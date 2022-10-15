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ملك المغرب يوجه إلى العناية باستثمارات الجالية المغربية في الخارج
ملك المغرب يوجه إلى العناية باستثمارات الجالية المغربية في الخارج
قالت تقارير إعلامية إن الملك محمد السادس، ملك المغرب قد وجه بضرورة " إفراد عناية خاصة لاستثمارات الجالية المغربية في الخارج". 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T11:55+0000
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ووفقا لموقع هسبريس فإن الملك محمد السادس قد أعلن أن "موضوع الاستثمار يحظى ببالغ اهتمامنا"، داعيا إلى "إعطاء عناية خاصة، لاستثمارات ومبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج".تاكيدات ملك المغرب جاءت في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الخريفية للبرلمان المغربي.وقال: "لتحقيق الأهداف المنشودة تم توجيه الحكومة، بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي، إلى ترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار".وحول طبيعة تلك الجلسة اللافتتاحية وما ينبغي أن يتم مناقشته فيها، قال محمد السادس: "افتتاح البرلمان ليس مجرد مناسبة دستورية لتجديد اللقاء بممثلي الأمة، وإنما نعتبره موعدا سنويا هاما لطرح القضايا الكبرى للأمة، لا سيما تلك التي تحظى بالأسبقية".يشار إلى أن الملك المغربي لطالما شدد على ضرورة إشراك الجالية المغربية في الخارج في الاستثمار وإنتاجيته باعتباره رافعة لإنعاش الاقتصاد الوطني؛ وفقا لتقارير إعلامية محلية.طالع أيضا: المغرب.. الاستثمار في "الكيف" يجذب شركات إسرائيلية لصناعة الأدوية‎
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العالم العربي, أخبار المغرب اليوم
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم

ملك المغرب يوجه إلى العناية باستثمارات الجالية المغربية في الخارج

11:55 GMT 15.10.2022
© AFP 2022 / HANDOUTملك المغرب محمد السادس
ملك المغرب محمد السادس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
© AFP 2022 / HANDOUT
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قالت تقارير إعلامية إن الملك محمد السادس، ملك المغرب قد وجه بضرورة " إفراد عناية خاصة لاستثمارات الجالية المغربية في الخارج".
ووفقا لموقع هسبريس فإن الملك محمد السادس قد أعلن أن "موضوع الاستثمار يحظى ببالغ اهتمامنا"، داعيا إلى "إعطاء عناية خاصة، لاستثمارات ومبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج".
الرباط - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2020
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تاكيدات ملك المغرب جاءت في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الخريفية للبرلمان المغربي.
وقال: "لتحقيق الأهداف المنشودة تم توجيه الحكومة، بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي، إلى ترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار".

وأوضح الملك المغربي أن "هذا التعاقد يهدف إلى تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026".

وحول طبيعة تلك الجلسة اللافتتاحية وما ينبغي أن يتم مناقشته فيها، قال محمد السادس: "افتتاح البرلمان ليس مجرد مناسبة دستورية لتجديد اللقاء بممثلي الأمة، وإنما نعتبره موعدا سنويا هاما لطرح القضايا الكبرى للأمة، لا سيما تلك التي تحظى بالأسبقية".
يشار إلى أن الملك المغربي لطالما شدد على ضرورة إشراك الجالية المغربية في الخارج في الاستثمار وإنتاجيته باعتباره رافعة لإنعاش الاقتصاد الوطني؛ وفقا لتقارير إعلامية محلية.
طالع أيضا: المغرب.. الاستثمار في "الكيف" يجذب شركات إسرائيلية لصناعة الأدوية‎
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