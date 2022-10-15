https://sputnikarabic.ae/20221015/وزير-الدفاع-الفرنسي-يكشف-عن-تعقيد-تدريبات-الجيش-بسبب-إمداد-أوكرانيا-بـقيصر-1069067241.html
وزير الدفاع الفرنسي يكشف عن "تعقيد" تدريبات الجيش بسبب إمداد أوكرانيا بـ"قيصر"
وزير الدفاع الفرنسي يكشف عن "تعقيد" تدريبات الجيش بسبب إمداد أوكرانيا بـ"قيصر"
قال وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، إن تزويد أوكرانيا بمدافع هاوتزر من طراز "قيصر" قد يعقد تدريب وحدات المدفعية الفرنسية. 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T18:30+0000
2022-10-15T18:30+0000
2022-10-15T18:30+0000
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وقال ليكورنو في مقابلة مع صحيفة "باريزيان" اليوم السبت: "صحيح أن نقل 18 مدفع قيصر يمكن أن يزعزع استقرار خطط تدريب وحدات المدفعية، لكن لا شيء أكثر من ذلك".وأضاف: "تجري مناقشة عدد منظومات كروتال التي ستتلقاها أوكرانيا من فرنسا، والتي من المقرر أن يتم نقلها في غضون شهرين، مع مراعاة تدريب الأوكرانيين، وتستكشف باريس أيضًا إمكانية إمداد كييف براجمات صواريخ".وطلبت وزارة الدفاع الفرنسية في 29 يوليو/ تموز شراء 18 مدفعا من نوع "قيصر" لتعويض 18 قطعة سُلمت لأوكرانيا، ما تسبب في تراجع مخزونها من هذه المعدات بمقدار الربع تقريبا.وأعلنت المجموعة الفرنسية المنتجة "نيكستر" في بيان: "ستُسلم الأنظمة إلى الجيش في موعد أقصاه صيف 2024. عملية البيع تمت في إجراء سريع استجابة لوتيرة اقتصاد الحرب".تريد باريس أن تكون صناعة الدفاع قادرة على زيادة معدلات إنتاجها وقدراتها بسرعة للاستجابة للوضع الناجم عن الأزمة الأوكرانية، بحسب إذاعة "مونت كارلو".
https://sputnikarabic.ae/20220706/محامي-فرنسي-يستشيط-غضبا-إثر-بيع-الجيش-الأوكراني-مدافع-فرنسية-لروسيا-بثمن-بخس-1064735689.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
وزير الدفاع الفرنسي يكشف عن "تعقيد" تدريبات الجيش بسبب إمداد أوكرانيا بـ"قيصر"
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قال وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، إن تزويد أوكرانيا بمدافع هاوتزر من طراز "قيصر" قد يعقد تدريب وحدات المدفعية الفرنسية.
وقال ليكورنو في مقابلة مع صحيفة "باريزيان" اليوم السبت: "صحيح أن نقل 18 مدفع قيصر يمكن أن يزعزع استقرار خطط تدريب وحدات المدفعية، لكن لا شيء أكثر من ذلك".
وأضاف: "تجري مناقشة عدد منظومات كروتال التي ستتلقاها أوكرانيا من فرنسا، والتي من المقرر أن يتم نقلها في غضون شهرين، مع مراعاة تدريب الأوكرانيين، وتستكشف باريس أيضًا إمكانية إمداد كييف براجمات صواريخ".
وطلبت وزارة الدفاع الفرنسية في 29 يوليو/ تموز شراء 18 مدفعا من نوع "قيصر" لتعويض 18 قطعة سُلمت لأوكرانيا، ما تسبب في تراجع مخزونها من هذه المعدات بمقدار الربع تقريبا.
وأعلنت المجموعة الفرنسية المنتجة "نيكستر" في بيان: "ستُسلم الأنظمة إلى الجيش في موعد أقصاه صيف 2024. عملية البيع تمت في إجراء سريع استجابة لوتيرة اقتصاد الحرب".
تريد باريس أن تكون صناعة الدفاع قادرة على زيادة معدلات إنتاجها وقدراتها بسرعة للاستجابة للوضع الناجم عن الأزمة الأوكرانية، بحسب إذاعة
"مونت كارلو".