https://sputnikarabic.ae/20221015/مقتل-موظف-إغاثة-وإصابة-آخر-بهجوم-في-إقليم-تيغراي-الإثيوبي-1069060486.html
مقتل موظف إغاثة وإصابة آخر بهجوم في إقليم تيغراي الإثيوبي
مقتل موظف إغاثة وإصابة آخر بهجوم في إقليم تيغراي الإثيوبي
أعلنت لجنة الإنقاذ الدولية، اليوم السبت، مقتل أحد موظفيها وإصابة آخر في هجوم بمنطقة تيغراي الإثيوبية. 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T15:08+0000
2022-10-15T15:08+0000
2022-10-15T15:08+0000
العمليات العسكرية في تيغراي
أخبار إثيوبيا
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وقالت منظمة الإغاثة التي مقرها الولايات المتحدة: "تعرب لجنة الإنقاذ الدولية عن حزنها لتأكيد تقارير بشأن وفاة أحد زملائنا الذي توفي متأثرا بجروح أصيب بها خلال هجوم أمس في بلدة شاير بمنطقة تيغراي".وأضاف البيان أن: "موظفا آخر باللجنة أصيب في الهجوم ووردت تقارير عن مقتل مدنيين آخرين وإصابة ثلاثة نتيجة للحادث".وأشارت إلى أن الموظف كان "يقدم مساعدات إنسانية لإنقاذ الحياة لأطفال ونساء".وأكدت اللجنة التي تساعد المتضررين جراء الأزمة الإنسانية أن: "عمال الإغاثة والمدنيين لا ينبغي أن يكونوا هدفا على الإطلاق".تقول مصادر دبلوماسية وإغاثية إن شاير الواقعة شمال غربي تيغراي تعرضت لقصف من قبل القوات الإثيوبية والإريترية لعدة أيام في هجوم مشترك ضد المتمردين في المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20221005/حكومة-إثيوبيا-تقبل-دعوة-الاتحاد-الأفريقي-لبدء-محادثات-سلام-مع-جبهة-تيغراي-1068651943.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العمليات العسكرية في تيغراي, أخبار إثيوبيا
العمليات العسكرية في تيغراي, أخبار إثيوبيا
مقتل موظف إغاثة وإصابة آخر بهجوم في إقليم تيغراي الإثيوبي
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أعلنت لجنة الإنقاذ الدولية، اليوم السبت، مقتل أحد موظفيها وإصابة آخر في هجوم بمنطقة تيغراي الإثيوبية.
وقالت منظمة الإغاثة التي مقرها الولايات المتحدة: "تعرب لجنة الإنقاذ الدولية عن حزنها لتأكيد تقارير بشأن وفاة أحد زملائنا الذي توفي متأثرا بجروح أصيب بها خلال هجوم أمس في بلدة شاير بمنطقة تيغراي".
وأضاف البيان أن: "موظفا آخر باللجنة أصيب في الهجوم ووردت تقارير عن مقتل مدنيين آخرين وإصابة ثلاثة نتيجة للحادث".
وأشارت إلى أن الموظف كان "يقدم مساعدات إنسانية لإنقاذ الحياة لأطفال ونساء".
وأكدت اللجنة التي تساعد المتضررين جراء الأزمة الإنسانية أن: "عمال الإغاثة والمدنيين لا ينبغي أن يكونوا هدفا
على الإطلاق".
تقول مصادر دبلوماسية وإغاثية إن شاير الواقعة شمال غربي تيغراي تعرضت لقصف من قبل القوات الإثيوبية والإريترية لعدة أيام في هجوم مشترك ضد المتمردين في المنطقة.