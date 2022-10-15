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https://sputnikarabic.ae/20221015/معلومات-عن-السفينة-الحربية-التركية-التي-تشارك-في-تأمين-كأس-العالم-قطر-2022-1069070704.html
معلومات عن السفينة الحربية التركية التي تشارك في تأمين كأس العالم قطر 2022
معلومات عن السفينة الحربية التركية التي تشارك في تأمين كأس العالم قطر 2022
تستعد السفينة الحربية التركية "تي سي جي بورغاز آدا" للمشاركة في مهام تأمين بطولة كأس العالم "قطر 2022". 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T20:09+0000
2022-10-15T20:09+0000
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وتصنف السفينة التركية ضمن فئة كورفيتات "آدا"، التي تطورها تركيا لقواتها البحرية، حسبما يقول موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي.وتحمل السفينة "تي سي جي بورغاز آدا" الاسم الكودي "إف-511"، ويوجد 4 سفن في الخدمة من ذات الفئة.لا تستخدم هذه السفينة سوى البحرية التركية وتقوم بمهام تأمين المياه الإقليمية للدولة وتعمل بالقرب من الشواطئ.ما هي المواصفات الفنية للسفينة؟ما هو تسليح السفينة التركية "تي سي جي بورغاز آدا"؟ولفت الموقع إلى أن السفينة التركية مصممة لتكون قادرة على استخدام مروحيات بحرية مثل مروحية سيكوريسكي "إس - 70 بي"، إضافة إلى إمكانية تزويدها بالطائرات المسيرة.يذكر أن وزارة الدفاع التركية أعلنت في بيان، أن السفينة "تي سي جي بورغاز آدا" ستقوم بمهام تأمين كأس العالم في قطر، مشيرا إلى أنها ستبدأ مهامها في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل وتستمر حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
https://sputnikarabic.ae/20190807/خطوة-أخرى--سفينة-حربية-أمريكية-تصل-إلى-قطر-1042597061.html
https://sputnikarabic.ae/20221015/سفينة-تركية-تتجه-إلى-قطر-للمشاركة-في-تأمين-كأس-العام-2022-1069062914.html
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رصد عسكري, أخبار تركيا اليوم, قطر
رصد عسكري, أخبار تركيا اليوم, قطر

معلومات عن السفينة الحربية التركية التي تشارك في تأمين كأس العالم قطر 2022

20:09 GMT 15.10.2022
© AP Photo / Vadim Ghirdaسفينة حربية تركية
سفينة حربية تركية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
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تستعد السفينة الحربية التركية "تي سي جي بورغاز آدا" للمشاركة في مهام تأمين بطولة كأس العالم "قطر 2022".
وتصنف السفينة التركية ضمن فئة كورفيتات "آدا"، التي تطورها تركيا لقواتها البحرية، حسبما يقول موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي.
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وتحمل السفينة "تي سي جي بورغاز آدا" الاسم الكودي "إف-511"، ويوجد 4 سفن في الخدمة من ذات الفئة.
لا تستخدم هذه السفينة سوى البحرية التركية وتقوم بمهام تأمين المياه الإقليمية للدولة وتعمل بالقرب من الشواطئ.

ما هي المواصفات الفنية للسفينة؟

طول السفينة: 99.52 متر.
عرض السفينة: 14.39 متر.
عمق الغاطس: 12.8 متر.
الوزن: 2350 طنا.
السرعة: 30 عقدة (نحو 55 كلم/ ساعة).
المدى: 6 آلاف و478 كلم.

ما هو تسليح السفينة التركية "تي سي جي بورغاز آدا"؟

مدافع عيار 76 ملم.
صواريخ مضادة للسفن.
صواريخ دوارة مضادة للطائرات.
طوربيدات مضادة للوحدات البحرية.
مدافع رشاشة ثقيلة عيار 12.7 ملم.
ولفت الموقع إلى أن السفينة التركية مصممة لتكون قادرة على استخدام مروحيات بحرية مثل مروحية سيكوريسكي "إس - 70 بي"، إضافة إلى إمكانية تزويدها بالطائرات المسيرة.
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يذكر أن وزارة الدفاع التركية أعلنت في بيان، أن السفينة "تي سي جي بورغاز آدا" ستقوم بمهام تأمين كأس العالم في قطر، مشيرا إلى أنها ستبدأ مهامها في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل وتستمر حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
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