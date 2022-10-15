https://sputnikarabic.ae/20221015/وزيرة-الداخلية-الإسرائيلية-تصف-تصريحات-رئيسة-حزب-ميرتس-بـالكاذبة-وغير-المسؤولة-1069072344.html

وزيرة الداخلية الإسرائيلية تصف تصريحات رئيسة حزب "ميرتس" بـ"الكاذبة وغير المسؤولة"

وزيرة الداخلية الإسرائيلية تصف تصريحات رئيسة حزب "ميرتس" بـ"الكاذبة وغير المسؤولة"

وصفت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، تصريحات لرئيسة حزب "ميرتس" اليساري زهافا غلؤون التي دعت فيها وزير الدفاع بيني غانتس إلى كبح جماح الجيش... 15.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-15T20:52+0000

2022-10-15T20:52+0000

2022-10-15T20:52+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

بيني غانتس

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وقالت شاكيد في تغريدة بحسابها على "تويتر": "تصريح ليس فقط كاذبا بل غير مسؤول في مواجهة موجة إرهابية تشمل عمليات إطلاق نار بشكل يومي".وأضافت مخاطبة غلؤون: "أنت لا تشعرين بذلك في بتاح تكفا (مدينة وسط إسرائيل) لأن مستوطنينا وجنودنا يستوعبونها الآن بدلا منك".وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال غانتس منتقدا تصريحات غلؤون: "نحن في وضع أمني حساس، يتطلب أيضا مسؤولية من المسؤولين المنتخبين في تصريحاتهم- وهذا هو الحال مع إجراءات إطلاق النار، التي يحددها فقط رئيس الأركان والقادة ودون أي تدخل سياسي، هذا هو الحال مع الآراء الأمنية بشأن اتفاقية المياه الاقتصادية مع لبنان".وتابع: "لا أحد يكبل أيدي المقاتلين (الإسرائيليين)، ولا أحد يأذن بإطلاق النار بما يخالف طهارة السلاح".واعتبر غانتس أنه "في مواجهة واقع معقد على الأرض - يتمتع قادة وجنود الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن ككل بالدعم الكامل لتنفيذ مهمتهم وتوفير الأمن لمواطني إسرائيل بحزم واحتراف".وفي وقت سابق اليوم قالت زهافا غلؤون: "وزير الدفاع بحاجة إلى كبح جماح جنود الجيش الإسرائيلي وضبطهم، هناك زيادة مجنونة في عدد القتلى الفلسطينيين".وأضافت في تصريحات نقلتها القناة "12" الإسرائيلية: "أن التخفيف في تعليمات إطلاق النار الصادرة للجنود ساهم في تفاقم الأمر".وتابعت رئيسة حزب "ميرتس": "المستوطنون يقومون بأعمال شغب ضد الفلسطينيين وهذا يسبب تصعيدا. الجيش يؤمن قوافل من المستوطنين في مختلف المسيرات وهذا يشكل استفزازا. كل من يقترح إدخال المزيد من القوات إلى المناطق الفلسطينية، عليه أن يعرف أن هذه المنطقة ستدخل في تصعيد لا داعي له، يجب أن تكون هناك يد أكثر حزما تجاه المستوطنين".وبحسب تقرير صادر عن "التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين"، بلغ عدد القتلى في الأراضي الفلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي 165 قتيلا منذ مطلع العام الحالي، "من بينهم 114 قتلتهم قوات الاحتلال في مواجهات بالضفة الغربية، و51 استشهدوا خلال العدوان الأخير على قطاع غزة".

https://sputnikarabic.ae/20221015/غانتس-يرد-على-غلؤون-نحن-في-وضع-أمني-حساس-يتطلب-المسؤولية-في-التصريحات-1069065734.html

https://sputnikarabic.ae/20221015/رئيسة-حزب-ميرتس-الإسرائيلي-تقول-إن-الجيش-يؤمن-قوافل-المستوطنين-الاستفزازية-بالضفة-1069060294.html

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