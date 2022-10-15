https://sputnikarabic.ae/20221015/معلومات-عن-السفينة-الحربية-التركية-التي-تشارك-في-تأمين-كأس-العالم-قطر-2022-1069070704.html

معلومات عن السفينة الحربية التركية التي تشارك في تأمين كأس العالم قطر 2022

معلومات عن السفينة الحربية التركية التي تشارك في تأمين كأس العالم قطر 2022

تستعد السفينة الحربية التركية "تي سي جي بورغاز آدا" للمشاركة في مهام تأمين بطولة كأس العالم "قطر 2022". 15.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-15T20:09+0000

2022-10-15T20:09+0000

2022-10-15T20:09+0000

رصد عسكري

أخبار تركيا اليوم

قطر

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102967/51/1029675166_0:212:3899:2405_1920x0_80_0_0_d49dbcc3323c12e9e450a5169e85372b.jpg

وتصنف السفينة التركية ضمن فئة كورفيتات "آدا"، التي تطورها تركيا لقواتها البحرية، حسبما يقول موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي.وتحمل السفينة "تي سي جي بورغاز آدا" الاسم الكودي "إف-511"، ويوجد 4 سفن في الخدمة من ذات الفئة.لا تستخدم هذه السفينة سوى البحرية التركية وتقوم بمهام تأمين المياه الإقليمية للدولة وتعمل بالقرب من الشواطئ.ما هي المواصفات الفنية للسفينة؟ما هو تسليح السفينة التركية "تي سي جي بورغاز آدا"؟ولفت الموقع إلى أن السفينة التركية مصممة لتكون قادرة على استخدام مروحيات بحرية مثل مروحية سيكوريسكي "إس - 70 بي"، إضافة إلى إمكانية تزويدها بالطائرات المسيرة.يذكر أن وزارة الدفاع التركية أعلنت في بيان، أن السفينة "تي سي جي بورغاز آدا" ستقوم بمهام تأمين كأس العالم في قطر، مشيرا إلى أنها ستبدأ مهامها في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل وتستمر حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022.

https://sputnikarabic.ae/20190807/خطوة-أخرى--سفينة-حربية-أمريكية-تصل-إلى-قطر-1042597061.html

https://sputnikarabic.ae/20221015/سفينة-تركية-تتجه-إلى-قطر-للمشاركة-في-تأمين-كأس-العام-2022-1069062914.html

قطر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, أخبار تركيا اليوم, قطر