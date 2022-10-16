https://sputnikarabic.ae/20221016/أمير-قطر-يصدر-مرسوما-بدعوة-مجلس-الشورى-للانعقاد-1069095301.html
أمير قطر يصدر مرسوما بدعوة مجلس الشورى للانعقاد
أمير قطر يصدر مرسوما بدعوة مجلس الشورى للانعقاد
أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مرسوما اليوم الأحد، بدعوة مجلس الشورى لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول يوم الثلاثاء الموافق 25 شهر... 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T15:24+0000
2022-10-16T15:24+0000
2022-10-16T15:24+0000
قطر
العالم العربي
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وأوضحت صحيفة "الشرق" القطرية ان دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول يوافق دور الانعقاد السنوي الحادي والخمسين.وفي وقت سابق، شهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة الماضي، التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين بلديهما في مدينة إسطنبول التركية.وشهد الطرفان في قصر "دولما بهتشه" التوقيع على بروتوكول بشأن التعاون في مجالي الإعلام والاتصال، وبرتوكول تعاون بين المؤسسة القطرية للإعلام ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية "TRT"، ومذكرة تفاهم في مجال الأمن الغذائي، ومذكرة تفاهم بشأن إدارة الكوارث والطوارئ والمساعدات الإنسانية بين صندوق قطر للتنمية وهيئة إدارة الكوارث والطوارئ التابعة لوزارة الداخلية التركية، ومذكرة تفاهم في مجال أعمال الإنشاءات، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).
قطر
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MIA „Rosiya Segodnya“
قطر, العالم العربي
أمير قطر يصدر مرسوما بدعوة مجلس الشورى للانعقاد
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أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مرسوما اليوم الأحد، بدعوة مجلس الشورى لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول يوم الثلاثاء الموافق 25 شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2022.
وأوضحت صحيفة
"الشرق" القطرية ان دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول يوافق دور الانعقاد السنوي الحادي والخمسين.
وفي وقت سابق، شهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة الماضي، التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم
بين بلديهما في مدينة إسطنبول التركية.
وشهد الطرفان في قصر "دولما بهتشه" التوقيع على بروتوكول بشأن التعاون في مجالي الإعلام والاتصال، وبرتوكول تعاون بين المؤسسة القطرية للإعلام ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية "TRT"، ومذكرة تفاهم في مجال الأمن الغذائي، ومذكرة تفاهم بشأن إدارة الكوارث والطوارئ والمساعدات الإنسانية بين صندوق قطر للتنمية وهيئة إدارة الكوارث والطوارئ التابعة لوزارة الداخلية التركية، ومذكرة تفاهم في مجال أعمال الإنشاءات، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).