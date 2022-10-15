https://sputnikarabic.ae/20221015/مصر-تجري-مباحثات-مع-الهند-بشأن-ملف-سد-النهضة-1069073596.html
مصر تجري مباحثات مع الهند بشأن ملف سد النهضة
مصر تجري مباحثات مع الهند بشأن ملف سد النهضة
أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري مباحثات مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشاكنار، اليوم السبت، بشأن مستجدات ملف سد "النهضة" الإثيوبي. 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T21:22+0000
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وقال شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة إنه ناقش مع وزير الخارجية الهندي ملف سد النهضة الإثيوبي.وأشار وزير الخارجية المصري إلى أنه تم التطرق إلى الملف بشكل واف مع الجانب الهندي، بحسب صحيفة "اليوم السابع".يُذكر أنه في11 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية تشغيل التوربين الثاني في سد النهضة لتوليد الطاقة الكهربائية.يأتي ذلك في ظل التوتر بين أديس أبابا من ناحية ومصر والسودان من ناحية أخرى، بسبب ما تعتبره الدولتان تأثيرا ًسلبياً للسد على حصصهما المائية من نهر النيل.وكانت مصر قد وجهت خطابًا في يوليو/ تموز الماضي، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، لتسجيل اعتراضها ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد.
https://sputnikarabic.ae/20221015/البرهان-يؤكد-إمكانية-التوصل-لاتفاق-مع-إثيوبيا-بشأن-سد-النهضة-1069053207.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سد النهضة الإثيوبي, أخبار مصر الآن, أخبار الهند اليوم
أخبار سد النهضة الإثيوبي, أخبار مصر الآن, أخبار الهند اليوم
مصر تجري مباحثات مع الهند بشأن ملف سد النهضة
21:22 GMT 15.10.2022 (تم التحديث: 21:24 GMT 15.10.2022) تابعنا عبر
أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري مباحثات مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشاكنار، اليوم السبت، بشأن مستجدات ملف سد "النهضة" الإثيوبي.
وقال شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة إنه ناقش مع وزير الخارجية الهندي ملف سد النهضة الإثيوبي.
وأشار وزير الخارجية المصري إلى أنه تم التطرق إلى الملف بشكل واف مع الجانب الهندي، بحسب صحيفة "اليوم السابع"
.
يُذكر أنه في11 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية تشغيل التوربين الثاني في سد النهضة
لتوليد الطاقة الكهربائية.
يأتي ذلك في ظل التوتر بين أديس أبابا من ناحية ومصر والسودان من ناحية أخرى، بسبب ما تعتبره الدولتان تأثيرا ًسلبياً للسد على حصصهما المائية من نهر النيل.
وكانت مصر قد وجهت خطابًا في يوليو/ تموز الماضي، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، لتسجيل اعتراضها ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد.