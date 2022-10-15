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مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمال رام الله
مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمال رام الله
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن مقتل شاب برصاص الجيش الإسرائيلي في ضاحية التربية قرب مخيم الجلزون شمالي رام الله. 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T08:19+0000
2022-10-15T08:19+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، قالت الوزارة إن هيئة الشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب قيس عماد شجاعية (23 عاماً)، برصاص القوات الإسرائيلية، قرب مخيم الجلزون.وأضافت أن القوات الإسرائيلية احتجزت جثمان الشاب وهو من قرية دير جرير شرق رام الله.وكانت الصحة الفلسطينية، أعلنت السبت الماضي، مقتل فلسطينيين إثنين وإصابة 11 آخرين، برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين، شمالي الضفة الغربية.وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه بدأ الانسحاب من مخيم جنين شمالي الضفة الغربية "بعد تنفيذ عملية عسكرية أسفرت عن مقتل فلسطينيين إثنين وإصابة 11 آخرين واعتقال فلسطيني".وبلغ عدد القتلى في الأراضي الفلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي إلى 165 قتيلا منذ مطلع العام الحالي، "من بينهم 114 قتلتهم قوات الاحتلال في مواجهات بالضفة الغربية، و51 استشهدوا خلال العدوان الأخير على قطاع غزة". بحسب تقرير صادر عن "التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين".
https://sputnikarabic.ae/20221014/تشيع-جثمان-طبيب-فلسطيني-قتل-في-عملية-عسكرية-للجيش-الإسرائيلي-في-مخيم-جنين-شمال-الضفة-الغربية-1069038211.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمال رام الله

08:19 GMT 15.10.2022
© Sputnik . Faleh Faleh اشتباكات حاجز قلنديا، رام الله، الضفة الغربية، فلسطين 14 مايو/ أيار 2018
 اشتباكات حاجز قلنديا، رام الله، الضفة الغربية، فلسطين 14 مايو/ أيار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
© Sputnik . Faleh Faleh
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن مقتل شاب برصاص الجيش الإسرائيلي في ضاحية التربية قرب مخيم الجلزون شمالي رام الله.
وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، قالت الوزارة إن هيئة الشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب قيس عماد شجاعية (23 عاماً)، برصاص القوات الإسرائيلية، قرب مخيم الجلزون.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية احتجزت جثمان الشاب وهو من قرية دير جرير شرق رام الله.
تشيع جثمان طبيب فلسطيني قتل في عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
تشييع جثمان طبيب فلسطيني قتل في عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية
أمس, 18:10 GMT
وكانت الصحة الفلسطينية، أعلنت السبت الماضي، مقتل فلسطينيين إثنين وإصابة 11 آخرين، برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين، شمالي الضفة الغربية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه بدأ الانسحاب من مخيم جنين شمالي الضفة الغربية "بعد تنفيذ عملية عسكرية أسفرت عن مقتل فلسطينيين إثنين وإصابة 11 آخرين واعتقال فلسطيني".

وبلغ عدد القتلى في الأراضي الفلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي إلى 165 قتيلا منذ مطلع العام الحالي، "من بينهم 114 قتلتهم قوات الاحتلال في مواجهات بالضفة الغربية، و51 استشهدوا خلال العدوان الأخير على قطاع غزة". بحسب تقرير صادر عن "التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين".
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