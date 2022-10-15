https://sputnikarabic.ae/20221015/منظمة-حقوقية-تقول-إن-233-شخصا-قتلوا-خلال-تظاهرات-إيران--1069065569.html
منظمة حقوقية تقول إن 233 شخصا قتلوا خلال تظاهرات إيران
منظمة حقوقية تقول إن 233 شخصا قتلوا خلال تظاهرات إيران
ذكرت منظمة حقوقية أن مئات الأشخاص قتلوا، بينهم أطفال، خلال الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ نحو 5 أسابيع. 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T17:35+0000
2022-10-15T17:35+0000
2022-10-15T17:35+0000
أخبار إيران
وقفة احتجاجية
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وقال منظمة "هرانا" التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها إن 233 شخصا على الأقل قتلوا منذ أن اجتاحت الاحتجاجات إيران في 27 سبتمبر/ أيلول.وأوضحت المنظمة أن 32 شخصا من بين القتلى كانوا دون سن الثامنة عشر.وكثف المتظاهرون اليوم السبت احتجاجاتهم المناهضة للحكومة في الشوارع الرئيسية وفي الجامعات في بعض المدن الإيرانية.وتشهد إيران، احتجاجات كبيرة دخلت أسبوعها الخامس، إثر وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها أواخر الشهر الماضي بتهمة "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني.
https://sputnikarabic.ae/20200112/إيران-تكشف-ملابسات-توقيف-السفير-البريطاني-خلال-التظاهرات-الاحتجاجية-1044033797.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, وقفة احتجاجية
أخبار إيران, وقفة احتجاجية
منظمة حقوقية تقول إن 233 شخصا قتلوا خلال تظاهرات إيران
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ذكرت منظمة حقوقية أن مئات الأشخاص قتلوا، بينهم أطفال، خلال الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ نحو 5 أسابيع.
وقال منظمة "هرانا" التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها إن 233 شخصا على الأقل قتلوا منذ أن اجتاحت الاحتجاجات إيران في 27 سبتمبر/ أيلول.
وأوضحت المنظمة أن 32 شخصا من بين القتلى كانوا دون سن الثامنة عشر.
وكثف المتظاهرون اليوم السبت احتجاجاتهم المناهضة للحكومة
في الشوارع الرئيسية وفي الجامعات في بعض المدن الإيرانية.
وتشهد إيران، احتجاجات كبيرة دخلت أسبوعها الخامس، إثر وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها أواخر الشهر الماضي بتهمة "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.
وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني.