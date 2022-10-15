https://sputnikarabic.ae/20221015/مصر-هزة-أرضية-بقوة-32-على-مقياس-ريختر-في-البحر-الأحمر-1069051122.html
مصر... هزة أرضية بقوة 3.2 على مقياس ريختر في البحر الأحمر
مصر... هزة أرضية بقوة 3.2 على مقياس ريختر في البحر الأحمر
أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، التابع لوزارة البحث العلمي في مصر، تسجيل هزة أرضية في البحر الأحمر 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T09:19+0000
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وبحسب بيان للمعهد، أوضح أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، سجلت، اليوم السبت، هزة أرضية على بعد 21 كيلو متر شمال شرق مدينة الغردقة.وأضاف البيان، أن الهزة الأرضية كانت بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، وبعمق 20 كيلو متر، وأنها وقعت عند الساعة 01:31:02 صباحا بالتوقيت المحلي، وفقا لبوابة "أخبار اليوم" المصرية.وأكد المعهد أنه لم يرد إليه ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.يشار إلى أن مصر شهدت خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري هزة أرضية أخرى، وذلك في يوم الأحد الموافق الثاني من الشهر على بعد 430 كيلومترا شمال مرسي مطروح (جنوب جزيرة كريت بالبحر المتوسط).
https://sputnikarabic.ae/20221002/زلزال-بقوة-526-ريختر-يضرب-مدينة-مرسى-مطروح-المصرية-1068506955.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
مصر... هزة أرضية بقوة 3.2 على مقياس ريختر في البحر الأحمر
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أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، التابع لوزارة البحث العلمي في مصر، تسجيل هزة أرضية في البحر الأحمر
وبحسب بيان للمعهد، أوضح أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، سجلت، اليوم السبت، هزة أرضية على بعد 21 كيلو متر شمال شرق مدينة الغردقة.
وأضاف البيان، أن الهزة الأرضية كانت بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، وبعمق 20 كيلو متر، وأنها وقعت عند الساعة 01:31:02 صباحا بالتوقيت المحلي، وفقا لبوابة
"أخبار اليوم" المصرية.
وأكد المعهد أنه لم يرد إليه ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.
يشار إلى أن مصر شهدت خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري هزة أرضية أخرى، وذلك في يوم الأحد الموافق الثاني من الشهر على بعد 430 كيلومترا شمال مرسي مطروح (جنوب جزيرة كريت بالبحر المتوسط).