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https://sputnikarabic.ae/20221015/وزير-المالية-المصري-يرى-أن-الهيكل-المالي-العالمي-لم-يعد-صديقا-للأسواق-الناشئة-1069058238.html
وزير المالية المصري يرى أن الهيكل المالي العالمي لم يعد صديقا للأسواق الناشئة
وزير المالية المصري يرى أن الهيكل المالي العالمي لم يعد صديقا للأسواق الناشئة
صرح محمد معيط وزير المالية المصري، بأن الهيكل المالي العالمي لم يعد صديقا للأسواق الناشئة، مرجعا ذلك إلى أن الوصول للأسواق الدولية لتمويل احتياجات البلدان... 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T14:06+0000
2022-10-15T14:06+0000
مصر
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ونقل موقع "البوابة" عن معيط قوله إنه يتطلع إلى أن تكون بنوك "التنمية متعددة الأطراف" هي الصوت الداعم للاقتصادات الناشئة، خاصة في ظل التحديات العالمية التي طالت سلاسل الإمداد والتوريد، ورفعت تكاليف التمويل، وإحداث موجة تضخمية.جاءت تصريحات الوزير المصري، خلال عدة لقاءات منفصلة مع ممثلي عدة بنوك على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين.ودعا معيط إلى ضمان إتاحة تمويلات خضراء ميسرة للدول الناشئة تحقق أهداف التنمية المستدامة، وتدعم الانتقال العادل إلى تنمية منخفضة الانبعاثات بآليات تمويل مبتكرة أبرزها السندات الخضراء والزرقاء.وأشاد الوزير بارتفاع قيمة الصادرات المصرية بنسبة 36% خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكدا أن مصر على الطريق الصحيح للوصول إلى حلم الـ 100 مليار دولار سنويًا، موضحًا أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية.
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مصر, اقتصاد, العالم العربي
مصر, اقتصاد, العالم العربي

وزير المالية المصري يرى أن الهيكل المالي العالمي لم يعد صديقا للأسواق الناشئة

14:06 GMT 15.10.2022
© Sputnik . Mohamed El Khoulyوزير المالية المصرية محمد معيط خلال كلمته في مؤتمر مصر الاقتصادي 2019
وزير المالية المصرية محمد معيط خلال كلمته في مؤتمر مصر الاقتصادي 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
© Sputnik . Mohamed El Khouly
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صرح محمد معيط وزير المالية المصري، بأن الهيكل المالي العالمي لم يعد صديقا للأسواق الناشئة، مرجعا ذلك إلى أن الوصول للأسواق الدولية لتمويل احتياجات البلدان النامية أصبح مكلفا جدا.
ونقل موقع "البوابة" عن معيط قوله إنه يتطلع إلى أن تكون بنوك "التنمية متعددة الأطراف" هي الصوت الداعم للاقتصادات الناشئة، خاصة في ظل التحديات العالمية التي طالت سلاسل الإمداد والتوريد، ورفعت تكاليف التمويل، وإحداث موجة تضخمية.
جاءت تصريحات الوزير المصري، خلال عدة لقاءات منفصلة مع ممثلي عدة بنوك على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين.
ودعا معيط إلى ضمان إتاحة تمويلات خضراء ميسرة للدول الناشئة تحقق أهداف التنمية المستدامة، وتدعم الانتقال العادل إلى تنمية منخفضة الانبعاثات بآليات تمويل مبتكرة أبرزها السندات الخضراء والزرقاء.
وشدد معيط على أن مصر تعمل على جذب استثمارات صديقة للبيئة، من بينها تصنيع السيارات الكهربائية أو المزودة بالغاز الطبيعي، والطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر، وتحلية مياه البحر، وتوليد الطاقة من الرياح، وكذلك تنويع مصادر وأدوات التمويل.
وأشاد الوزير بارتفاع قيمة الصادرات المصرية بنسبة 36% خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكدا أن مصر على الطريق الصحيح للوصول إلى حلم الـ 100 مليار دولار سنويًا، موضحًا أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية.
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