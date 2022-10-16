https://sputnikarabic.ae/20221016/أهداف-مباراة-ريال-مدريد-وبرشلونة-في-الدوري-الإسباني-فيديو-1069097869.html
أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني... فيديو
أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني... فيديو
حقق فريق ريال مدريد فوزا كبيرا على برشلونة، مساء الأحد، بنتيجة (3-1) في المباراة التي أقيمت في إطار الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياغو... 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T16:36+0000
2022-10-16T16:36+0000
2022-10-16T16:36+0000
رياضة
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الدوري الإسباني
ترتيب الدوري الإسباني
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وسجل لريال مدريد كريم بنزيما وفيدي فالفيردي ورودريغو في الدقائق 12، 35، و91.بينما سجل لبرشلونة فيران توريس في الدقيقة 83.وبهذا الانتصار عاد ريال مدريد لصدارة الليغا برصيد 25 نقطة، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 22 نقطة في المركز الثاني.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, نادي برشلونة, الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني
رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, نادي برشلونة, الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني
أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني... فيديو
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حقق فريق ريال مدريد فوزا كبيرا على برشلونة، مساء الأحد، بنتيجة (3-1) في المباراة التي أقيمت في إطار الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياغو برنابيو معقل الفريق الملكي.
وسجل لريال مدريد كريم بنزيما وفيدي فالفيردي ورودريغو في الدقائق 12، 35، و91.
بينما سجل لبرشلونة فيران توريس في الدقيقة 83.
وبهذا الانتصار عاد ريال مدريد لصدارة الليغا برصيد 25 نقطة، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 22 نقطة في المركز الثاني.