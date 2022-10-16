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https://sputnikarabic.ae/20221016/أمين-عام-أوبك-يقول-إن-قرار-خفض-إنتاج-النفط-الأخير-لا-يحمل-رسالة-سياسية-والإجماع-عليه-يؤكد-صحته-1069104897.html
أمين عام "أوبك" يقول إن قرار خفض إنتاج النفط الأخير لا يحمل رسالة سياسية والإجماع عليه يؤكد صحته
أمين عام "أوبك" يقول إن قرار خفض إنتاج النفط الأخير لا يحمل رسالة سياسية والإجماع عليه يؤكد صحته
قال أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، هيثم الغيص، إن قرار مجموعة "أوبك+" خفض الإنتاج كان بالإجماع ولا يحمل أي رسائل سياسية بل هو نتاج دراسات وأسس... 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T18:22+0000
2022-10-16T18:22+0000
أوبك
اقتصاد
سوق النفط
العالم العربي
السعودية
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الجزائر- سبوتنيك. وقال الغيص، في ندوة صحفية خلال زيارته الجزائر، اليوم الأحد: "نكرر مرة أخرى أن قرار تخفيض الإنتاج في أوبك بلاس كان بالإجماع".وأكد خلال كلمته أن القرار "لا يستهدف تحديد سعر معين ولكن نسعى من خلاله للموازنة بين العرض والطلب".وأشار إلى أن قرار المجموعة، لا يحمل "رسالة سياسية أو غيرها لأحد وقراراتنا مبنية على أسس فنية ودراسات بحتة".وأوضح أن الدعم الذي حظي به قرار مجموعة "أوبك+" حول خفض إنتاج النفط "يوضح صحته".وانتقدت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، في وقت سابق، قرار "أوبك +" خفض إنتاج النفط؛ واعتبرته "قرارا قصير النظر، ويمثل انحيازا لروسيا".ووصل الأمر أيضا إلى أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يجب على واشنطن الآن "إعادة التفكير" في علاقتها مع الرياض بعد قرار "أوبك+".من جانبها، رفضت السعودية هذه التصريحات "التي لا تستند إلى الحقائق"، مشيرة إلى أن قرار أوبك+ اتُخذ بالإجماع من كافة دول المجموعة.وشددت على أنها لا تقبل أي نوع من الإملاءات، وترفض أي تصرفات تهدف لتحوير الأهداف، التي تسعى إليها لحماية الاقتصاد العالمي.ويواجه قطاع الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة وارتفاعاً في أسعار الكهرباء والغاز؛ لا سيما بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وفرض العقوبات الغربية على موسكو.
https://sputnikarabic.ae/20221016/سلطنة-عمان-تؤكد-أن-قرارات-أوبك--تبنى-على-اعتبارات-اقتصادية-بحتة--1069087778.html
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أوبك, اقتصاد, سوق النفط, العالم العربي, السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية
أوبك, اقتصاد, سوق النفط, العالم العربي, السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية

أمين عام "أوبك" يقول إن قرار خفض إنتاج النفط الأخير لا يحمل رسالة سياسية والإجماع عليه يؤكد صحته

18:22 GMT 16.10.2022
© AFP 2022 / YASSER AL-ZAYYATالأمين العام الجديد لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص
الأمين العام الجديد لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
© AFP 2022 / YASSER AL-ZAYYAT
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قال أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، هيثم الغيص، إن قرار مجموعة "أوبك+" خفض الإنتاج كان بالإجماع ولا يحمل أي رسائل سياسية بل هو نتاج دراسات وأسس فنية.
الجزائر- سبوتنيك. وقال الغيص، في ندوة صحفية خلال زيارته الجزائر، اليوم الأحد: "نكرر مرة أخرى أن قرار تخفيض الإنتاج في أوبك بلاس كان بالإجماع".
وأكد خلال كلمته أن القرار "لا يستهدف تحديد سعر معين ولكن نسعى من خلاله للموازنة بين العرض والطلب".
وأشار إلى أن قرار المجموعة، لا يحمل "رسالة سياسية أو غيرها لأحد وقراراتنا مبنية على أسس فنية ودراسات بحتة".
وأوضح أن الدعم الذي حظي به قرار مجموعة "أوبك+" حول خفض إنتاج النفط "يوضح صحته".
أوبك - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
سلطنة عمان تؤكد أن قرارات "أوبك +" تبنى على اعتبارات اقتصادية بحتة
12:37 GMT
وانتقدت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، في وقت سابق، قرار "أوبك +" خفض إنتاج النفط؛ واعتبرته "قرارا قصير النظر، ويمثل انحيازا لروسيا".
ووصل الأمر أيضا إلى أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يجب على واشنطن الآن "إعادة التفكير" في علاقتها مع الرياض بعد قرار "أوبك+".
من جانبها، رفضت السعودية هذه التصريحات "التي لا تستند إلى الحقائق"، مشيرة إلى أن قرار أوبك+ اتُخذ بالإجماع من كافة دول المجموعة.
وشددت على أنها لا تقبل أي نوع من الإملاءات، وترفض أي تصرفات تهدف لتحوير الأهداف، التي تسعى إليها لحماية الاقتصاد العالمي.
ويواجه قطاع الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة وارتفاعاً في أسعار الكهرباء والغاز؛ لا سيما بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وفرض العقوبات الغربية على موسكو.
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