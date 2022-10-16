https://sputnikarabic.ae/20221016/أبو-الغيط-يتوجه-إلى-الجزائر-للقاء-الرئيس-تبون-قبيل-القمة-العربية-1069081715.html
أبو الغيط يتوجه إلى الجزائر للقاء الرئيس تبون قبيل القمة العربية
أبو الغيط يتوجه إلى الجزائر للقاء الرئيس تبون قبيل القمة العربية
غادر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، القاهرة، اليوم الأحد، متوجها إلى الجزائر، وذلك لإجراء مشاورات سياسية قبيل انعقاد القمة العربية المقبلة. 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T09:43+0000
2022-10-16T09:43+0000
2022-10-16T09:43+0000
جامعة الدول العربية
الجزائر
العالم العربي
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وذكرت الجامعة العربية في بيان، أن الجزائر والأمانة العامة للجامعة تعملان معا بشكل وثيق خلال الشهور الأخيرة من أجل إخراج القمة على نحو يليق بهذا الحدث المهم على صعيد العمل العربي المشترك.يشار إلى أن القمة العربية الحادية والثلاثين، سوف تعقد في الجزائر مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20220915/مصادر-لـسبوتنيك-جهود-خليجية-لتقريب-وجهات-النظر-بين-المغرب-والجزائر-قبل-القمة-العربية-1067784470.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
جامعة الدول العربية, الجزائر, العالم العربي
جامعة الدول العربية, الجزائر, العالم العربي
أبو الغيط يتوجه إلى الجزائر للقاء الرئيس تبون قبيل القمة العربية
تابعنا عبر
غادر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، القاهرة، اليوم الأحد، متوجها إلى الجزائر، وذلك لإجراء مشاورات سياسية قبيل انعقاد القمة العربية المقبلة.
وذكرت
الجامعة العربية في بيان، أن الجزائر
والأمانة العامة للجامعة تعملان معا بشكل وثيق خلال الشهور الأخيرة من أجل إخراج القمة على نحو يليق بهذا الحدث المهم على صعيد العمل العربي المشترك.
ووفقا للبيان، فإنه من المنتظر أن تشهد الزيارة لقاء لأبو الغيط مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يهدف استعراض الوضع العربي العام قبيل القمة وأهم البنود المدرجة على جدول أعمالها.
يشار إلى أن القمة العربية
الحادية والثلاثين، سوف تعقد في الجزائر مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.