي اليمن. 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T11:45+0000
2022-10-15T11:45+0000
2022-10-15T11:45+0000
أخبار اليمن الأن
الحرب على اليمن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1048844662_0:30:2783:1595_1920x0_80_0_0_63b61fbbf5b7fc5d44ab29b163485c98.jpg
القاهرة- سبوتنيك. وقال المصدر إن مسلحين فجروا أنبوب النفط في منطقة الوجاء في مديرية حبَّان جنوب شرقي مدينة عتق مركز المحافظة، ما أدى إلى اشتعال النيران وحدوث تسرب للنفط الخام".وأوضح أن المسلحين هم في الأصل جنود فصلوا من عملهم، مشيرا إلى أنهم قاموا بذلك رداً على فصلهم من وحدتهم الأمنية.ولفت إلى أن الأنبوب ينقل الكميات المنتجة من حقل العقلة ومنطقة عياذ في مديرية جَردان شمال شبوة، إلى ميناء التصدير النُشيمة في مديرية رَضُوم جنوب شرقي شبوة المطلة على بحر العرب.ويأتي التفجير عقب انتزاع ألوية العمالقة الجنوبية و"قوات دفاع شبوة" الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي والمدعومة من محافظ شبوة عوض بن محمد الوزير العولقي، في 21 آب/أغسطس الماضي، السيطرة على منشآت نفطية في المحافظة بعد إحكام قبضتها على مدينة عتق مركز المحافظة إثر مواجهات دامية استمرت ثلاثة أيام، مع وحدات من الجيش اليمني وقوات الأمن الخاصة محسوبة على حزب التجمع اليمني للإصلاح "ثاني أكبر الأحزاب في اليمن".وتتعرض شبكة أنابيب نقل النفط الخام والغاز في محافظة شبوة، إلى أعمال تخريب متكررة تتسبب في إلحاق خسائر بالبلد المنهك من الصراع المستمر منذ أكثر من 8 أعوام.طالع أيضا: تفجير أنبوب نفط رئيسي جنوب اليمن
https://sputnikarabic.ae/20220803/اليمن-تفجير-أنبوب-لنقل-النفط-الخام-في-محافظة-شبوة-1065965918.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1048844662_310:0:2474:1623_1920x0_80_0_0_3189d9866b1d328786ee23dd87c7b7d3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, العالم العربي
مصدر في السلطة المحلية اليمنية يكشف لــ "سبوتنيك" تفاصيل قيام مسلحين بتخريب أنبوب نفط في محافظة شبوة
تابعنا عبر
كشف مصدر في محافظة شبوة تفاصيل قيام مسلحين، اليوم السبت، بتفجير أنبوب لنقل النفط الخام في المحافظة الغنية بالنفط جنوب شرقي اليمن.
القاهرة- سبوتنيك. وقال المصدر إن مسلحين فجروا أنبوب النفط في منطقة الوجاء
في مديرية حبَّان جنوب شرقي مدينة عتق مركز المحافظة، ما أدى إلى اشتعال النيران وحدوث تسرب للنفط الخام".
وأوضح أن المسلحين هم في الأصل جنود فصلوا من عملهم
، مشيرا إلى أنهم قاموا بذلك رداً على فصلهم من وحدتهم الأمنية.
ولفت إلى أن الأنبوب ينقل الكميات المنتجة من حقل العقلة ومنطقة عياذ في مديرية جَردان شمال شبوة، إلى ميناء التصدير النُشيمة في مديرية رَضُوم جنوب شرقي شبوة المطلة على بحر العرب.
ويعد العمل التخريبي هو الثاني من نوعه الذي يستهدف أنابيب نقل النفط خلال نحو شهرين، إذ تعرض أنبوب في الرابع من آب/أغسطس الماضي، إلى تفجير مماثل قرب منطقة جول الريدة في مديرية ميفعة شرق مدينة عتق مركز المحافظة.
ويأتي التفجير عقب انتزاع ألوية العمالقة الجنوبية و"قوات دفاع شبوة" الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي والمدعومة من محافظ شبوة عوض بن محمد الوزير العولقي، في 21 آب/أغسطس الماضي، السيطرة على منشآت نفطية في المحافظة بعد إحكام قبضتها على مدينة عتق مركز المحافظة إثر مواجهات دامية استمرت ثلاثة أيام، مع وحدات من الجيش
اليمني وقوات الأمن الخاصة محسوبة على حزب التجمع اليمني للإصلاح "ثاني أكبر الأحزاب في اليمن".
وتتعرض شبكة أنابيب نقل النفط الخام والغاز في محافظة شبوة، إلى أعمال تخريب متكررة تتسبب في إلحاق خسائر بالبلد المنهك من الصراع المستمر منذ أكثر من 8 أعوام.