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https://sputnikarabic.ae/20221015/وزير-الدفاع-الفنلندي-يتوقع-بداية-حرب-باردة-جديدة-1069056613.html
وزير الدفاع الفنلندي يتوقع بداية حرب باردة جديدة
وزير الدفاع الفنلندي يتوقع بداية حرب باردة جديدة
يعتقد وزير الدفاع الفنلندي، أنتي كاكونن، أن روسيا وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي على وشك حرب باردة طويلة جديدة. 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T13:24+0000
2022-10-15T13:24+0000
العالم
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وقال في مقابلة مع "إكسبرس": "هكذا نحن في بداية حرب باردة جديدة طويلة جدًا ... العلاقات بين موسكو والاتحاد الأوروبي مع الناتو ستكون سيئة لفترة طويلة جدًا. بالطبع، نحن بحاجة إلى تحقيق وقف إطلاق النار والمفاوضات والسلام. لكني لا أعتقد أن هذا يمكن أن يحدث الآن".كما أشار الوزير إلى أن الروس يختلفون عن الأوروبيين.وأضاف: "أولاً، يحترمون القوة فقط. ثانياً، منطقهم لا يتناسب مع منطقنا. ما يبدو لنا معقولاً ليس بالضرورة أن يكون كذلك بالنسبة لهم".
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وزير الدفاع الفنلندي يتوقع بداية حرب باردة جديدة

13:24 GMT 15.10.2022
© Sputnik . Vladimir Sergeevعلما روسيا والاتحاد الأوروبي
علما روسيا والاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
© Sputnik . Vladimir Sergeev
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يعتقد وزير الدفاع الفنلندي، أنتي كاكونن، أن روسيا وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي على وشك حرب باردة طويلة جديدة.
وقال في مقابلة مع "إكسبرس": "هكذا نحن في بداية حرب باردة جديدة طويلة جدًا ... العلاقات بين موسكو والاتحاد الأوروبي مع الناتو ستكون سيئة لفترة طويلة جدًا. بالطبع، نحن بحاجة إلى تحقيق وقف إطلاق النار والمفاوضات والسلام. لكني لا أعتقد أن هذا يمكن أن يحدث الآن".
كما أشار الوزير إلى أن الروس يختلفون عن الأوروبيين.
وأضاف: "أولاً، يحترمون القوة فقط. ثانياً، منطقهم لا يتناسب مع منطقنا. ما يبدو لنا معقولاً ليس بالضرورة أن يكون كذلك بالنسبة لهم".
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