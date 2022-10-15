https://sputnikarabic.ae/20221015/وزير-الخارجية-الإيراني-يبحث-مع-نظيره-الأذربيجاني-القضايا-الثنائية-والاقليمية-والدولية-1069074511.html
وزير الخارجية الإيراني يبحث مع نظيره الأذربيجاني القضايا الثنائية والاقليمية والدولية
وزير الخارجية الإيراني يبحث مع نظيره الأذربيجاني القضايا الثنائية والاقليمية والدولية
بحث وزير الخارجية الأذربيجاني جيحون بايراموف مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان أهم القضايا الثنائية والاقليمية والدولية. وفقا لبيان الخارجية الإيرانية. 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T21:48+0000
2022-10-15T21:48+0000
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موسكو- سبوتنيك. وقال عبداللهيان: نؤكد على عمق العلاقات بين البلدين حيث كان الاجتماع بين رئيسي البلدين على هامش قمة سيكا مهم للغاية.وأضاف عبداللهيان: تدعم إيران سيادة ووحدة أراضي الدول بما فيها أذربيجان وأرمينيا في إطار السياسة الدائمة للجمهورية الاسلإمية الإيرانية، ونعتبر وجود القوات الأجنبية في القوقاز مبعث قلق مشترك لدول المنطقة وترفض إيران تواجد أية قوات أجنبية في المنطقة.كما وصف وزير خارجية جمهورية أذربيجان العلاقات بين البلدين بأنها "مهمة ومستقرة"وشدد على معارضته لوجود القوات الأجنبية في المنطقة، مؤكدا تأيده موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الصدد.
https://sputnikarabic.ae/20221012/الخارجية-الأذربيجانية-تستدعي-القائم-بالأعمال-الأمريكي-بعد-استهداف-سيارة-تابعة-لسفارتها-في-واشنطن-1068935271.html
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وزير الخارجية الإيراني يبحث مع نظيره الأذربيجاني القضايا الثنائية والاقليمية والدولية
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بحث وزير الخارجية الأذربيجاني جيحون بايراموف مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان أهم القضايا الثنائية والاقليمية والدولية. وفقا لبيان الخارجية الإيرانية.
موسكو- سبوتنيك. وقال عبداللهيان: نؤكد على عمق العلاقات بين البلدين
حيث كان الاجتماع بين رئيسي البلدين على هامش قمة سيكا مهم للغاية.
وأضاف عبداللهيان: تدعم إيران سيادة ووحدة أراضي الدول بما فيها أذربيجان وأرمينيا في إطار السياسة الدائمة للجمهورية الاسلإمية الإيرانية، ونعتبر وجود القوات الأجنبية في القوقاز مبعث قلق مشترك لدول المنطقة وترفض إيران تواجد أية قوات أجنبية في المنطقة.
كما وصف وزير خارجية جمهورية أذربيجان العلاقات بين البلدين بأنها "مهمة ومستقرة"
وشدد على معارضته لوجود القوات الأجنبية
في المنطقة، مؤكدا تأيده موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الصدد.