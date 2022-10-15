مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمال رام الله
© Sputnik . Faleh Faleh اشتباكات حاجز قلنديا، رام الله، الضفة الغربية، فلسطين 14 مايو/ أيار 2018
© Sputnik . Faleh Faleh
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن مقتل شاب برصاص الجيش الإسرائيلي في ضاحية التربية قرب مخيم الجلزون شمالي رام الله.
وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، قالت الوزارة إن هيئة الشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب قيس عماد شجاعية (23 عاماً)، برصاص القوات الإسرائيلية، قرب مخيم الجلزون.
وأضافت أن القوات الإسرائيلية احتجزت جثمان الشاب وهو من قرية دير جرير شرق رام الله.
وأضافت أن القوات الإسرائيلية احتجزت جثمان الشاب وهو من قرية دير جرير شرق رام الله.
وكانت الصحة الفلسطينية، أعلنت السبت الماضي، مقتل فلسطينيين إثنين وإصابة 11 آخرين، برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين، شمالي الضفة الغربية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه بدأ الانسحاب من مخيم جنين شمالي الضفة الغربية "بعد تنفيذ عملية عسكرية أسفرت عن مقتل فلسطينيين إثنين وإصابة 11 آخرين واعتقال فلسطيني".
وبلغ عدد القتلى في الأراضي الفلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي إلى 165 قتيلا منذ مطلع العام الحالي، "من بينهم 114 قتلتهم قوات الاحتلال في مواجهات بالضفة الغربية، و51 استشهدوا خلال العدوان الأخير على قطاع غزة". بحسب تقرير صادر عن "التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه بدأ الانسحاب من مخيم جنين شمالي الضفة الغربية "بعد تنفيذ عملية عسكرية أسفرت عن مقتل فلسطينيين إثنين وإصابة 11 آخرين واعتقال فلسطيني".
وبلغ عدد القتلى في الأراضي الفلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي إلى 165 قتيلا منذ مطلع العام الحالي، "من بينهم 114 قتلتهم قوات الاحتلال في مواجهات بالضفة الغربية، و51 استشهدوا خلال العدوان الأخير على قطاع غزة". بحسب تقرير صادر عن "التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين".