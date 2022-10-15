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https://sputnikarabic.ae/20221015/ملكة-القاذفات-الاستراتيجية-معلومات-عن-تو-160-الروسية-المرعبة-1069064111.html
ملكة القاذفات الاستراتيجية... معلومات عن "تو-160" الروسية المرعبة
ملكة القاذفات الاستراتيجية... معلومات عن "تو-160" الروسية المرعبة
تمتلك روسيا عددا من القاذفات الاستراتيجية الخارقة، التي تمكنها من الوصول إلى أي مكان حول العالم بحمولة هجومية ضخمة، ومنها القاذفة توبوليف "تو-160"، التي تمتلك... 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T17:12+0000
2022-10-15T17:12+0000
رصد عسكري
روسيا
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يمكن للطائرة التي يتجاوز وزنها عند الإقلاع 270 طنا، أن تحلق بسرعات خارقة للصوت تتجاوز ألفي كيلومترا في الساعة، إضافة إلى قدرتها على البقاء في الجو لمدة تصل إلى 25 ساعة.ما هي المواصفات الفنية للطائرات؟ما هي النسخة المطورة من الطائرة "تو-160"؟تحمل النسخة المطورة من الطائرة اسم "تو-160 إم"، التي تم تجهيزها بمكونات حديثة بنسبة تصل إلى 80 في المئة من مكونات الطائرة، التي كانت أول رحلة طيران لنسختها الأولى في ثمانينيات القرن الماضي، حسب موقع "توبوليف" الروسي.يذكر أن الأرقام القياسية في مدى الطيران وزمن البقاء في الجو يمثل ميزة استراتيجية للقاذفة "تو-60" لأنه كلما زادت مدة بقاء الطائرة في الجو كانت قدرتها على توجيه ضربات قاصمة للعدو أسرع مقارنة بالزمن الذي تحتاجه الطائرات الثقيلة الأخرى لتنفيذ مهامها القتالية، حسب موقع "ميليتاري توداي".
https://sputnikarabic.ae/20210723/كيف-أذلت-تو-160-المقاتلة-الأمريكية-إف-35-1049639093.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

ملكة القاذفات الاستراتيجية... معلومات عن "تو-160" الروسية المرعبة

17:12 GMT 15.10.2022
© Sputnik . Host photo agency / Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورالقاذفة الاستراتيجية من طراز "تو-160" خلال الجزء الجوي من العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) فوق الساحة الحمراء، موسكو،24 يونيو 2020
القاذفة الاستراتيجية من طراز تو-160 خلال الجزء الجوي من العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) فوق الساحة الحمراء، موسكو،24 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
© Sputnik . Host photo agency / Vladimir Astapkovich
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تمتلك روسيا عددا من القاذفات الاستراتيجية الخارقة، التي تمكنها من الوصول إلى أي مكان حول العالم بحمولة هجومية ضخمة، ومنها القاذفة توبوليف "تو-160"، التي تمتلك قدرات مرعبة ويطلق عليها "البجعة البيضاء".
يمكن للطائرة التي يتجاوز وزنها عند الإقلاع 270 طنا، أن تحلق بسرعات خارقة للصوت تتجاوز ألفي كيلومترا في الساعة، إضافة إلى قدرتها على البقاء في الجو لمدة تصل إلى 25 ساعة.

ما هي المواصفات الفنية للطائرات؟

الطاقم: 4 أفراد.
المسافة بين الجناحين: 55.7 متر.
طول الطائرة: 54.1 متر.
الارتفاع: 13.1 متر.
أقصى حمولة قتالية: 40 طنا.
عدد الصواريخ: 12 صاروخا.
الوزن فارغة: 118 طنا.
وزن الإقلاع بكامل حمولتها من الوقود والأسلحة: 275 طنا.
السرعة القصوى: 2220 كلم/ ساعة.
السرعة على ارتفاعات منخفضة: 1030 كلم/ ساعة.
أقصى ارتفاع تحليق: 15500 متر.
المدى الأساسي: 12300 كلم.
المدى عند التزود بالوقود في الجو: 20 ألف كيلومتر.
دفع الطائرة: تستخدم 4 محركات.
معدل تغيير الارتفاع: 70 مترا في الثانية.
زمن البقاء في الجو: يمكن أن يصل إلى 25 ساعة.

ما هي النسخة المطورة من الطائرة "تو-160"؟

تحمل النسخة المطورة من الطائرة اسم "تو-160 إم"، التي تم تجهيزها بمكونات حديثة بنسبة تصل إلى 80 في المئة من مكونات الطائرة، التي كانت أول رحلة طيران لنسختها الأولى في ثمانينيات القرن الماضي، حسب موقع "توبوليف" الروسي.
قاذفة الصواريخ تو-160 الأسرع من الصوت قاعدة إنغلز الجوية بالقرب من مدينة ساراتوف، روسيا 12 سبتمبر 2008 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2021
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يذكر أن الأرقام القياسية في مدى الطيران وزمن البقاء في الجو يمثل ميزة استراتيجية للقاذفة "تو-60" لأنه كلما زادت مدة بقاء الطائرة في الجو كانت قدرتها على توجيه ضربات قاصمة للعدو أسرع مقارنة بالزمن الذي تحتاجه الطائرات الثقيلة الأخرى لتنفيذ مهامها القتالية، حسب موقع "ميليتاري توداي".
© Sputnik . M.Hassanمعلومات عن المقاتلة الروسية الخارقة "ياك - 41"
معلومات عن المقاتلة الروسية الخارقة ياك - 41 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
معلومات عن المقاتلة الروسية الخارقة "ياك - 41"
© Sputnik . M.Hassan
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