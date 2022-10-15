https://sputnikarabic.ae/20221015/ملك-المغرب-يوجه-إلى-العناية-باستثمارات-الجالية-المغربية-في-الخارج-1069054271.html
ملك المغرب يوجه إلى العناية باستثمارات الجالية المغربية في الخارج
ملك المغرب يوجه إلى العناية باستثمارات الجالية المغربية في الخارج
قالت تقارير إعلامية إن الملك محمد السادس، ملك المغرب قد وجه بضرورة " إفراد عناية خاصة لاستثمارات الجالية المغربية في الخارج". 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T11:55+0000
2022-10-15T11:55+0000
2022-10-15T11:55+0000
العالم العربي
أخبار المغرب اليوم
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ووفقا لموقع هسبريس فإن الملك محمد السادس قد أعلن أن "موضوع الاستثمار يحظى ببالغ اهتمامنا"، داعيا إلى "إعطاء عناية خاصة، لاستثمارات ومبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج".تاكيدات ملك المغرب جاءت في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الخريفية للبرلمان المغربي.وقال: "لتحقيق الأهداف المنشودة تم توجيه الحكومة، بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي، إلى ترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار".وحول طبيعة تلك الجلسة اللافتتاحية وما ينبغي أن يتم مناقشته فيها، قال محمد السادس: "افتتاح البرلمان ليس مجرد مناسبة دستورية لتجديد اللقاء بممثلي الأمة، وإنما نعتبره موعدا سنويا هاما لطرح القضايا الكبرى للأمة، لا سيما تلك التي تحظى بالأسبقية".يشار إلى أن الملك المغربي لطالما شدد على ضرورة إشراك الجالية المغربية في الخارج في الاستثمار وإنتاجيته باعتباره رافعة لإنعاش الاقتصاد الوطني؛ وفقا لتقارير إعلامية محلية.طالع أيضا: المغرب.. الاستثمار في "الكيف" يجذب شركات إسرائيلية لصناعة الأدوية
https://sputnikarabic.ae/20201223/بعد-تطبيع-العلاقت-مع-إسرائيل-المغرب-أصبح-محط-جذب-عالمي-للإستثمارات-الخارجية-1047601571.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم
ملك المغرب يوجه إلى العناية باستثمارات الجالية المغربية في الخارج
تابعنا عبر
قالت تقارير إعلامية إن الملك محمد السادس، ملك المغرب قد وجه بضرورة " إفراد عناية خاصة لاستثمارات الجالية المغربية في الخارج".
ووفقا لموقع
هسبريس فإن الملك محمد السادس قد أعلن أن "موضوع الاستثمار يحظى ببالغ اهتمامنا"، داعيا إلى "إعطاء عناية خاصة، لاستثمارات ومبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج".
23 ديسمبر 2020, 15:23 GMT
تاكيدات ملك المغرب جاءت في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية
للدورة الخريفية للبرلمان المغربي.
وقال: "لتحقيق الأهداف المنشودة تم توجيه الحكومة، بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي، إلى ترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار".
وأوضح الملك المغربي أن "هذا التعاقد يهدف إلى تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026".
وحول طبيعة تلك الجلسة اللافتتاحية وما ينبغي أن يتم مناقشته فيها، قال محمد السادس: "افتتاح البرلمان ليس مجرد مناسبة دستورية لتجديد اللقاء بممثلي الأمة، وإنما نعتبره موعدا سنويا هاما لطرح القضايا الكبرى للأمة، لا سيما تلك التي تحظى بالأسبقية".
يشار إلى أن
الملك المغربي لطالما شدد على ضرورة إشراك الجالية المغربية في الخارج في الاستثمار وإنتاجيته باعتباره رافعة لإنعاش الاقتصاد الوطني؛ وفقا لتقارير إعلامية محلية.