https://sputnikarabic.ae/20221015/مقتل-شاب-فلسطيني-في-الضفة-برصاص-الجيش-الإسرائيلي---1069074985.html
مقتل شاب فلسطيني في الضفة برصاص الجيش الإسرائيلي
مقتل شاب فلسطيني في الضفة برصاص الجيش الإسرائيلي
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الشاب مجاهد أحمد محمد داود (30 عاما) متأثراً بجروح حرجة أصيب بها ظهر السبت بالرصاص الحي في الصدر، في قراوة بني حسان. 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T23:34+0000
2022-10-15T23:34+0000
2022-10-15T23:34+0000
أخبار فلسطين اليوم
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هذا وأصيب خمسة فلسطينيين أمس برصاص الجيش الإسرائيلي الحي، وصفت إصابة اثنين منهم بالحرجة خلال مواجهات اندلعت مساء اليوم السبت، في بلدة قراوة بني حسان غربي سلفيت بالضفة الغربية.وقال شاهد عيان، لمراسل "سبوتنيك" في اتصال هاتفي، "اندلعت مواجهات مواجهات عنيفة مساء اليوم بين أهالي قرية قراوة بني حسان وقوات الجيش الإسرائيلي أثناء محاولتها الاستيلاء على معدات زراعية تعود للفلاحين من أهالي البلدة الذين تصدوا لها".
https://sputnikarabic.ae/20221015/إصابة-5-فلسطينيين-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-بالضفة-الغربية-1069056187.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم
مقتل شاب فلسطيني في الضفة برصاص الجيش الإسرائيلي
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الشاب مجاهد أحمد محمد داود (30 عاما) متأثراً بجروح حرجة أصيب بها ظهر السبت بالرصاص الحي في الصدر، في قراوة بني حسان.
هذا وأصيب خمسة فلسطينيين أمس برصاص الجيش الإسرائيلي الحي، وصفت إصابة اثنين منهم بالحرجة
خلال مواجهات اندلعت مساء اليوم السبت، في بلدة قراوة بني حسان غربي سلفيت بالضفة الغربية.
وقال شاهد عيان، لمراسل "سبوتنيك" في اتصال هاتفي، "اندلعت مواجهات مواجهات عنيفة مساء اليوم بين أهالي قرية قراوة بني حسان وقوات الجيش الإسرائيلي أثناء محاولتها الاستيلاء على معدات زراعية تعود للفلاحين من أهالي البلدة الذين تصدوا لها".