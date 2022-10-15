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https://sputnikarabic.ae/20221015/هل-يمكنه-تشكيل-حكومة-جديدة-استطلاع-إسرائيلي-يظهر-تقدم-نتنياهو-أمام-لابيد-1069061495.html
هل يمكنه تشكيل حكومة جديدة... استطلاع إسرائيلي يظهر تقدم نتنياهو أمام لابيد
هل يمكنه تشكيل حكومة جديدة... استطلاع إسرائيلي يظهر تقدم نتنياهو أمام لابيد
أظهرت نتائج استطلاع إسرائيلي للرأي، أمس الجمعة، تقدما ملموسا لرئيس حزب الليكود المعارض، بنيامين نتنياهو، مقارنة برئيس الوزراء الحالي، يائير لابيد، رئيس حزب "يش... 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T15:40+0000
2022-10-15T15:40+0000
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
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وأكد استطلاع رأي إسرائيلي لصحيفة "معاريف" العبرية، أن هناك تقدما واضحا لنتنياهو يمكنه من تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة في تل أبيب، من خلال الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في الأول من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.وأكدت نتائج استطلاع الرأي حصول حزب "اليكود" المعارض بزعامة نتنياهو على 32 مقعدا، مقابل 24 مقعدا لـ"يش عتيد/يوجد مستقبل" بقيادة يائير لابيد، يليهما الحركة الصهيونية بـ 13 مقعدا، ثم المعسكر الملكي بـ 12 مقعدا.ويأتي حزب "شاس" في المرتبة الخامس بـ 8 مقاعد، ثم حركة "يهوديت هتوراه" بـ 7 مقاعد، وبعدها حزب "يسرائيل بيتنو" بزعامة وزير المالية الحالي، أفيغدور ليبرمان.وبتلك النتيجة تحصل كتلة نتنياهو اليمينية على 60 مقعدا مقابل كتلة لبيد 56 مقعدا، وفي حال دعا بنيامين نتنياهو للتصويت لحزب "البيت اليهودي" بزعامة وزيرة الداخلية إيليت شاكيد، ستحصل على 4 مقاعد، وهي نسبة الحسم، فيما ستزيد مقاعد كتلة اليمين لصالح نتنياهو بمقعدين أي يحصل على 62 مقعدا، وكتلة لابيد على 54 مقعدا فقط.
https://sputnikarabic.ae/20221013/نتنياهو-يعتبر-أن-بلاده-خضعت-لـنصر-الله-في-لبنان-1068993808.html
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إسرائيل, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن
إسرائيل, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن

هل يمكنه تشكيل حكومة جديدة... استطلاع إسرائيلي يظهر تقدم نتنياهو أمام لابيد

15:40 GMT 15.10.2022
© AFP 2022 / OREN BEN HAKOON زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو
 زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
© AFP 2022 / OREN BEN HAKOON
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أظهرت نتائج استطلاع إسرائيلي للرأي، أمس الجمعة، تقدما ملموسا لرئيس حزب الليكود المعارض، بنيامين نتنياهو، مقارنة برئيس الوزراء الحالي، يائير لابيد، رئيس حزب "يش عتيد".
وأكد استطلاع رأي إسرائيلي لصحيفة "معاريف" العبرية، أن هناك تقدما واضحا لنتنياهو يمكنه من تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة في تل أبيب، من خلال الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في الأول من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
الأمين العام لحزب الله في لبنان حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
نتنياهو يعتبر أن بلاده خضعت لـ"نصر الله" في لبنان
13 أكتوبر, 14:49 GMT
وأكدت نتائج استطلاع الرأي حصول حزب "اليكود" المعارض بزعامة نتنياهو على 32 مقعدا، مقابل 24 مقعدا لـ"يش عتيد/يوجد مستقبل" بقيادة يائير لابيد، يليهما الحركة الصهيونية بـ 13 مقعدا، ثم المعسكر الملكي بـ 12 مقعدا.
ويأتي حزب "شاس" في المرتبة الخامس بـ 8 مقاعد، ثم حركة "يهوديت هتوراه" بـ 7 مقاعد، وبعدها حزب "يسرائيل بيتنو" بزعامة وزير المالية الحالي، أفيغدور ليبرمان.
وبتلك النتيجة تحصل كتلة نتنياهو اليمينية على 60 مقعدا مقابل كتلة لبيد 56 مقعدا، وفي حال دعا بنيامين نتنياهو للتصويت لحزب "البيت اليهودي" بزعامة وزيرة الداخلية إيليت شاكيد، ستحصل على 4 مقاعد، وهي نسبة الحسم، فيما ستزيد مقاعد كتلة اليمين لصالح نتنياهو بمقعدين أي يحصل على 62 مقعدا، وكتلة لابيد على 54 مقعدا فقط.
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