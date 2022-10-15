https://sputnikarabic.ae/20221015/-بايدن-يهاتف-نجل-رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-لتهنئته-بزفافه-1069071475.html
بايدن يهاتف نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي لتهنئته بزفافه
بايدن يهاتف نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي لتهنئته بزفافه
قالت قناة عبرية، مساء اليوم السبت، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن هاتف نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد لتهنئته بزفافه. 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T20:22+0000
2022-10-15T20:22+0000
2022-10-15T20:22+0000
جو بايدن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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واضطر لابيد إلى قطع زيارته للأمم المتحدة الشهر الماضي والتخلي عن لقاء في البيت الأبيض مع بايدن، بسبب حفل زفاف نجله الذي أقيم يوم الجمعة 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.وقالت القناة "12": "أخبر لابيد بايدن عن الزفاف، وأخبره الرئيس الأمريكي أنه سيتصل لتهنئته. وبعد أن ناقش الاثنان اتفاقية الغاز مع لبنان هذا الأسبوع، أخبر بايدن لابيد أنه لم ينس وعده، وفي 12 أكتوبر (الجاري)، قام بالاتصال بيوآف لابيد الذي كان في شهر العسل في هاواي مع زوجته شاي، وتمنى له التوفيق والبركات".واستغرقت المحادثة بين الاثنين نحو عشر دقائق دعا خلالها بايدن الزوجين للقيام بجولة في البيت الأبيض. كما تحدث بايدن مع زوجة لابيد الابن، وتمنى لهما حياة سعيدة وأعرب عن تقديره لإسرائيل، بحسب المصدر ذاته.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
جو بايدن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
بايدن يهاتف نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي لتهنئته بزفافه
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قالت قناة عبرية، مساء اليوم السبت، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن هاتف نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد لتهنئته بزفافه.
واضطر لابيد إلى قطع زيارته للأمم المتحدة الشهر الماضي والتخلي عن لقاء في البيت الأبيض مع بايدن، بسبب حفل زفاف نجله الذي أقيم يوم الجمعة 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وقالت القناة
"12": "أخبر لابيد بايدن عن الزفاف، وأخبره الرئيس الأمريكي أنه سيتصل لتهنئته. وبعد أن ناقش الاثنان اتفاقية الغاز مع لبنان هذا الأسبوع، أخبر بايدن لابيد أنه لم ينس وعده، وفي 12 أكتوبر (الجاري)، قام بالاتصال بيوآف لابيد الذي كان في شهر العسل في هاواي مع زوجته شاي، وتمنى له التوفيق والبركات".
واستغرقت المحادثة بين الاثنين نحو عشر دقائق دعا خلالها بايدن الزوجين للقيام بجولة في البيت الأبيض. كما تحدث بايدن
مع زوجة لابيد الابن، وتمنى لهما حياة سعيدة وأعرب عن تقديره لإسرائيل، بحسب المصدر ذاته.