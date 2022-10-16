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أبو الغيط يتوجه إلى الجزائر للقاء الرئيس تبون قبيل القمة العربية
أبو الغيط يتوجه إلى الجزائر للقاء الرئيس تبون قبيل القمة العربية
غادر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، القاهرة، اليوم الأحد، متوجها إلى الجزائر، وذلك لإجراء مشاورات سياسية قبيل انعقاد القمة العربية المقبلة. 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T09:43+0000
2022-10-16T09:43+0000
جامعة الدول العربية
الجزائر
العالم العربي
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وذكرت الجامعة العربية في بيان، أن الجزائر والأمانة العامة للجامعة تعملان معا بشكل وثيق خلال الشهور الأخيرة من أجل إخراج القمة على نحو يليق بهذا الحدث المهم على صعيد العمل العربي المشترك.يشار إلى أن القمة العربية الحادية والثلاثين، سوف تعقد في الجزائر مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
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جامعة الدول العربية, الجزائر, العالم العربي
جامعة الدول العربية, الجزائر, العالم العربي

أبو الغيط يتوجه إلى الجزائر للقاء الرئيس تبون قبيل القمة العربية

09:43 GMT 16.10.2022
© AFP 2022 / ANWAR AMROالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
© AFP 2022 / ANWAR AMRO
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غادر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، القاهرة، اليوم الأحد، متوجها إلى الجزائر، وذلك لإجراء مشاورات سياسية قبيل انعقاد القمة العربية المقبلة.
وذكرت الجامعة العربية في بيان، أن الجزائر والأمانة العامة للجامعة تعملان معا بشكل وثيق خلال الشهور الأخيرة من أجل إخراج القمة على نحو يليق بهذا الحدث المهم على صعيد العمل العربي المشترك.
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ووفقا للبيان، فإنه من المنتظر أن تشهد الزيارة لقاء لأبو الغيط مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يهدف استعراض الوضع العربي العام قبيل القمة وأهم البنود المدرجة على جدول أعمالها.

يشار إلى أن القمة العربية الحادية والثلاثين، سوف تعقد في الجزائر مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
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