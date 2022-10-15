ملكة القاذفات الاستراتيجية... معلومات عن "تو-160" الروسية المرعبة
© Sputnik . Host photo agency / Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورالقاذفة الاستراتيجية من طراز "تو-160" خلال الجزء الجوي من العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) فوق الساحة الحمراء، موسكو،24 يونيو 2020
© Sputnik . Host photo agency / Vladimir Astapkovich/
تمتلك روسيا عددا من القاذفات الاستراتيجية الخارقة، التي تمكنها من الوصول إلى أي مكان حول العالم بحمولة هجومية ضخمة، ومنها القاذفة توبوليف "تو-160"، التي تمتلك قدرات مرعبة ويطلق عليها "البجعة البيضاء".
يمكن للطائرة التي يتجاوز وزنها عند الإقلاع 270 طنا، أن تحلق بسرعات خارقة للصوت تتجاوز ألفي كيلومترا في الساعة، إضافة إلى قدرتها على البقاء في الجو لمدة تصل إلى 25 ساعة.
ما هي المواصفات الفنية للطائرات؟
الطاقم: 4 أفراد.
المسافة بين الجناحين: 55.7 متر.
طول الطائرة: 54.1 متر.
الارتفاع: 13.1 متر.
أقصى حمولة قتالية: 40 طنا.
عدد الصواريخ: 12 صاروخا.
الوزن فارغة: 118 طنا.
وزن الإقلاع بكامل حمولتها من الوقود والأسلحة: 275 طنا.
السرعة القصوى: 2220 كلم/ ساعة.
السرعة على ارتفاعات منخفضة: 1030 كلم/ ساعة.
أقصى ارتفاع تحليق: 15500 متر.
المدى الأساسي: 12300 كلم.
المدى عند التزود بالوقود في الجو: 20 ألف كيلومتر.
دفع الطائرة: تستخدم 4 محركات.
معدل تغيير الارتفاع: 70 مترا في الثانية.
زمن البقاء في الجو: يمكن أن يصل إلى 25 ساعة.
ما هي النسخة المطورة من الطائرة "تو-160"؟
تحمل النسخة المطورة من الطائرة اسم "تو-160 إم"، التي تم تجهيزها بمكونات حديثة بنسبة تصل إلى 80 في المئة من مكونات الطائرة، التي كانت أول رحلة طيران لنسختها الأولى في ثمانينيات القرن الماضي، حسب موقع "توبوليف" الروسي.
23 يوليو 2021, 13:00 GMT
يذكر أن الأرقام القياسية في مدى الطيران وزمن البقاء في الجو يمثل ميزة استراتيجية للقاذفة "تو-60" لأنه كلما زادت مدة بقاء الطائرة في الجو كانت قدرتها على توجيه ضربات قاصمة للعدو أسرع مقارنة بالزمن الذي تحتاجه الطائرات الثقيلة الأخرى لتنفيذ مهامها القتالية، حسب موقع "ميليتاري توداي".
© Sputnik . M.Hassanمعلومات عن المقاتلة الروسية الخارقة "ياك - 41"
معلومات عن المقاتلة الروسية الخارقة "ياك - 41"
© Sputnik . M.Hassan