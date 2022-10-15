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اندلاع حريق في سجن "إيفين" بطهران بعد إضرام النار في مستودع ملابس
اندلاع حريق في سجن "إيفين" بطهران بعد إضرام النار في مستودع ملابس
قالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، مساء اليوم السبت، إن حريقا اندلع في سجن "إيفين" بالعاصمة طهران جراء اشتعال النار في مستودع للملابس داخل السجن. 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T19:41+0000
2022-10-15T20:02+0000
إيران
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ونقلت الوكالة عن مسؤول أمني كبير: "شهد الجناح الذي احتجز فيه مثيرو الشغب اضطرابات واشتباكات بين هذه العناصر في السجن، ما أدى إلى نشوب صراع بين هؤلاء الأشخاص وموظفي سجن إيفين".وبحسب المسؤول الأمني​​، أشعل مثيرو الشغب النار في مستودع ملابس السجن، ما أدى إلى اندلاع حريق في سجن "إيفين".وأضاف: "الوضع الآن تحت السيطرة تمامًا وعاد النظام إلى السجن ورجال الإطفاء يطفئون النيران".وقال المسؤول الأمني: "كما تم فصل المشاغبين عن السجناء الآخرين وعاد السجناء الآخرون إلى زنازينهم".
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إيران, أخبار إيران
إيران, أخبار إيران

اندلاع حريق في سجن "إيفين" بطهران بعد إضرام النار في مستودع ملابس

19:41 GMT 15.10.2022 (تم التحديث: 20:02 GMT 15.10.2022)
© AP Photo / Ebrahim Norooziالشرطة الإيرانية
الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
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قالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، مساء اليوم السبت، إن حريقا اندلع في سجن "إيفين" بالعاصمة طهران جراء اشتعال النار في مستودع للملابس داخل السجن.
ونقلت الوكالة عن مسؤول أمني كبير: "شهد الجناح الذي احتجز فيه مثيرو الشغب اضطرابات واشتباكات بين هذه العناصر في السجن، ما أدى إلى نشوب صراع بين هؤلاء الأشخاص وموظفي سجن إيفين".
وبحسب المسؤول الأمني​​، أشعل مثيرو الشغب النار في مستودع ملابس السجن، ما أدى إلى اندلاع حريق في سجن "إيفين".
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وأضاف: "الوضع الآن تحت السيطرة تمامًا وعاد النظام إلى السجن ورجال الإطفاء يطفئون النيران".
وقال المسؤول الأمني: "كما تم فصل المشاغبين عن السجناء الآخرين وعاد السجناء الآخرون إلى زنازينهم".
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