https://sputnikarabic.ae/20221016/أمين-عام-أوبك-يقول-إن-قرار-خفض-إنتاج-النفط-الأخير-لا-يحمل-رسالة-سياسية-والإجماع-عليه-يؤكد-صحته-1069104897.html

أمين عام "أوبك" يقول إن قرار خفض إنتاج النفط الأخير لا يحمل رسالة سياسية والإجماع عليه يؤكد صحته

أمين عام "أوبك" يقول إن قرار خفض إنتاج النفط الأخير لا يحمل رسالة سياسية والإجماع عليه يؤكد صحته

قال أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، هيثم الغيص، إن قرار مجموعة "أوبك+" خفض الإنتاج كان بالإجماع ولا يحمل أي رسائل سياسية بل هو نتاج دراسات وأسس... 16.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-16T18:22+0000

2022-10-16T18:22+0000

2022-10-16T18:22+0000

أوبك

اقتصاد

سوق النفط

العالم العربي

السعودية

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1065912711_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_e57eaecbda64b18a1272b0f4683bdfd0.jpg

الجزائر- سبوتنيك. وقال الغيص، في ندوة صحفية خلال زيارته الجزائر، اليوم الأحد: "نكرر مرة أخرى أن قرار تخفيض الإنتاج في أوبك بلاس كان بالإجماع".وأكد خلال كلمته أن القرار "لا يستهدف تحديد سعر معين ولكن نسعى من خلاله للموازنة بين العرض والطلب".وأشار إلى أن قرار المجموعة، لا يحمل "رسالة سياسية أو غيرها لأحد وقراراتنا مبنية على أسس فنية ودراسات بحتة".وأوضح أن الدعم الذي حظي به قرار مجموعة "أوبك+" حول خفض إنتاج النفط "يوضح صحته".وانتقدت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، في وقت سابق، قرار "أوبك +" خفض إنتاج النفط؛ واعتبرته "قرارا قصير النظر، ويمثل انحيازا لروسيا".ووصل الأمر أيضا إلى أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يجب على واشنطن الآن "إعادة التفكير" في علاقتها مع الرياض بعد قرار "أوبك+".من جانبها، رفضت السعودية هذه التصريحات "التي لا تستند إلى الحقائق"، مشيرة إلى أن قرار أوبك+ اتُخذ بالإجماع من كافة دول المجموعة.وشددت على أنها لا تقبل أي نوع من الإملاءات، وترفض أي تصرفات تهدف لتحوير الأهداف، التي تسعى إليها لحماية الاقتصاد العالمي.ويواجه قطاع الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة وارتفاعاً في أسعار الكهرباء والغاز؛ لا سيما بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وفرض العقوبات الغربية على موسكو.

https://sputnikarabic.ae/20221016/سلطنة-عمان-تؤكد-أن-قرارات-أوبك--تبنى-على-اعتبارات-اقتصادية-بحتة--1069087778.html

السعودية

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أوبك, اقتصاد, سوق النفط, العالم العربي, السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية