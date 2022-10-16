https://sputnikarabic.ae/20221016/آلاف-الفرنسيين-يتظاهرون-ضد-التضخم-1069103735.html

آلاف الفرنسيين يتظاهرون ضد التضخم

آلاف الفرنسيين يتظاهرون ضد التضخم

خرج آلاف المتظاهرين، إلى شوارع العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأحد، تعبيرا عن غضبهم من قسوة ارتفاع الأسعار وزيادة الضغط على الحكومة بفعل موجة التضخم. 16.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-16T17:34+0000

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ونظم المعارضون اليساريون المسيرة لمطالبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيادة الأجور وغيرها من المطالب التي أشعل فتيلها خطاب مثير ألقاه الزعيم اليساري المتطرف جان لوك ميلينشون، قال فيه إن ماكرون يغرق فرنسا في "الفوضى".وتظاهر إلى جانب ميلينشون الكاتبة الفرنسية آني إرنو، الحائزة على جائزة نوبل للآداب هذا العام، فيما أعلن ميلينشون الذي هزمه ماكرون مرتين في الانتخابات الرئاسية أن الاحتجاج "حقق نجاحًا هائلا".ووصف المنظمون هذه المسيرة بأنها "مسيرة ضد ارتفاع تكلفة المعيشة والتهاون في تدابير الوقاية من التغير المناخي"، وطالب المحتجون بإجراءات طارئة ضد ارتفاع الأسعار، بما في ذلك ضبط أسعار الطاقة والسلع الأساسية والإيجارات، وفرض ضرائب أكبر على الأرباح المفاجئة.وفي وقت سابق، أكدت وزيرة الطاقة الفرنسية، أنييس بانييه روناشر، رفع دعوى قضائية ضد شركة الطاقة الفرنسية "توتال إنرجيز" بشأن تطوير حقل في روسيا، مشيرة إلى أنه لا يمكن لأي شركة الالتفاف على العقوبات.وقالت الوزيرة الفرنسية في حديث لقناة "LCI" التلفزيونية: "لا يجب على أي شركة سواء كانت صغيرة أو كبيرة، أن تعفي نفسها من تطبيق العقوبات. هذا خط واضح للحكومة منذ البداية. العدالة ستؤدي وظيفتها، من غير المقبول أن تلتف شركة فرنسية حول العقوبات".

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